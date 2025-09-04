Četrtek, 4. 9. 2025, 17.12
18 minut
Odpoklic artikla paprika špica rdeča
Pozor: Te paprike ne kupujte in ne jejte! Če jo imate, jo vrzite v smeti.
Podjetje Geaprodukt d. o. o. je iz prodaje odpoklicalo artikel paprika špica rdeča s poreklom iz Albanije. Izdelek so odpoklicali zaradi presežene vrednosti pesticidov acetamiprid, formetanat in flonikamid.
Serijska oznaka izdelka je LOT:3505, datum dobave pa 24. avgust–4. september 2025. Primarno je bil izdelek pakiran v kartonski zaboj, sekundarno v PVC-vrečko.
Vrnite jo v trgovino ali vrzite v biološke odpadke. V nobenem primeru je ne jejte!
Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo v biološke odpadke.
Zaradi preseženih pesticidov se artikla ne sme uživati. Osebe, ki so prišle v stik z okuženim živilom, naj si razkužijo roke. V primeru slabosti ali prebavnih težav naj se oglasijo pri najbližjem zdravniku, so še sporočili iz podjetja Geaprodukt d. o. o.
Naslov in telefonska številka kontaktne osebe v podjetju, na katero se lahko obrnejo potrošniki: Martin Dobravec, tehnolog 041 266 725, umik-odpoklic@geaprodukt.si