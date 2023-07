Slovenski nogometaš ima dovolj

Etien Velikonja je športno pot v članski konkurenci začel prav pri Novogoričanih, od koder je prestopil v Maribor. V tujini je bil štiri leta član Cardiffa, ki ga je posodil tudi portugalskemu Rio Aveju ter belgijskemu Liersu. V nadaljevanju kariere je na tujem igral tudi za Genclerbirligi, Willem II in nazadnje NEC Nijmegen. Pred sezono 2016/17 se je vrnil v Slovenijo in zaigral za Olimpijo, v sezoni 2018/19 se je najprej kot posojeni član Nijmegena pridružil Gorici, s katero je nato v sezoni 2021/22 tudi osvojil naslov v drugi ligi in napredoval v 1. SNL. Skupno je za Gorico zbral 232 nastopov in 77 zadetkov.

Za člansko vrsto je prvič zaigral na kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2010 proti San Marinu v Ljudskem vrtu 12. avgusta 2009, skupno pa je zbral tri nastope.

Velikonja se je od profesionalne nogometne kariere poslovil z objavo videoposnetka in pripisom besede "hvala" v vseh jezikih držav, v katerih se je preizkusil v svoji dolgi nogometni karieri.

