Kapetan Domžal zaradi ostrega jezika brez štirih, Bagnack pa zaradi brutalnega prekrška brez dveh tekem

Zadnji jesenski krog je postregel s sosedskim derbijem v Stožicah, ki se je presenetljivo razpletel v korist Domžal. Rumeni so v gosteh zadali boleč udarec jesenskemu prvaku Olimpiji (1:0), edini zadetek na dramatični tekmi, na kateri je sodnik Nejc Kajtazović pokazal kar dva rdeča kartona, je dosegel Senijad Ibričić. Kapetan Domžal je zadel z bele točke, le nekaj trenutkov po tem, ko je najstrožjo kazen za Olimpijo zapravil prvi strelec 1. SNL Ante Vukušić, pa je moral zaradi dveh rumenih kartonov z igrišča. Bil je nezadovoljen s sojenjem.

''Drugi opomin je prejel zaradi ugovarjanja, nešportnega protestiranja zoper sodniške odločitve in žaljenja ter grožnje sodniku,'' je v poročilu zapisal disciplinski sodnik. Nekdanji reprezentant BiH, ki je le dan po izključitvi v Ljubljani podaljšal pogodbo z Domžalami do leta 2024, bo tako preskočil uvodne štiri tekme v spomladanskem delu.

Prekršek Mackyja Bagnacka za rdeči karton:

Če bo v vrstah Olimpije ostal Macky Bagnack, ne bo smel pomagati zmajem na uvodnih dveh srečanjih. Spomnimo, Olimpija bo v leto 2020 krenila 22. februarja z gostovanjem pri večnem tekmecu Mariboru, na njem pa bodo zmaji zaradi kazni rumenih kartonov pogrešali tudi Mirala Samardžića.

''Izključitev zaradi nasilnega štarta, olajševalna okoliščina je bila pisna izjava,'' je zapisal disciplinski sodnik. Afričan, ki bi lahko v zimskem prestopnem roku zamenjal klubsko okolje, je v izdihljajih srečanja z brutalnim prekrškom pokosil na tla Tonćija Mujana, a Dalmatinec v vrstah Domžal na srečo ni bil resneje poškodovan.

Olimpija bo morala seči v žep in plačati 850 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so prižigali bakle, Domžale pa bodo plačale 360 evrov zaradi nešportnega vedenja več igralcev, saj so rumeni v zadnji tekmi v letu 2019 prejeli pet rumenih kartonov in en rdeči karton.

Triglav bo moral plačati 200 evrov. Kršil je predpise NZS, saj prvi trener Vlado Šmit (še) nima potrebne licence.