V živo: neverjetno, kaj je zapravljal Koper, nato je sledila bridka kazen #video

V uvodnem dejanju 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije je branilec naslova Celje le remiziral zadnjeuvrščeno Gorico (1:1). Primorci so dolgo vodili, prvaki pa so se izognili porazu v sodnikovem podaljšku. Dogajanje se je preselilo v Ljudski vrt, kjer gostuje vroči Koper. Lahko kanarčki ponagajajo vijolicam? Vodilna Mura bo v nedeljo skušala rezultatsko krizo prekiniti pri oslabljenih Domžalah, Olimpija gostuje pri neugodnem Taboru, Bravo pa bo jutri gostil Aluminij že ob 12. uri.

Maribor : Koper 1:1* (1:1) 52. minuta: Po dobrem predložku Kolmaniča je z glavo streljal Peričić, a strel je šel naravnost v roke vratarja Vargića. ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! KONEC PRVEGA POLČASA! 45. minuta: GOOOL! 1:1! Če ne daš, dobiš! Maribor je izkoristil neučinkovitost gostov in prek Roka Kronavetra izenačili na 1:1. Pihler je hitro potegnil v protinapad, po njegovi podaji na desno stran Požeg Vancaš žogo vrnil v sredino, Kronaveter pa zadel mimo vratarja Vargića. Video: Maribor je zadel iz nič, tekma je spet odprta:



42. minuta: Koliko sreče za Maribor! Po lepi podaji Barišiča je povsem sam z glavo streljal Žužek, a tako kot Vršič je tudi on streljal naravnost v Juga. Neverjetno! Video: ko je lažje zadeti, kot zgrešiti: 39. minuta: Koper se ne ustavlja! Po predložku Pejića je z glavo močno poskušal Palčič, a Jug je z izjemno obrambo rešil Maribor. Video: Palčičeva glava in izjemna obramba Juga: 35. minuta: GOOOL! 0:1! Šok za Maribor! V hitri akciji je Nemanja Mitrović spotaknil Nardina Mulahujsenovića in Šmajc je pokazal na belo točko. Izkoristil jo je Dare Vršič. Nekdanji član Maribora je Juga ugnal s papenko. Video: Mulahusejnović in Vršič udaril za vodstvo: 33. minuta: Težave za Mirana Srebrniča. Bojan Knežević ne more več nadaljevati tekme, v igro je prišel Ivan Jelić Balta. 25. minuta: Vroče je bilo tudi pred vrati Maribora. Po ukradeni žogi - domači so sicer zahtevali prekršek nad Klinarjem - so Koprčani speljali hiter protinapad. Potegnil je Marko Pejić, nato pa lepo našel Dareta Vršiča, ki je z nekaj metrov zadel točno Ažbeta Juga in zapravil veliko priložnost za izenačenje. Video: Vršič ponavadi tega ne greši:



15. minuta: V Ljudskem vrtu je še vedno 0:0. Spremljamo moško tekmo, večjih priložnost pa še nismo videli. Smo pa videli en rumeni karton, prejel ga je Žiga Obreht. 3. minuta: Maribor je hitro zapretil. Po močnem strelu Roka Kronavetra je žoga v kazenskem prostoru zadela v roko Timoteja Dodleka, a glavni sodnik Šmajc je le pokazal, da ni bilo nič. Treba je dodati, da Dodlek ni bil v kazenskem prostoru, tako da v vsakem ne bi bilo enajstmetrovke. Video: Kronaveter je v roko zadel Dodleka: ZAČETEK TEKME V LJUDSKEM VRTU! V prvi postavi Maribora tudi mladi Obreht: Poseben dan za Žigo Obrehta: 18-letni up iz naše nogometne šole po debitantskem nastopu v Velenju prvič v začetni enajsterici.



