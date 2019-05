V živo: bitka za Evropo na Fazaneriji, Celjanom se smeji #video

Prvoligaška sezona se danes končuje. Najbolj zanimivo je v Fazaneriji, kjer se v neposrednem obračunu za Evropo merita Mura in Celje. Za zadnje točke v sezoni se poteguje tudi v Velenju, Krškem in Kidričevem. Na prvi tekmi zadnjega kroga so Domžale z 2:1 premagale Maribor. Edini zadetek za prvake je dosegel Luka Zahović, ki je zdaj vodilni strelec lige.

Mura : Celje 0:1*, Aluminij : Olimpija 1:0*, Rudar : Triglav 1:0*, Krško : Gorica 1:1* Kidričevo: 45. minuta: GOOOL! 1:0! Šok tudi za Olimpijo. Tik pred odmorom je Aluminij prek Alena Kranjca zadel za 1:0. Aluminij je zadel tik pred koncem prvega polčasa: Krško: 29. minuta: GOOOL! 1:1! Domači se vračajo v igro. Po lepi podaji Daliborja Volaša je v polno meril Luka Vekić. Krško je izenačilo: Krško: 9. minuta: GOOOL! 0:1! Obračun zadnjeuvrščenih v Krškem so bolje odprli nogometaši Gorice, ki si bodo prvoligaški status reševali v dodatnih kvalifikacijah. Za vrtnice je po podaji Leona Marinića zadel Adis Hodžić. Vrtnice so tekmo odlično odprle: Velenje: 9. minuta: GOOOL! 1:0! Sprememba izida tudi v Velenju. Domače je v vodstvo popeljal vroči Milan Tučić. Ljubljančan je za knape dosegel že svoj 15 zadetek v sezoni: Fazanerija: 3. minuta: GOOOL! 0:1! Celjani so hitro utišali goreče navijače Mure. Že na samem začetku je vratarja Deana Šafariča je premagal Luka Kerin, ki dokazuje, da lahko odlično zamenja poškodovanega Rudija Požega Vancaša. Šok za Muro: Začele so se še zadnje tekme sezone! Vse je odločeno, čakamo le še odgovor, kdo bo zasedel četrto mesto in se uvrstil v kvalifikacije za ligo Europa.

Domžalam prestižna zmaga, Zahović kralj strelcev

Luka Zahović je z 18 zadetki najboljši strelec lige. Prehitel je tudi Olimpijinega Roka Kronavetra. Foto: Vid Ponikvar Domžalčani so sezono končali s prestižno zmago proti prvaku. Tekma sicer ni odločala o ničemer, saj sta bili ekipi zacementirani na prvem oziroma tretjem mestu, je pa na njej nekaj zadovoljstva doživel Luka Zahović, ki je z 18. zadetkom prevzel prvo mesto na lestvici strelcev.

Kljub odličnemu začetku to ni bilo dovolj za zmago, saj so Domžalčani v nadaljevanju prvega polčasa zaigrali bolje in tudi dosegli dva zadetka. Za izenačenje so si zadetek zabili Mariborčani kar sami, za popoln preobrat pa je lep zadetek dosegel še Amedej Vetrih.