Velik ulov Domžal, ki so Olimpiji speljale najboljšega strelca!

Nogometni klub Domžale je sklenil sodelovanje s 16-letnim napadalcem Nikolo Jovičevićem, ki je v zadnji sezoni igral za Olimpijo in bil najboljši strelec prve kadetske lige. ''Odločitev je bila zelo lahka,'' je po podpisu pogodbe do leta 2023 zaupal mladi up slovenskega nogometa, športni direktor Domžal Matej Oražem pa je napovedal, da bo Jovičević začel priprave s člansko ekipo rumenih.

Domžalčani so s prihodom novega trenerja Dejana Djuranovića konkretneje spregovorili o tem, ali bi se bilo treba v prihodnje bolj posvetili delu s klubskim podmladkom in nove kandidate za člansko ekipo iskati ''doma''. Športni direktor Matej Oražem je nakazal, da bi bilo lahko omenjenih vzorcev v prihodnosti več kot v zadnjih sezonah, ko so se Domžalčani pogosto na trgu odločali za prihod starejših, bolj izkušenih igralcev.

Jovičević: Počaščen sem in ponosen

Da bi bila lahko prihodnost domžalskega kluba, ki se v tej sezoni v nasprotju z napovedmi bori za obstanek, lepša, bi lahko predstavljala sklenitev sodelovanja z enim najbolj nadarjenih mlajših napadalcev v Sloveniji. V mesto ob Kamniški Bistrici se je iz Ljubljane, kjer je blestel v dresu Olimpije in na 16 prvenstvenih tekmah dosegel kar 17 zadetkov, preselil Nikola Jovičević.

✍🏻 | Odslej v rumenem tudi najboljši strelec 1. SKL Nikola Jovićević, ki ob Kamniško Bistrico prihaja iz ljubljanske Olimpije!



Več na: https://t.co/xfmgX4srML#Since1920 #ToJeNasaZgodba #100LetRumeneDruzine pic.twitter.com/S7xLPso18c — NK Domžale (@NKDomzale) July 2, 2020

''Počaščen sem in hkrati zelo vesel ter ponosen, da je moje dosedanje delo nagrajeno s prvo profesionalno pogodbo. Domžale so izrazile veliko željo po sodelovanju in ker zelo dobro poznam delovanje kluba, je tudi odločitev bila zelo lahka. Začetek nove sezone že nestrpno pričakujem, s prilagajanjem pa mislim, da ne bom imel težav, saj veliko novih soigralcev že kar dobro poznam. S svojo igro želim pomagati moštvu po najboljših močeh, obenem pa seveda poskrbeti za ustrezen osebnostni napredek,'' je po sklenitvi sodelovanja z Domžalami povedal zdaj že nekdanji up Olimpije. V Ljubljani je igral tri sezone, pred zmaji je nastopal še za Interblock in izbrano vrsto do 15 let.

Mladim v prihodnji sezoni večja odgovornost

Matej Oražem je vesel, da je napadalec Olimpije za novega delodajalca izbral prav Domžale. Foto: Žiga Zupan/Sportida Jovičević je najboljši strelec kadetskega prvenstva, v triletnem obdobju, ki ga je preživel v Ljubljani, pa se je na 56 tekmah podpisal pod kar 38 golov.

Prihoda mladega reprezentanta se je razveselil tudi športni direktor Matej Oražem. Rumena družina je v zadnjih dneh obnovila sodelovanje z mladincema Filipom Nikolo Ostojićem in Emirjem Saitoskim do poletja 2023, nov nasmešek na obrazu pa mu je ponudil prihod najboljšega strelca med kadeti v Sloveniji.

''Izjemno nas veseli, da najboljši mladi igralci v Sloveniji že vrsto let zaupajo in verjamejo našemu delu. Vsako leto vlagamo veliko energije, želje po napredku in dela v razvoj mladih nogometašev. Strokovna ekipa pod vodstvom Jerneja Javornika in s trenerjem mladinske ekipe Darkom Birjukovim na čelu dela odlično, to je pa tudi razlog, da vsako leto dokazujemo dodaten napredek pri razvoju mladih igralcev, ki bodo v prihodnji sezoni ponovno veliko odgovornost nosili tudi v članski ekipi,'' je prvi kadrovik domžalskega kluba, ki ne more biti zadovoljen z rezultati v tej sezoni, saj so Domžale šest krogov pred koncem sezone na ''nevarnem'' osmem mestu, napovedal, kako čaka Jovičevića veliko dokazovanje.

Igralec z dodano vrednostjo

Skupaj še z nekaterimi soigralci bo takoj po koncu aktualne sezone, ta se bo končala 22. julija (če bodo Domžale devetouvrščene, jih konec meseca čakata še dve tekmi dodatnih kvalifikacij z Gorico), začel priprave s člansko ekipo.

Nogometaši Domžal bodo v petek gostili Tabor iz Sežane. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Nikola je vsekakor igralec z dodano vrednostjo, ki je v prejšnji sezoni pokazal in dokazal, da je presegel raven kadetskega tekmovanja. Obenem je kljub mladosti izjemno zrel in odgovoren, prav tako premore ogromno tehničnega znanja, fizično pa se že lahko kosa tudi s članskimi igralci,'' je Oražem prepričan, da so Domžalčani v svoje vrste privabili igralca, ki bi lahko prinesel dodano vrednost na igrišču.

Jovičević bo lahko konec tedna stiskal pesti za novopečene soigralce na domači tekmi proti Taboru. V Domžalah se bo začela v petek ob 20. uri.