Milec in Martinović nista nared za nastop, prav tako še ne Matko. Začetni postavi: Še dobre pol ure in se v Ljudskem vrtu začenja zares. Vijol'čnih 11: Maribor – Koper. Ljudski vrt, 18:00. Klop: Handanović, Koblar, Viler, Dervišević, Cretu, Felipe Santos, Repas, Mlakar, Tavares. Pred tekmo: Ob 18. uri se bosta v Ljudskem vrtu spopadla Maribor in Koper. Vijolice so pod vodstvom Maura Camoranesija ujele zmagoviti ritem, v zadnjem tednu so v gosteh visoko odpravile Gorico (4:0) in Rudar Velenje (3:0 v pokalu). V napadu se je prebudil Rudi Požeg Vancaš, v obrambi pa je bil v zadnjih tednih tako v reprezentanci kot klubu strelsko zelo uspešen Nemanja Mitrović. Mariborska postava s tremi branilci je poskrbela za dve tekmi brez prejetega zadetka, vijolice bodo skušale nadaljevati niz proti Primorcem, ki pa imajo v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja. To je Nardin Mulahusejnović, ki bo danes poln motiva, saj se je v Koper odpravil iz Maribora, kjer ni dobil veliko priložnosti. Mladi napadalec iz BiH je hvaležen trenerju Miranu Srebrniču za zaupanje, pa tudi Daretu Vršiču, da mu je priporočil selitev na Obalo. Lačen je zadetkov, pa tudi asistenc izkušenega zveznega igralca iz Apač, ki je blestel tudi v sredo, ko je Koper po podaljšku strl odpor neugodnega Aluminija. ''Nardin je v uvodnih tekmah za Koper dokazal, da je dober igralec. Vsi vemo, kaj pomeni Vršič v slovenski ligi, ne gre izgubljati besed tudi o Aleksandru Rajčeviću, ki je dodana vrednost Kopra,'' je Mitrović pohvalil tri nekdanje nogometaše Maribora, ki se bodo danes predstavili v Ljudskem vrtu v dresu Kopra. ''Nanizali smo dve zmagi, kar se nam že dolgo ni zgodilo. Verjamem, da smo se zdaj našli. Bomo pa morali ponovno garati. Nardin bo zabijal, če bo ekipa igrala dobro,'' sporoča nekdanji reprezentant Vršič, ki je vedno rad nastopal v Ljudskem vrtu. Zato mu bo danes zelo žal, da bodo tribune prazne. O tem, kako je Koper, ki letos praznuje 100-letnico kluba, vedno boljši, je prepričan tudi Aleksander Rajčević, tako da bi lahko Mariborčani danes naleteli na številne ovire. A napreduje tudi Maribor. ''Stanje je dobro, delovna vnema na želeni ravni,'' pričakuje Camoranesi nadaljevanje zmagovitega niza, s katerim bi Maribor danes poskočil na prvo mesto.

Prvaki so se komaj rešili

Na prvi tekmi 8. kroga so se v Celju udarili prvaki in Goričani. V tekmi, kjer nismo videli veliko akcije, so v zadnjih sekundah prvega polčas prek Nejca Mevlje prvi zadeli gostje. Primorci so prednost brez težav branili in ko je že kazalo, da bo zadnjeuvrščena ekipa pripravila presenečenje, je v sodnikovem dodatku neumnost storil ravno strelec prvega zadetka.

Mevlja je v kazenskem prostoru ob tla vrgel dva igralca Celja, sodnik pa je domače nagradil z enajstmetrovko. Natančen je bil Filip Dangubić in rešil Celje pred novim porazom.

Dangubić je preprečil poraz Celja:

Poročilo s tekme med Celjem in Gorica:

Grabić: Aluminij je ena bolj vročih ekip lige

Komu se bo smejalo v času nedeljskega kosila? Slobodan Grubor ali Dejan Grabić? Foto: Vid Ponikvar V nedeljo bo zelo pestro, dogajanje se bo začelo zelo zgodaj, že ob 12. uri, ko se bosta v Ljubljani spopadla Bravo in Aluminij. Kidričani so po sanjskem zadnjem koncu tedna, v katerem so osvojili kar pet točk (NZS jim je vrnila dve točki, nato pa so presenetili še Muro), našli priključek s tekmeci. Za petouvrščenim Bravom zaostajajo le dve točki, tako da bi se lahko z zmago v Spodnji Šiški prebili v zgornjo polovico razpredelnice. ''Aluminij je ena bolj vročih ekip lige. Že od vsega začetka sezone igra konstantno, a jih ni pospremil rezultat,'' opozarja trener Brava Dejan Grabić na zahtevnega tekmeca, ki bi lahko v nedeljo pogrešal "svežino", saj je v sredo po napornem pokalnem dvoboju v Kopru po podaljšku izpadel iz tekmovanja, v katerem že dolgo ni več Brava.

