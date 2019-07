Hadžić: Milanič nima kompleksa pred mano #video

Trener Olimpije Safet Hadžić odhaja v Maribor po zmago. Zadovoljen bo tudi, če bodo zmaji remizirali in s tem zadržali prednost petih točk pred največjim tekmecem. Do ugodnega rezultata noče z "bunkerjem", ampak napadalno igro, s katero je v zadnjih tednih pridobil veliko simpatij, pred današnjim derbijem pa se je razgovoril tudi o stanovskem kolegu Darku Milaniču.

Daljšega obdobja poletne sopare, med katerim je večina Slovenije iskala zavetje v senci ali pa se skušala osvežiti v vodi, je konec. Napočila je drastična sprememba. Današnji večni derbi v Ljudskem vrtu bo glede na zadnje vremenske napovedi zaznamovan s padavinami in mnogo nižjimi temperaturami od tistih, s katerimi sta imela še pred nekaj dnevi, ko sta branila slovenske barve v Evropi, opravka Maribor in Olimpija.

Pridejo dnevi, ki niso pozitivni za nasprotnega trenerja

Vreme je poskrbelo za ogromno spremembo. Velike spremembe pa si želijo tudi vijolice, zlasti njihov trener Darko Milanič, ki je na zadnjih večnih derbijih v mestu ob Dravi praviloma doživljal zgolj neuspehe. Proti zmajem je v Ljudskem vrtu izgubil že trikrat zapored, ob čemer mariborsko občinstvo ni moglo ostati ravnodušno, konec maja pa je ob domačem večnem derbiju ostal praznih rok še v finalu pokala v Celju.

Vrhunci zadnjega večnega derbija v Mariboru (11. maj 2019):

Ima nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste po zadnjih porazih kompleks pred Safetom Hadžićem, pri navijačih Olimpije zelo priljubljenim strategom z velikim zeleno-belim srcem? "Ne, ne. Darko je dober trener. Osvojil je ogromno lovorik. Pridejo dnevi ali pa trenerji, ki niso pozitivni za nasprotnega trenerja, a to še ne pomeni, da ima kompleks pred mano. Darko je dober trener," je pojasnil 50-letni Ljubljančan, ki se bo danes v Ljudskem vrtu rokoval s stanovskim kolegom iz Izole, na igrišču pa ga poskušal prelisičiti in z Olimpijo na Štajerskem osvojiti vse tri točke.

Maribor je bil superioren

Darko Milanič bi z Mariborom ob novem neuspehu nevarno zaostal za Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariboru po neuspešnem vstopu v domačo sezono gori pod nogama, saj za Olimpijo po zgolj dveh krogih zaostaja že za pet točk. Če bi se nadaljeval nenavaden niz in bi Ljubljančani osvojili Ljudski vrt še četrtič zapored, bi se branilci državnega naslova zvečer znašli v nepričakovanih težavah, saj bi zmajem gledali v hrbet z zaostankom osmih točk.

"Tekma z Mariborom je velikega pomena. Maribor je mogoče rezultatsko slabši, a če pogledamo, kako sta se odvijali njegovi tekmi proti Triglavu in Rudarju, spoznamo, da je bil superioren. Mogoče je malce nesrečno izgubil in remiziral, ko pa vidimo, kako igra v Evropi, menimo, da bo to velik derbi," Hadžić zelo spoštuje današnjega tekmeca in ve, kako nevaren bi lahko bil proti njegovim izbrancem. Sploh če bi ponovil predstavo, s katero je v sredo premagal goste iz Skandinavije.

Hadžić vrgel kost Milaniču

Ko je Olimpija nazadnje gostovala v Ljudskem vrtu, takrat je bil njen pomemben člen tudi Rok Kronaveter, je zmagala s 3:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Gremo po zmago, definitivno. V poštev pa bi prišel tudi remi. Na derbijih v gosteh je tudi remi pozitiven rezultat," je Hadžić zagotovil, da bi se v Ljubljano vesel vrnil tudi, če bi na stadionu pod Kalvarijo osvojil točko. Razkril je način, kako se bo predstavil nogometni javnosti na največji tekmi, kar jih je mogoče zaslediti na sončni, oprostite, danes deževni strani Alp.

"Nočem nobenega bunkerja, nobenih taktičnih zadev," odklanja možnost, da bi se njegova ekipa na vročem gostovanju predstavila v izrazito obrambni postavitvi. "Hočem, da se igra. Hočem, da moji igralci uživajo. Da uživajo tudi navijači. To tudi prinaša rezultat," ostaja zvest slogu, s katerim je v zadnjih tednih doživel veliko simpatij, pa tudi ugodnih rezultatov, saj je vodilni na prvenstveni lestvici, v Evropi pa se mu nasmiha napredovanje v 3. krog kvalifikacij za evropsko ligo.

Kakšen bo razplet tokratnega derbija v Ljudskem vrtu? zmagal bo Maribor 32,62% +

zmagala bo Olimpija 58,77% +

ne bo zmagovalca, remi 6,77% +

ne vem, me ne zanima 1,85% +

"Mogoče tudi ne znamo igrati obrambno. Samo, če nas tekmec v to prisili," je dodal nekdanji branilec in vrgel kost Štajercem. Bodo lahko ti Olimpijo prisilili v to, da se bolj ali manj branila na svoji igralni polovici?

