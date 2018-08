Kakšna nedelja: Maribor s petardo odpihnil Gorico, oddahnila si je tudi Olimpija! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija je le prišla do prve zmage. V Kranju je razbila Triglav. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Maribor v domačem prvenstvu ne popušča in drži prednost pred zasledovalci. V 4. krogu Prve Lige Telekom Slovenije je pred domačimi gledalci s kar 5:0 premagal Gorico, prve zmage so se v Kranju razveselili tudi pri Olimpiji (4:0), na zmagovalne tirnice pa so se na obračunu proti Aluminiju (3:1) vrnile tudi Domžale.

Nedeljski program se je začel v Kranju. Olimpija je po treh razočaranjih v domačem prvenstvu krenila po zmago in jo tudi zanesljivo dosegla. Na koncu je bilo kar 4:0. Zmaji imajo zdaj pet točk, kar pa je še vedno pet manj ko vodilni Maribor, ki je po razočaranju proti Rangersom v ligi Europa že po nekaj minutah v Ljudskem vrtu spodnesel Gorico. V drugem polčasu so popustili, a vseeno do konca zadeli še dvakrat in s petardo (5:0) odpihnili vrtnice.

Domžale so se svojim navijačem odkupile za boleč poraz proti Muri v prejšnjem krogu (1:5) in ugnale Aluminij (3:1). Rumeni so z devetimi točkami prvi zasledovalci vodilnega Maribora.

Na prvo zmago bosta morala še počakati

Celjani so v Krško pripotovali brez svojega najboljšega Rudija Požega Vancaša. Foto: Urban Urbanc/Sportida V soboto se je igralo samo v Krškem. Tako domači kot Celjani so lovili prvo zmago, a na koncu ostali brez nje. Krčani so hitro povedli po prodoru Nikole Mandića ter imeli v nadaljevanju tudi priložnost za povišanje.

Že v prvem polčasu so stresli prečko, v drugem še vratnico, neučinkovitost pa so na koncu kaznovali Štajerci, ki so izenačili prek Juciea Lupete.

V ponedeljek bo vroče še v Velenju

Četrti prvenstveni krog se bo s prenosom na Planet 2 zaključil v ponedeljek ob 18. uri, ko bo Rudar, ki je trenutno na zadnjem mestu, gostil novinko Muro.

Najboljši strelci: 3 - Jasmin Mešanović (Maribor), Tonći Mujan (Domžale), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Luka Zahović (Maribor)

2 - Andrija Filipović (Gorica), Dino Hotić (Maribor), Senijad Ibričić (Domžale), Saša Ivković (Maribor), Nino Kouter (Mura), Jucie Lupeta (Celje), Luka Majcen (Triglav), Jan Mlakar (Maribor), Stefan Savić (Olimpija), Luka Šušnjara (Mura), Matic Vrbanec (Aluminij)

...

Videopovzetki s tekem:

Domžale : Aluminij 3:1

Maribor : Gorica 5:0

Triglav : Olimpija 0:4

Krško : Celje 1:1

Fotogalerija s tekme:

Domžale : Aluminij (foto Urban Urbanc/Sportida)

Triglav : Olimpija (foto Urban Urbanc/Sportida)

Poročila s tekem: