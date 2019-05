Maribor bi se rad opravičil Violam, Olimpija še v igri

Prvoligaška karavana vstopa v zadnjo devetino sezone. V 33. krogu bo zelo zanimivo, saj se bodo med seboj pomerili štirje najvišje uvrščeni klubi. Maribor bi si lahko naslov zagotovil že v sredo, a bi potreboval zmago nad Celjani in pomoč Domžal na sosedskem derbiju v Ljubljani. Danes bo zelo zanimivo v Novi Gorici, kjer bosta dragocene točke v boju za obstanek lovila Gorica in Rudar.

Po pestrem 32. krogu, ki ga je zaznamovala zlasti visoka zmaga Olimpije na večnem derbiju v Mariboru, se prvoligaški klubi ne bodo predali počitku, ampak se za nove točke potegovali že med tednom. Danes se bosta v zelo pomembni tekmi, ki bo neposredno odločala o boju za obstanek, pomerila Gorica in Rudar.

Vrtnice imajo priložnost, da se izognejo predzadnjemu mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Ob 17. uri bodo brez kaznovanega obrambnega stebra in kapetana Žige Lipuščka gostile razigrane knape, pri katerih spomladi izstopata najboljši strelec tega dela tekmovanja Žiga Škoflek in mladi Ljubljančan Milan Tučić, na zadnji tekmi pa se je izkazal tudi nekdanji zmaj Rijad Kobiljar. Gledalce na današnji tekmi v Športnem parku čaka brezplačen vstop, dvoboj pa si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Planet 2.

Konec upanja za Krško?

Trener Andrej Panadić se je s Krčani znašel v nehvaležnem položaju. Foto: Vid Ponikvar Sreda bo ponudila kar štiri tekme. Prvoligaška karavana se bo najprej ustavila v Kranju, kjer bo glavni sodnik Bojan Mertik. V soboto je prvič v karieri delil pravico na večnem derbiju, zdaj bo sodil na derbiju začelja, na katerem bo zadnjeuvrščeno Krško iskalo čudež. Najprej na igrišču, nato pa še v pisarnah, saj se njegovo vodstvo trudi, da bi pritožba zaradi zavrnjene tekmovalne licence za prvo ligo pri Licenčni komisiji NZS naletela na plodna tla.

Krčani si matematično lahko zagotovijo obstanek, a so njihove možnosti le še simbolične. V Kranju se bodo morali znajti brez kaznovanega Francoza Marca da Silve, hkrati pa bodo naleteli na motiviranega gostitelja, saj Triglav nikakor ne želi končati sezone izpod osmega mesta. Kapetan Luka Majcen, s 15 zadetki drugi strelec tekmovanja, bo imel nov izziv. Na zadnji tekmi proti Krškemu je zadel v polno kar dvakrat.

Mariborčani bodo navijali za Domžale

Derbi ljubljanske kotline se bo v Stožicah v sredo začel ob 16.55. Foto: Sportida Sosedski derbi v Stožicah med Olimpijo in Domžalami bodo zelo pozorno spremljali tudi na Štajerskem. Če bi izbranci Simona Rožmana, ki so v zadnjih sezonah proti zmajem kot po nesojenem pravilu vedno igrali bolje v Stožicah kot v Športnem parku, ostali neporaženi, bi se Mariboru, ta bo zvečer v štajerskem derbiju gostoval v Celju, odprla neposredna pot do zagotovitve 15. državnega naslova.

Rumena družina noče ostati praznih rok, saj potrebuje točke za potrditev evropske vozovnice, zmaji, njen trener Safet Hadžić je po veličastni zmagi v Ljudskem vrtu - to mu je uspelo z oslabljeno zasedbo - že čestital Mariboru za naslov, najboljši strelec tekmovanja Rok Kronaveter pa je prepričan, da je Olimpija že zapravila naslov, pa si lahko denimo na sredini tekmi že zagotovi najmanj drugo mesto. Če bi ugnala Domžalčane, bi se vsaj za nekaj časa približala Mariboru zgolj na pet točk zaostanka!