Maribor je velik klub, tako kot Olimpija

Ljubljančan ve, da se bo njegov niz neporaženosti proti Mariboru enkrat končal. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Maribor je v Ljudskem vrtu nazadnje Olimpijo odpravil pred dvema letoma, odkar zmaje vodi Hadžić, pa ti sploh še niso izgubili proti vijolicam. "Enkrat se bo končal tudi ta niz. Upajmo, da ne prav zdaj. Ne smemo pa tako gledati na Maribor. Je velik klub, tako kot Olimpija. Pričakujem tesno tekmo, na kateri upam, da bomo dosegli pozitiven rezultat," je previden, a tudi poln optimizma. Za vrnitev na prvo mesto razpredelnice, kjer bi prehitel Aluminij, mora ostati neporažen.

V četrtek je prekrižal načrte turškemu Malatyasporju in izvlekel dragocen remi (2:2). Čeprav je bilo večini zeleno-bele odprave po tekmi žal zapravljenih priložnosti, saj jih je preganjal občutek, da bi lahko Olimpija vknjižila celo zmago, so se Ljubljančani vrnili v domovino dobre volje. Psihološko so zelo trdni, kar bi bila lahko danes pomembna prednost, Hadžić pa je vesel vedno bolj dolge klopi, zaradi katere se bo tudi tokrat, sredi zgoščenega urnika, odločil za določene spremembe. "Zaradi utrujenosti nekaterih igralcev bom naredili nekaj menjav, osnova ekipe pa bo enaka," je napovedal nekaj menjav v udarni enajsterici za večni derbi.

Kmalu se bo pridružil Lupeta Jucie Lupeta bo kmalu pripravljen za treninge. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Komaj čaka trenutek, ko se bo seznam poškodovanih igralcev nekoliko skrajšal. Napadalec Jucie Lupeta naj bi se tako vrnil čez teden dni, morda deset dni. "Takrat bo že maksimalno aktiven na treningih," je trener Olimpije napovedal vrnitev Portugalca, s katero se bo konkurenca v napadu še povečala. Nekdanji reprezentant Matic Črnic bi se lahko vrnil v začetku jeseni, o nesrečnem Niku Kapunu pa ni mogel dati konkretnejše napovedi o vrnitvi.

Vesel, da ne igra Kronaveter

Rok Kronaveter je v sredo proti Aiku dokazal, da je v izvrstni formi. Proti Olimpiji bo manjkal zaradi rdečega kartona na zadnji tekmi 1. SNL v Velenju. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Ko je zadnjič vodil Olimpijo proti Mariboru, je čez noč nepričakovano ostal brez enega največjih adutov Roka Kronavetra, ki se je takrat že zaobljubil klubu iz svojega rojstnega mesta. Iz tega ni hotel delati drame, ampak našel prave zamenjave in v Celju osvojil pokalno lovoriko. Maribor je ostal praznih rok, tokrat pa bo za igranje Kronavetra prikrajšan prav slovenski prvak. To bo velik udarec za Milaniča, saj je izkušeni Mariborčan v odlični formi, kar je nenazadnje dokazal tudi z odlično predstavo v sredo proti švedskemu prvaku Aiku.

''Kronaveter je specifičen igralec. Je zelo nevaren, zna dosegati zadetke. Zato sem vesel, da ne igra, a ne glede na to, da ga ne bo, ima Maribor na razpolago kakovostno ekipo,'' opozarja na močno igralsko zasedbo največjih tekmecev, iz katere črpa Milanič pred današnjim spopadom optimizem.

Milanič o neigranju Kronavetra: Našli bomo rešitev Trener Maribora upa, da bodo njegovi varovanci ponovili predstavo proti Aiku. Foto: Miloš Vujinović/Sportida ''Zavedamo se naše forme, ki je na visoki ravni, prav tako kot forma nasprotnika, ki je ohranil svoj slog igre in ima individualno kvaliteto v napadu. Ker jih dobro poznamo, se bo na igrišču treba obnašati evropsko. Derbi pomeni velik izziv, zanima nas le zmaga,'' na drugi strani razmišlja trener Maribora Darko Milanič, ki na današnji tekmi ne bo mogel računati na pomoč kaznovanega poletnega novinca Roka Kronavetra. ''Pokazal se je kot zelo pomemben, odločujoč. Ker ga ni, bomo poiskali najboljšo rešitev, kako ga nadomestiti. In menim, da jo bomo našli. Fantje, ki so vmes manj igrali, so zdaj nabrali nekaj dobrih treningov in so nared za nastop ter pripravljeni prevzeti breme,'' je pojasnil trofejni strateg 15-kratnih državnih prvakov, ki ga v sredo čaka povratna tekma 2. kroga kvalifikacij lige prvakov v Stockholmu.

Čim bolj sveži v Mariboru

Trener Maribora Milanič zaradi kazni na klopi ne bo mogel računati na pomoč športnega direktorja Zlatka Zahovića. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Čeprav bi Hadžić raje videl, da bi se današnji dvoboj zaradi zahtevnih evropskih obveznosti prestavil, a Maribor na slednje ni pristal, v morebitni utrujenosti ne bo iskal razlogov za morebitni neuspeh.

''Bilo bi bolje, če se ne bi igralo v nedeljo, a moramo spoštovati, kar je, in narediti pozitiven rezultat. Zaradi tekme v Turčiji smo utrujeni. Ne moreš se kar tako hitro spočiti, a bomo naredili vse, da bomo na derbiju čim bolj sveži. Stoodstotni,'' zagotavlja, da njegovi izbranci kljub dnevu manj za regeneracijo po evropskih nastopih ne bodo razočarali z izvedbo.

Večni derbi v Ljudskem vrtu se bo začel ob 20.30. Glavni sodnik bo Matej Jug, studijski del neposrednega prenosa v živo na Planet TV pa se bo začel že ob 20. uri. Vabljeni!

Foto: Planet TV