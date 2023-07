Uefa zaradi navijačev ostro kaznovala Hrvaško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je hrvaški zvezi izrekla kazen zaradi neprimernega obnašanja navijačev na tekmah proti Nizozemski in Španiji v ligi narodov. Hrvaška bo naslednjo domačo mednarodno tekmo igrala za zaprtimi vrati.

Poleg tega je hrvaškim navijačem prepovedala prihod na naslednje gostovanje in hrvaški zvezi naložila še denarno kazen.

Hrvaška nogometna zveza (HNS) bo zaradi neprimernega obnašanja svojih privržencev plačala kazen v višini 70.000 evrov, ob tem pa še dodatnih 45.000 evrov zaradi prižiganja bakel in 35.000 evrov zaradi metanja predmetov na igrišče na tekmah proti Nizozemski in Španiji, ki sta bili 14. in 18. junija v Rotterdamu.

Hrvaška je sicer v ligi narodov zasedla drugo mesto.