Olimpija po derbiju v Mariboru:

"Zavedamo se, da je Olimpija nevarna ekipa," poudarja Senijad Ibričić, najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije v prejšnji sezoni in tudi eden izmed treh finalistov za ubranitev priznanja SPINS XI. Derbi ljubljanske kotline se bo začel ob 16.55, zanimivo pa bo spremljati, ali bo odmevna zmaga zeleno-belih na Štajerskem kaj pripomogla k večjemu obisku gledalcev.

Mura spet pred Celjani?

Tako Ante Šimundža kot Oliver Bogatinov še nista rekla zadnje v boju za Evropo. Foto: Mario Horvat/Sportida Ob 19. uri se bo začel dvoboj v Kidričevem med Aluminijem in Muro. Udarila se bosta glavna tekmeca Celju v boju za četrto mesto, ki še zagotavlja nastop v kvalifikacijah za ligo Europa.

Prekmurci so v veliko boljšem položaju, saj bi lahko z zmago na lestvici ponovno preskočili Kosićevo četo, Kidričani, ki bodo do tekme že vedeli za razplet dvobojev, na katerih sta nastopila Gorica in Triglav, pa bi si lahko dokončno zagotovili obstanek. Tega kot glavni cilj v sezoni že dolgo izpostavlja strateg Mure Ante Šimundža, a gre njegovim izbrancem tudi spomladi tako dobro, da so apetiti navijačev hitro porasli. Gostitelji bodo oslabljeni, saj bosta zaradi kazni manjkala v prejšnjem krogu izključena Luka Koblar in Kruno Ivančić.

Tavares: Moramo popraviti vtis

Celjani so v nedeljo prekrižali načrte Kranjčanom. Foto: Peter Podobnik/Sportida Zadnja tekma 33. kroga Prve lige Telekom Slovenije prinaša poslastico z evropskim predznakom v Celju. Maribor se bo na stadionu, kjer se bo konec meseca potegoval za pokalno lovoriko, poskušal upravičiti navijačem za boleč poraz proti Olimpiji.

"Moramo popraviti vtis po slabem dnevu v derbiju. Ne samo zaradi nas samih, tudi zaradi navijačev, ki so navijači do konca. Pokazali so, da nas vedno podpirajo, zato moramo igrati boljše tudi zaradi Viol, zaradi vseh naših navijačev. Gremo zmagat v Celje!" je odločen kapetan vijolic Marcos Tavares, ki bo v knežjem mestu napadal jubilejni 150. zadetek v prvi ligi. Ko je zadnjič gostoval v Celju, se je med strelce vpisal dvakrat.

Kenan Pirić je v soboto rešil Maribor še hujšega poraza proti Olimpiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Milaničeva četa je v soboto zapravila priložnost, da bi si že zagotovila novo državno krono, v sredo pa bi jo lahko le v primeru, če bi še drugič v tej sezoni premagala Celjane v gosteh, pred tem pa bi jo Domžalčani zagodli Olimpiji v Stožicah. Izbranci Dušana Kosića se lahko pohvalijo z odlično obrambo. Na zadnjih treh tekmah se mreža Metoda Jurharja ni zatresla niti enkrat, Kenan Pirić pa je moral zgolj v prvem polčasu zadnjega srečanja proti Olimpiji po žogo v svojo mrežo kar trikrat. Že več kot mesec dni ni končal dvoboja z nedotaknjeno mrežo. Ko je Maribor nazadnje gostoval v Celju, je 4. novembra 2018 odpihnil grofe kar s 5:0 …

Najboljši strelci: 16 - Rok Kronaveter (Olimpija)

15 - Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura)

14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Luka Zahović (Maribor)

12 - Jan Mlakar (Maribor), Žiga Škoflek (Rudar)

11 - Shamar Nicholson (Domžale), Milan Tučić (Rudar)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Andrija Filipović (Gorica), Dino Hotić (Maribor), Mitja Lotrič (Celje)

