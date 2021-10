Maribor in Olimpija zaradi navijačev ob 6.550 evrov

Večna tekmeca Maribor in Olimpija bosta morala po zadnjem derbiju (0:0 v Ljudskem vrtu) zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev seči v žep. Vijolice bodo morale plačati 5.000 evrov, Ljubljančani pa 1.550 evrov. Zaradi kršitve predpisov NZS je kazen prejel vodilni Koper.

Po 12. krogu, ki je postregel z zgolj neodločenimi rezultati, se je končala uvodna tretjina prvenstvene prvoligaške sezone 2021/22. Na lestvici so najvišje Koprčani, ki so v prejšnjem tednu odigrali dve tekmi. Najprej so v zaostali tekmi 4. kroga doma odpravili Domžalčane (4:2), nato pa se v nedeljo s Celjani na Bonifiki razšli brez zmagovalca (2:2). Zaradi kršitve predpisov NZS, saj ni bilo glavnega trenerja (Zoran Zeljković še nima ustrezne trenerske licence), morajo Primorci plačati 920 evrov kazni.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Še bolj globoko pa so segli v žep Mariborčani in Ljubljančani. Večni derbi v Ljudskem vrtu ni postregel z zadetki, je pa postregel z bučno navijaško kuliso. Gostitelji bomo morali zaradi nešportnega in neprimernega vedenja domačih navijačev - disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je kot razloge navedel večkratno metanje različnih predmetov na igrišče in ob rob igrišča, večkratno prižiganje večje količine bakel, večkratno metanje bakel na igrišče, povzročitev prekinitve tekme in žaljivo skandiranje - ob predkaznovanosti plačati kazen v višini 5.000 evrov, kaznovana pa je tudi Olimpija.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Navijaška skupina Green Dragons je na dan srečanja praznovala 33. rojstni dan, zmaje pa je zaradi prižiganja večje količine bakel, odvrženih bakel na igrišče, povzročitve prekinitve tekme in žaljivega skandiranja ob predkaznovanosti doletela kazen v višini 1.550 evrov. Olajševalna okoliščina v prid Olimpije, ki bo 19. oktobra, takrat je sklicana klubska skupščina, dobila novo vodstvo (Milana Mandarića bo nasledil Nemec Adam Delius), je bila pisna izjava kluba.