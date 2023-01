Robert Koren se vrača v slovenski nogomet

V Murski Soboti je v zimskem prestopnem roku zelo pestro. Fazanerijo so zapustili Luka Bobičanec, Alen Kozar, Nik Lorbek in Mihajlo Baić, prišli pa so Filippo Tripi, Florijan Raduha, Ivan Šarić, Lazar Zličić in Nikola Jovičević. To so spremembe, kar se tiče članske ekipe, ki jo vodi Damir Čontala.

Športni direktor Denis Rajbar je zadovoljen, da je Mura podaljšala pogodbe z nekaterimi nosilci igre (Kai Cipot, Gregor Balažic in Klemen Pucko) in obenem zagotavlja, da bo prvi strelec lige Mirlind Daku, ki igra v Sloveniji kot posojen nogometaš Osijeka, nosil črno-beli dres vsaj do konca sezone. "Zapisi o njegovem morebitnem odhodu so nepreverjeni in vnašajo nepotreben nemir med navijače," poudarja Rajbar, ki je z velikim zadovoljstvom sklenil sodelovanje z enim izmed najboljših slovenskih nogometašev tega stoletja.

𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐍 "𝐎𝐊𝐑𝐄𝐏𝐈𝐋" 𝐍𝐎𝐆𝐎𝐌𝐄𝐓𝐍𝐎 𝐒̌𝐎𝐋𝐎



Nad razvojem nogometašev in trenerjev bo odslej bdel nekdanji kapetan slovenske nogometne reprezentance. Več - https://t.co/XcDRCqNINk#čarnobejli #mismomura #PrvaLigaTelemach pic.twitter.com/qvmyah3eN9 — NŠ Mura (@nsmura_ms) January 12, 2023

Skrb za razvoj podmladka Mure, zadolžen bo za razvoj ter usmeritev trenerjev in igralcev v selekcijah do 14, 15, 17 in 19 let, je prevzel Robert Koren. Zlati kapetan Slovenije na SP 2010, ki je nazadnje v 1. SNL sodeloval s Celjani in jim pomagal do zgodovinskega uspeha, prvega in za zdaj tudi zadnjega naslova državnega prvaka, bo tako bdel nad razvojem mladega kadra v nogometni šoli Mure.

"Vesel sem, da sem se pridružil Muri. Vem, kaj Mura pomeni lokalnemu okolju, tudi jaz sem večkrat igral v Fazaneriji in vem, kako zelo imajo navijači radi 'čarno-bejle'. Klub mi je predstavil svoj projekt, sem ambiciozen in takoj sem se videl v njem. Vsi imamo isti cilj in ta je, da se čim več mladih nogometašev dobro razvija. Verjamem, da jim lahko s svojimi izkušnjami pri tem pomagam," je 42-letni Korošec prepričan, da bo lahko Muri pomagal do lepše prihodnosti.

Mirlind Daku po besedah športnega direktorja Mure ostaja na Fazaneriji vsaj do konca sezone. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Športni direktor Rajbar je izpostavil, kako je Koren, ki ima bogate izkušnje z igranjem na Norveškem, v Angliji in tudi Avstraliji, po nekaj kratkih sestankih hitro prepoznal ambicioznost Mure. Ponos prekmurskega klubskega nogometa je jesenski del končal na šestem mestu, a za drugouvrščenim Koprom zaostaja le štiri točke.

Klubski cilj ostaja preboj v Evropo, hkrati pa želijo črno-beli okrepiti delo z mladimi, okrepiti konkurenco in iz lastnega bazena priključiti članski ekipi še več obetavnih igralcev. Pri tem računajo tudi na pomoč nekdanjega slovenskega reprezentanta.