Šteje le zmaga: Moraš le umreti in plačati davek #video

Trener Maribor Sergej Jakirović je prvič po selitvi na sončno stran Alp oddal svoje prve točke, čeprav so imeli njegovi varovanci v Ljubljani več priložnosti. Vijoličasti za vodilno ekipo prvenstva zaostajajo za štiri točke. Prvoligaše pa do konca prvenstva loči še šest krogov. Že v nedeljo Mariborčane čaka nova zahtevna preizkušnja, saj bodo v Ljudskem vrtu gostovali žilavi nogometaši Mure z Antejem Šimundžo na čelu.

Strateg vijoličastih Jakirovič po tekmi z zeleno belimi v igri ne bi spremenil ničesar razen končnega izida. Njegovi varovanci pravijo, da želje v lovu nikakor niso izgubili, ravno obratno.

"Ni evforije, ni depresije. Gremo naprej, odigrali bomo tekmo za tekmo. To je sestavni del nogometa. Pripravljali smo se popolnoma normalno. Fantje so v zelo dobrem stanju. Tako bomo naredili vse, da v nedeljo premagamo Muro," je ob uvodu dejal Jakirović.

Od prvega treninga po derbiju so vse misli Maribora usmerjene k nedeljski tekmi proti Muri. Z vračanjem na zmagovite tirnice so v končnici sezone mogoči vsi scenariji, toda zmaga je tokrat skoraj nujna. "Moraš samo umreti in plačevati davke. Ampak to je samo šport, kar vselej poudarjam. Zagotovo je Mura po osvojitvi pokala popolnoma razbremenjena. Moram jim čestitati. Mi moramo nadaljevati dobre predstave na zadnjih petih tekmah. Kot je bila tudi naša igra na zadnji tekmi z Olimpijo najpopolnejša do zdaj," poudarja trener Maribora.

Aleksander Rajčević je že končal sezono. Foto: Vid Ponikvar

Vrača se Mitrović, Kronaveter še ne

Mariborčani so na derbiju izgubili Aleksandra Rajčevića, ta je s poškodbo rebra že končal sezono. Bi pa lahko mariborski strateg v nedeljo računal na Nemanjo Mitrovića, ki je nedavno utrpel zlom nosu in bo ob koncu prvenstva igral z masko na obrazu.

"Poškodba Aleksandra Rajčeviča je za nas velika izguba. Toda ni tako hudo, kot je sprva kazalo. Hvala bogu, rebra niso zlomljena. Tudi Nemanja Mitrović nam pomeni ogromno. Treniral je ves teden. Rok Koronaveter je začel vadbo. Toda še ni popolnoma pripravljen. Tekmo z Muro bo preskočil. Vsi drugi pa so na seznamu," je stanje v ekipi opisal strateg Maribor.

Mura in Maribor sta v sezoni pomerila trikrat, dvakrat sta igrala neodločeno, v Soboti je zmagal Maribor z 1.2. "Igrajo kot prava ekipa. Opazi se, da so že dolgo časa skupaj. Na vsaki tekmi so dobri, no, letos izstopa Luka Bobičanec. Toda njihova največja moč je ekipni duh," je še dodal hrvaški strokovnjak.

Planetov derbi med Mariborom in Muro si lahko ogledate v nedeljo ob 20. uri samo na Planetu.

Preberite še: