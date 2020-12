Zahovićev naslednik o spornih odločitvah sodnika v škodo Maribora #video

Nogometaši Maribora so v Stožicah (0:2) v četrtek končali niz petih zaporednih zmag v Prvi ligi Telekom Slovenije. ''Ne pozabimo, še vedno smo prvi in odvisni sami od sebe. Ne dovolimo si v tem trenutku negativizma,'' opozarja športni direktor Oliver Bogatinov. Naslednik Zlatka Zahovića je po porazu proti Olimpiji opozoril na sporni sodniški odločitvi v škodo Maribora.

Ko je Olimpija pod vodstvom Dina Skenderja, specialista za prekinjanje odmevnega niza zmag mariborskih nogometašev (poleti je v Stožicah po 1:0 končal niz štirih zmag Sergeja Jakirovića, v četrtek pa je po 2:0 končal še niz petih zmag Maura Camoranesija), premagala Maribor in se mu na lestvici približala zgolj na točko zaostanka, je znova nastopila gneča pod vrhom lestvice. Najboljše štiri ekipe ločita le dve točki, na čelu pa je še vedno Maribor, kar lahko tabor vijolic kljub porazu v Stožicah navdaja z določenim zadovoljstvom.

"Ne dovolimo si v tem trenutku negativizma"

Vratar Maribora Ažbe Jug je moral v Ljubljani dvakrat po žogo v svojo mrežo. Njegovi soigralci niso dosegli niti enega zadetka. Foto: Vid Ponikvar ''Do derbija smo imeli dober trenutek. S serijo petih zaporednih zmag in z možnostjo, da povečamo prednost pred Olimpijo na 7 točk. To nam ni uspelo. Čestitke Olimpiji, priložnost je zapravljena, tekma izgubljena, toda pred nami je še 21 tekem, še dva derbija,'' je za klubsko stran poudaril prvi kadrovik mariborskega kluba.

Športni direktor Oliver Bogatinov usmerja pozornost že na nedeljsko srečanje, kjer bo v Ljudskem vrtu gostovala zadnjeuvrščena Gorica in v Mariboru iskala priložnost za točke, ki bi vrtnicam prišle še kako prav v boju za obstanek. Mariborčani na drugi strani potrebujejo zmago, če želijo zadržati vodilni položaj.

''Najpomembnejša je zdaj naslednja tekma z Gorico. Razplet derbija se ne sme stopnjevati in se ne bo stopnjeval pri iskanju morebitnih krivcev za poraz, račune bomo polagali ob svojem času. Zdaj velja le mobilizacija v polni obliki, moštva, strokovnega štaba in navijačev, ki so vedno del skupne zgodbe. Da stopimo skupaj in te štiri preostale tekme odigramo na najboljši način. Ne pozabimo, še vedno smo prvi in odvisni sami od sebe. Ne dovolimo si v tem trenutku negativizma. Ne glede na pomen derbija pa prvenstvo ne bi bilo končano, ne glede na razplet,'' noče, da bi v mestu ob Dravi zavladal negativizem.

Zadetek Andresa Vombergarja za 2:0 in sporna sodniška odločitev pred tem:

Je Andres Vombergar resnično storil prekršek nad Aleksom Pihlerjem pred zadetkom za Olimpijo? Da. 21 +

Ne. 41 +

Ne vidi se dobro, težko je oceniti. 3 + Oddanih 65 glasov

Prekršek Vombergarja in 11-metrovka za Maribor?

Bogatinov je po tekmi, v kateri je Maribor prvič po desetih letih odigral večni derbi brez pomoči nogometaša iz Ljubljane, opozoril še na nekaj. ''Tudi derbi kot največji produkt slovenskega klubskega nogometa, ki zahteva kakovost na igrišču in ob njem, so zaznamovali določeni dogodki, ki niso v prid dobremu, kakovostnemu derbiju. Mi bomo iskali izboljšave, navesti pa je treba dva dogodka, ki sta lahko neposredno vplivala na rezultat in ju je malokdo prikazal v neposrednem prenosu oziroma takoj po tekmi,'' se je dotaknil dveh spornih sodniških odločitev v škodo Maribora.

Sporna odločitev sodnika ob padcu Aljoše Matka v kazenskem prostoru Olimpije:

''Vombergar je dosegel zadetek po akciji, v kateri je spotaknil Pihlerja in tako ostal sam pred Jugom. Sodnik Perić tega ni videl, niti nihče med strokovno analizo. Tudi Matka je Močinić spodnesel tako, da je padel tudi sam, a sodnik ni dosodil enajstmetrovke,'' je dal misliti, da bi lahko glavni sodnik Dragoslav Perić razveljavil drugi zadetek Olimpije, dosegel ga je Andres Vombergar, obenem pa ob padcu Aljoše Matka v kazenskem prostoru zmajev pokazal na belo točko.

Bi moral sodnik Perić pokazati na belo točko? Da. 121 +

Ne. 317 +

Ne vem, nič se ne vidi. 20 + Oddanih 458 glasov

Popolna usmerjenost na Gorico

Maribor je doživel v Ljubljani prvi poraz po petih zaporednih zmagah v prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar ''Derbi je derbi in zahteva kakovost izvedbe v vseh pogledih. Ko analiziramo lastno predstavo, nismo odigrali najboljše. Ne pa tako 'slabo', kot se želi prikazati. Zdaj je pomembna le popolna usmerjenost k nedeljski tekmi. Ni dobro stopnjevati vsega dogajanja v negativno smer, saj je bilo opaznih dovolj pozitivnih zadev, sicer si ne predstavljam, da bi lahko bili prvi na lestvici, kar je lahko kapital za jesenski finiš. Fantje so že tolikokrat dokazali, da se znajo pobrati iz različnih položajev, in ob pomoči vseh v klubu ter podpori navijačev, ki šteje tudi, ko jih ni na tribunah, gremo odločno v te zadnje štiri tekme leta 2020,'' je športni direktor izrazil podporo varovancem Maura Camoranesija, ki so še vedno prvi na lestvici in imajo za zdaj vse v svojih rokah. To želi vcepiti tudi navijačem in sporoča, da je v mariborskem projektu opaznih veliko več pozitivnih kot pa negativnih zadev.