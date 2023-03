Saitoski podaljšal pogodbo z Domžalami

Nogometni klub Domžale je na svoji spletni strani sporočil, da je podaljšal pogodbi z Emirjem Saitoskim in Luko Topalovićem. Saitoski bo kot del članske ekipe ob Kamniški Bistrici predvidoma ostal do konca sezone 2024/25, Topalović, ki je igra za mlajše selekcije, pa še sezono dlje.

Devetnajstletni Saitoski je v tej sezoni zabeležil 17 nastopov v članski konkurenci, v pokalu se je enkrat vpisal med strelce, v ligi pa na 16 tekmah dvakrat med podajalce. Skupaj je v dresu Domžal doslej odigral 35 tekem.

"Sem šele na začetku kariere in pred mano je še veliko dela ter izzivov, ki pa se jih veselim," je ob podpisu nove pogodbe dejal krilni nogometaš in doslej enkrat tudi član reprezentance do 21 let.

Domžale na lestvici Prve lige Telemach zasedajo četrto mesto z 38 točkami. Na vrhu je Olimpija s 57, sledita pa Maribor s 43 in Celje z 41 točkami.

Preberite še: