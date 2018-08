Domžale spet na zmagovalnih tirnicah #video

Domžalski nogometaši, ki so igrali brez kaznovanih Tilna Klemenčiča in trenerja Simona Rožmana, so se pobrali po visokem porazu v Murski Soboti in prišli do tretje zmage v sezoni, s katero so se prebili na drugo mesto pred današnjega tekmeca in le za točko zaostajajo za vodilnim Mariborom.

Čeprav Domžalčani tekme niso začeli prepričljivo in so kar nekajkrat "viseli", pa so prvih 45 minut dobili z 2:0. Povedli so v 35. minuti, ko je po podaji Adama Gnezde Čerina s približno 20 metrov z desne strani zadel Agim Ibraimi.

Vodstvo je podvojil Shamar Nicholson v 40. minuti, potem ko je z glavo unovčil lepo podajo Matije Roma z desne strani. Nicholson je bil sicer nevaren že v enajsti minuti, ko je meril previsoko, v 18. je Gnezda Čerin iz obrata meril prešibko, Tonči Mujan pa je v 25. minuti neposredno iz kota zadel prečko.

Fotogalerija iz Domžal (foto Urban Urbanc/Sportida):

Na drugi strani je Aluminij že v četrti minuti zagrozil po protinapadu, na koncu je Rok Kidrič pred vrati zgrešil žogo. Osem minut pozneje je strel Francesca Tahiraja z roba kazenskega prostora obranil Ajdin Mulalić, v 27. minuti je Kidrič imel na pladnju vodstvo, a žogo iz bližine poslal mimo vrat, v 39. minuti pa je bil od daleč malce premalo natančen še Dejan Petrovič.

V drugem polčasu je najprej zagrozil Aluminij prek Lucasa Horvata, ta je od daleč meril previsoko, in Tahiraja, čigar strel je v zadnjem trenutku toliko blokiral Gaber Dobrovoljc, da se je žoga odkotalila mimo gola.

Na drugi strani je v 58. in 66. minuti nase opozoril Senijad Ibričić, najprej je po strelu z desne Luka Janžekovič toliko preusmeril let žoge, da je ta končala v kotu, nato pa se je Aluminijev vratar izkazal še po Ibričićevem strelu z leve strani.

Domači trener Simon Rožam je moral zaradi kazni, ki jo je dobil na tekmi z Muro, tekmo spremljati s tribun. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V 71. minuti pa so gosti znižali zaostanek, ko je bil Ibrahim Mensah odločen v boju za žogo na robu kazenskega prostora, prišel pred vratarja in zadel za 2:1. V 82. minuti so Domžalčani prek Ibraimija zadeli vratnico z roba kazenskega prostora, v 84. minuti pa je sam proti vratom stekel Ibričić, a predolgo odlašal s strelom, tako da ga je Janžekovič dobro zaprl.

Zato pa so domači zadeli v 89. minuti, takoj po vstopu v igro je namreč v kazenskem prostoru po Ibričićevi podaji prišel do žoge Nermin Haljeta, si lepo pripravil strel in malce z leve z diagonalnim strelom po tleh ukanil Janžekoviča.

Domžalčani bodo v 5. krogu v nedeljo gostovali v Novi Gorici, Kidričani pa bodo dan prej gostili Velenjčane.