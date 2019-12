Uradno: najlepšega v Prvi ligi Telekom Slovenije zabil nekdanji up Milana! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V jesenskem delu je bilo na stotih tekmah Prve lige Telekom Slovenije doseženih kar 316 golov (3,16 na tekmo), najbolj pa vas je navdušil spektakularni strel z razdalje Žana Benedičiča, ki je v 17. krogu pomagal Celjanom do točke v Velenju (3:3). Nekdanji mladi slovenski reprezentant in up slovitega italijanskega velikana AC Milan je prejel slabo tretjino glasov, najbolj pa sta se mu približala Amir Dervišević (Maribor) in Luka Bobičanec (Mura).

Najlepšega je dosegel Benedičič V današnji oddaji Goool! si lahko ogledate tudi pogovor z Matjažem Kekom. Foto: Grega Valančič/Sportida Po koncu jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije smo vam ponudili deset mojstrovin. Če ste se udeležili ankete in oddali svoj glas, ste sodelovali pri izboru zmagovalca. Glasovali ste lahko do ponedeljka do 15. ure, danes pa bo najlepši gol jeseni slovesno razglašen v oddaji Goool!, ki si jo lahko ogledate danes ob 22.40 na Planet 2. Najbolj nogometna oddaja, kar jo je moč najti v Sloveniji, bo danes posvečena koncu jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije. O njem in še čem drugem bo spregovoril tudi selektor članske reprezentance Matjaž Kek, gost v studiu pa bo nekdanji selektor dr. Zdenko Verdenik.

Pri 18 letih na San Siru, nato tudi v Angliji

Benedičič je nekdanji mladi reprezentant Slovenije. Foto: Vid Ponikvar Kdo je sploh Žan Benedičič? 24-letni zvezni igralec Celja prihaja iz Kranja, kjer je prve nogometne korake naredil pri Triglavu, nato pa se kot nadarjen najstnik podal v tujino. Z 18 leti je odšel k evropskemu velikanu Milanu, kjer v članski konkurenci ni dočakal resnejše priložnosti. Posojen je bil številnim italijanskim, pa tudi angleškim klubom (pri Leeds Unitedu ga je kratek čas vodil Darko Milanič), leta 2018 pa se je vrnil v domovino in pridružil celjskemu klubu.

V tej sezoni je v dresu z igralno številko 23 odigral 18 prvoligaških tekem in se dvakrat vpisal med strelce. V 17. krogu je s prekrasnim zadetkom pomagal Celju do točke v Velenju (3:3), njegov zadetek pa je prejel več kot 28 odstotkov vseh glasov in bil izbran za najlepšega v jesenskem delu.

1. mesto: ŽAN BENEDIČIČ, NK Celje (17. krog Rudar - Celje) - 28,43 odstotkov

2. AMIR DERVIŠEVIĆ, NK Maribor (18. krog, Aluminj - Maribor) - 23,02 %

3. LUKA BOBIČANEC, NŠ Mura (6. krog, Mura - Rudar) - 20,11 %

4. JUCIE LUPETA, NK Olimpija (11. krog, Domžale - Olimpija) - 11,37 %

5. GORAN BRKIĆ, NK Triglav (19. krog, Maribor - Triglav) - 6,66 %

6. STEFAN SAVIĆ, NK Olimpija (14. krog Olimpija - Rudar) - 2,5 %

7. DINO HOTIĆ, NK Maribor (11. krog, Maribor - Rudar) - 2,36 %

8. NINO KOUTER, NŠ Mura (12. krog Mura - Domžale) - 2,22 %

9. ŽAN KARNIČNIK, NŠ Mura (2. krog, Mura - Bravo) - 1,66 %

9. ENDRI ČEKIČI, NK Olimpija (11. krog, Domžale - Olimpija) - 1,66 %