Mladi ljubljanski klub je v tej sezoni prejel že 11 zadetkov, več od njih jih je le Gorica, Aluminij pa je zelo skromen v napadu, kjer je dosegel zgolj pet golov. Vseeno so zadostovali za lepo bero točk (osem), za dodatno dobro voljo je poskrbela vrnitev Alena Krajnca, ki je zaradi hude poškodbe kolena manjkal več kot deset mesecev. ''Dosledno bomo morali upoštevati navodila trenerja. Upam, a se bomo vrnili v Kidričevo s pozitivnim rezultatom,'' sporoča Krajnc. Na seznamu poškodovanih pri štajerskem klubu ostajajo Nikola Leko, Aljaž Krefl in Gašper Pečnik.

Tabor odličen doma, Vukušić prekinil strelski post

Tabor je v tej sezoni na stadionu Rajka Štolfa nepremagljiv. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 14. uri se bo začelo zares na Krasu. Tabor, ki mu gre v tej sezoni odlično na domačih tleh, kjer je v prvi ligi preskočil vse štiri ovire in se lahko pohvali s stoodstotnim izkupičkom (premagal je Bravo, Maribor, Aluminij in Koper), bo skušal nadaljevati niz še proti zmajem. Če bi Sežančani osvajali točke še v gosteh, bi bili vodilni v prvenstvu. Kraševci so v sredo v pokalu ostali praznih rok na gostovanju pri vodilnem drugoligašu Radomljah, ki mora do nadaljnjega pozabiti na dvoboje, saj je druga liga zaradi izbruha novega koronavirusa prekinjena. Isti dan bi se skoraj od pokala poslovila tudi Olimpija, a se je rešila iz zahtevnega položaja.

V Brežicah je zaostajala z 1:3, a do konca rednega dela izenačila na 3:3, nato pa po loteriji kazenskih strelov, kjer se je izkazal visoki vratar Žiga Frelih, prišla do četrtfinalne vstopnice. Navijači zmajev niso bili preveč zadovoljni s predstavo ljubljencev, so pa prvič v tej sezoni dočakali zadetek Anteja Vukušića, kar je slaba novica za obrambo Tabora. Slaba novica za Olimpijo pa je podatek, da je Maura Camoranesija na klopi Tabora nasledil Goran Stanković, donedavni vodja mladinskega pogona NK Olimpija, ki odlično pozna ljubljanski klub, kar bi mu lahko še kako pomagalo pri pripravi na nedeljski obračun.

Domžale proti Muri, ki je padla v krizo, brez kar 12 igralcev

V zadnjem dejanju osmega kroga se bosta spopadla Domžale in Mura. Foto: Urban Meglič/Sportida Zadnja tekma kroga bo v Domžalah, kjer so se rumeni znašli v hudih težavah, saj je v njihovem taboru kar dvanajst oseb okuženih z novim koronavirusom. Počivati bodo morali dva tedna, kar bo velik udarec rumenim, v tem času pa bodo oslabljeni Domžalčani skušali zakrpati vrzeli z mladinci. Članski ekipi so jih priključili šest. Ker je bil na testiranju pozitiven tudi trener Dejan Djuranović, bosta proti črno-belim vodila moštvo Jan Košir in Aleš Mežnaršič. Domžale imajo zdaj priložnost, da dokažejo, da je lahko njihova mladinska akademija zgled vsem v državi.

Nepričakovana priložnost po lažji zmagi se ponuja Muri, ki je v četrtek razočarala navijače s skromno predstavo v Zavrču, kjer jo je premagala Drava. Črno-beli so tako izpadli iz pokala, kjer so branili lovoriko, že v prvem nastopu. Niz porazov se je povečal na tri. Lahko po Bravu, Aluminiju in Dravi neprepoznavno podobo nogometašev iz Murske Sobote kaznujejo tudi zdesetkani Domžalčani? Trener Ante Šimundža se zaveda, da bo moral povrniti mirnost obrambi, ki je na zadnjih petih tekmah prejela kar 12 zadetkov, pred tem pa na uvodnih šest v sezoni niti enega. Nov neuspeh Mure bi pomenil slovo od vodilnega položaja in nove skrbi v klubu, kjer je bilo še pred nekaj tedni vse idilično, a je nato rezultatska kriza pokvarila vse.

Prva liga Telekom Slovenije, 8. krog: Sobota, 24. oktober:

Celje : Gorica 1:1 (0:1)

Dangubić 90.+1/11-m; Mevlja 45.+3



18.00 Maribor - Koper Nedelja, 25. oktober:

12.00 Bravo - Aluminij

14.00 Tabor - Olimpija

17.30 Domžale - Mura

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 - Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 - Đorđe Ivanović (Olimpija)

3 - Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Nino Kouter (Mura), Rok Kronaveter (Maribor), Jasmin Mešanović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Žan Žužek (Koper)

