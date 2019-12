Ponudil je odstop, nato mu je vodstvo kluba popihalo na dušo

Ko je nogometni klub Tabor Sežana sklenil jesenski del z brezidejno in klavrno domačo predstavo proti Celju (0:4), je bil trener Almir Sulejmanović tako razočaran z izvedbo, da je ponudil odstop. Vodstvo kluba ni dolgo razmišljalo, ampak s sporočilom za javnost dalo jasno vedeti, kako mu povsem zaupa. "Almir je dober trener in krasen človek,'' je direktor ''češnjic'' Davor Škerjanc popihal na dušo 41-letnega stratega, ki tako ostaja na Krasu.

Čeprav je Tabor pred začetkom tekmovalne sezone Prve lige Telekom Slovenije 2019/20 spadal med osrednje kandidate za izpad v drugo ligo, mu po jesenskem delu na lestvici sploh ne kaže slabo. Osvojil je osmo mesto, pred zadnjeuvrščenimi Velenjčani pa ima velikih 11 točk prednosti. Z Rudarjem je tesno povezan tudi Almir Sulejmanović, dolgoletni branilec in kapetan knapov, ki je v sezono vstopil kot trener velenjskega kluba, nato pa presenetljivo hitro ostal brez službe.

Škerjanc: Dober trener in krasen človek

Almir Sulejmanović je jesenski del začel na klopi Rudarja, končal pa ga pri Taboru. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na nov izziv mu ni bilo treba dolgo čakati. Ko je Andrej Razdrh sprejel domžalsko ponudbo, se je zanj odprlo mesto v Sežani. Sulejmanović je postal trener Tabora, z njim v jesenskem delu ponudil dva različna obraza, saj je bil veliko uspešnejši na domačih kot pa gostujočih tekmah, na koncu pa osvojil osmo mesto.

Največje nezadovoljstvo je pokazal po zadnji tekmi, ko so ga na domačem stadionu Rajko Štolfa ponižali Celjani (0:4). ''Slabo smo odprli tekmo. Bili smo preslabi, imeli smo enega, morda dva razpoložena igralca, vse drugo je bilo žalostno. Čestitke Celjanom za zasluženo zmago,'' je dejal po najvišjem porazu, kar ga je doživel kot trener ''češnjic''. Razočaranje je bilo tako veliko, da je ponudil celo odstop, ki pa ga klubsko vodstvo ni sprejelo. Še več, direktor Davor Škerjanc je poudaril, kako so v klubu zelo zadovoljni z njegovim delom, tako da ostaja še naprej trener sežanskega kluba.

"Almir je dober trener in krasen človek. S tem ko je prevzel odgovornost za slabši rezultat, je to le še potrdil. Veseli me, da Almir ostaja. Nedvomno pa bo treba tako strokovno vodstvo kot tudi igralski kader okrepiti pred nadaljevanjem prvenstva, saj so naše ambicije jasne,'' je mladi direktor napovedal, da bi bil lahko Tabor v zimskem prestopnem roku deležen številnih sprememb.

Okrepiti želi tako strokovni kot igralski kader, obenem pa se bo moral spopasti tudi z različnimi ponudbami, ki bi lahko potrkale na klubska vrata za njihove igralce. Jeseni je najbolj blestel izkušeni srbski napadalec Predrag Sikimić. Dosegel je kar 12 zadetkov, več kot polovico vseh sežanskega kluba (22) v uvodni polovici sezone.

Po podvigu proti Mariboru padli v krizo

Češnjice, osrednji pokrovitelj kluba je Cherry24 Box, so jesenski del končale na osmem mestu. Foto: Žiga Zupan/ Sportida Nazadnje je dva zadetka na tekmo dosegel 20. oktobra, ko je Tabor na domačem igrišču ponižal Maribor (4:1). To pa je bila tudi zadnja zmaga Sežancev pod vodstvom Sulejmanovića. Nato je klub, ustanovljen leta 1923, ki igra drugo sezono med prvoligaši, padel v rezultatsko krizo.

Na naslednjih šestih tekmah je ostal brez zmage in osvojil le še tri točke. Vseeno ima na lestvici prednost pred Bravom (+2) in Rudarjem (+11), Triglavu pa gleda v hrbet le z zaostankom ene točke, tako da si je zagotovil dokaj ugodno izhodišče pred spomladanskim nadaljevanjem. Zlasti v luči napovedi pred začetkom sezone, kako spada med največje kandidate za izpad.

Spomladanski del bo začel 22. februarja v Ljubljani, ko bo v zelo pomembnem srečanju gostoval pri Bravu.