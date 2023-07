Matjaž Kek: Samo s popolno predanostjo ...

"Po svoje bi raje komentiral, da sem popolnoma nezadovoljen z igro in da imamo kljub temu na računu teh sedem točk," je za STA dejal Kek, ki meni, da bi si Slovenija s pristopom zaslužila tudi kakšno točko več. Junija je na gostovanju v Helsinkih najprej z 0:2 izgubila proti Finski, nato pa odigrala 2:2 z Dansko v Stožicah na tekmi, na kateri je imela proti favoritom skupine veliko pobude.

Skupaj ima po marčevskih zmagah v Kazahstanu in doma proti San Marinu sedem točk. S tem ostaja v igri za EP, je pa selektor Kek že junija ocenil, da je v zaostanku. Vodita Finska in Kazahstan s po devetimi točkami, Slovenija in Danska jih imata po sedem, Severna Irska je pri treh, San Marino pa še nima točke.

Kljub zaostanku Kek optimistično zre proti naslednjima tekmama, najprej s Severno Irsko doma 7. septembra in nato tri dni kasneje s San Marinom v gosteh. "Izhodišče pred nadaljevanjem kvalifikacij je takšno, da smo s to pozitivno energijo, ki je bila zaznana na zadnji tekmi v Stožicah, lahko optimistični," je dejal ob robu ponedeljkovega dogodka, na katerem je Nogometna zveza Slovenije predstavila novo mladinsko državno prvenstvo.

Pri tem vztraja, da je ključ do uspeha predanost in vztrajnost. "Samo s popolno predanostjo, s popolno enotnostjo in tisto pozitivno slovensko trmo, energijo, ki nas vodi v vseh športih, ne samo v nogometu, bo nogomet spet polnil prve strani," je dejal.

Stara znanka Slovenije Severna Irska je bila do zdaj večkrat v različnih kvalifikacijah trn v peti slovenske izbrane vrste s svojim trdim in odločnim slogom igre. Kek ob tem tudi od svojih varovancev ne zahteva nogometne lepote. "Če kdo živi v utopiji, da bomo mi umirali v neki lepoti, da bomo imeli 80-odstotno posest in kar pride s tem, mu lahko odgovorim – ne, mi moramo biti zagrizeni, enotni, borbeni, organizirani, agresivni in potem je to neko naše izhodišče," je ocenil.

Vidi pozitivno energijo

Izpostavil je, da je bil to vedno recept za največje nogometne uspehe v Sloveniji, tako v klubskem kot tudi reprezentančnem nogometu.

"Pomembno je, da se doseže rezultat. Na kakšen način smo dosegali največje uspehe slovenskega nogometa, se ve. Jaz sem pred nadaljevanjem v teh kvalifikacijah optimist, ker vidim neko pozitivno energijo, ker sem videl pozitivno energijo na tribunah, ker jo vidim v slačilnici in ker vem, da bi fantje naredili vse, da bi jim uspelo," je poudaril.

Podobno je na ponedeljkovem dogodku razmišljal tudi vodja slovenskih reprezentanc pri NZS Miran Pavlin. "Sedanji selektor je reprezentanco že pripeljal na svetovno prvenstvo, moja generacija je igrala na evropskem in svetovnem prvenstvu. Približno vemo, kako smo tja prišli, da nismo bili ravno največji ustvarjalci, ampak smo morali najprej opraviti vse v obrambi, da smo lahko potem prišli do gola," je na hitro povzel bližnjo zgodovino slovenskih reprezentančnih uspehov.

Pavlin tako vztraja, da je v teh osnovah treba iskati tudi nove uspehe. "Mislim, da bo to za Slovenijo v nogometnem smislu veljalo naslednjih 20, morda tudi 50 let. Da bomo rezultat pač morali delati iz dobre obrambe, ne pa iz neke velike ustvarjalnosti na žogi ali pa s kakšnim tika-taka nogometom," je dodal.

