V živo: zadnji še verjamejo v čudež proti Olimpiji, strelski šov v Ljubljani #video

V 28. krogu Prve Lige Telekom Slovenije vodilna Olimpija pravkar gostuje pri zadnjeuvrščeni Gorici. Sobotni spored se je začel z remijem med Bravom in Domžalami (2:2), sledil pa bo še primorski dvoboj na Bonifiki, kjer bo Tabor predstavil novega glavnega trenerja. Krog se je začel s petkovima tekmama v Kidričevem in Murski Soboti, na katerih nismo videli niti enega zadetka. Mariborčani so na prvi tekmi s Simonom Rožmanom na klopi remizirali z Aluminijem in ostali za vodilno Olimpijo, Mura pa se je z 0:0 razšla s Celjem.

Gorica : Olimpija 0:0* (-:-)

Začetek tekme v Novi Gorici. Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi? Ekipa Gorice za obračun z Olimpijo. 🔵⚪ Grudina, Volarič in Kačinari srečanje izpuščajo zaradi lažjih poškodb. #NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi Objavil/a ND Gorica dne Sobota, 17. april 2021 Začetna postava za obračun z ND Gorica. 🐉 Klop: Vidmar, Perović, Bosić, Fink, Baskera, Sešlar, Šme, Vombergar, Kapun. #verjamemvzmaje Objavil/a NK Olimpija Ljubljana dne Sobota, 17. april 2021 Pred tekmo: Ob 17.15 se bosta spopadli zadnjeuvrščena Gorica in (do tega kroga) vodilna Olimpija. Vrtnice lovijo enega zadnjih vlakov, ki bi jih še lahko popeljal bližje devetemu mestu. V zadnjo četrtino vstopajo z zaostankom osmih točk za Aluminijem in Celjem, tako da bodo morali začeti konkretneje osvajati točke, če še želijo poseči za vsaj devetim mestom. Na smolo štirikratnih državnih prvakov, ki jim grozi vrnitev v drugo ligo, na njihov stadion prihaja Olimpija. Pod vodstvom Gorana Stankovića sploh še ni doživela poraza, v tej sezoni je že trikrat (vselej brez prejetega zadetka) premagala Gorico, a so v taboru gostiteljev prepričani, da bi lahko Ljubljančani v soboto potegnili krajšo. "Dokler smo matematično še v igri za obstanek, o čem drugem kot o tem, da nam bo uspelo, ne bomo in ne smemo razmišljati," pojasnjuje Matic Črnic, nekdanji nogometaš Olimpije, ki se vrača po daljši odsotnosti. Kot nekdanji zmaj ne skriva posebnega motiva, Aleksandar Jović bi ga lahko proti zeleno-belim poslal v ogenj, med vratnicama ne bo Darka Marjanovića, ki bo zaradi poškodbe prsta na levi roki, nedavno je bil operiran, počival vsaj štiri tedne. Gorica je sicer v zadnji tekmi pred daljšim premorom razočarala navijače in doma izgubila proti Taboru (0:3), s tem pa tudi pokvarila marsikaj dobrega, kar ji je uspelo na prejšnjih dvobojih (zmaga z 1:0 v Celju in remi z 1:1 doma proti Mariboru). Sportal Trener Brava po remiju z Olimpijo izpostavil tudi nedosojeno 11-m #video Olimpija prihaja po zmago. To sporoča kapetan Timi Max Elšnik, ki je bil razočaran z razpletom na zadnjem srečanju, ko so zmaji doma remizirali z Bravom (1:1), sam pa je navdušil z atraktivnim zadetkom po strelu z razdalje. "Igrali smo prepočasi, da bi si ustvarili več priložnosti. A še vedno smo na prvem mestu, imamo večjo prednost, kot smo jo imeli pred tekmo. To je najbolj pomembno," dodaja mladi Štajerec, ki se želi iz Nove Gorice vrniti s tremi točkami. Olimpija se bo na Primorsko odpravila brez dveh kaznovanih branilcev. Manjkala bosta Uroš Korun in Jan Andrejašič, v zvezni vrsti ne bo poškodovanih Vitje Valenčiča in Anteja Ćorića.

Vanoli spoštuje Tabor, ki predstavlja novega trenerja

Rodolfo Vanoli želi popeljati Koper v Evropo. Foto: Vid Ponikvar Sklepno dejanje 28. kroga bo na Bonifiki, enem izmed štirih slovenskih prizorišč letošnjega evropskega prvenstva do 21 let. V primorskem obračunu se bosta spopadla Koper in Tabor, ki se odlično poznata. Kanarčki se želijo v zadnji četrtini prvenstva vključiti v boj za Evropo, velike načrte imajo tudi v pokalu, trener Rodolfo Vanoli pa pred obračunom z nekdanjim sodelavcem Igorjem Božičem napoveduje: "Zelo dobro smo pripravljeni in osredotočeni na to, kar nas čaka. Pred nami je zahtevna naloga proti tekmecu, ki ga spoštujemo. Imamo velik motiv in naredili bomo vse, da po odigranih devetih tekmah razveselimo vse, ki nas podpirajo," se zahvaljuje navijačem, ki ne morejo podpirati ljubljencev s tribun, so pa prisotni z mislimi na daljavo.

Gostje iz Sežane bodo prvič zaigrali pod novim, okrepljenim strokovnim vodstvom. Vsaj na papirju bo namreč glavni trener Sabit Šljivo, ki je na delu s Sežančani že štiri tedne in ima potrebno licenco za opravljanje trenerskega dela v Prvi ligi Telekom Slovenije in zelo pomembne niti pri vodenju naj bi še naprej vlekel Božič. "Z njegovim delom smo v klubu zelo zadovoljni," izpostavlja direktor Davor Škerjanc. Zanimivo je, da je Šljivo v preteklosti sodeloval s koprskim klubom, kjer je vodil mlajše selekcije, pri delu pa pomagal tudi hrvaškemu trenerju Igorju Pamiću. Deloval je tudi na Hrvaškem pri Istri, kjer je že sodeloval z Božičem, tako da se že dobro poznata. Obeta se obračun klubov, ki v domačem prvenstvu ponujata najmanj priložnosti igralcem, mlajšim od 21 let, gostje pa bi se z zmago približali Kopru na vsega točko zaostanka, s čimer bi tudi obdržali prednost pred največjimi tekmeci v boju za obstanek.

Tretja tekma kroga, tretji remi

Prvoligaško soboto sta z živahno predstavo v Ljubljani odprla Bravo in Domžale. Če petek v prvi ligi ni ponudil niti enega zadetka, je že prva sobotna tekma postregla z razpoloženimi strelci, še posebej zanimivo je bilo v drugem polčasu, ko so v razmaku trinajstih minut padli kar trije zadetki. Bravo, ki je bil do te tekme v tej sezoni črna mačka" za Domžalčane, saj je na treh tekmah osvojil kar sedem točk, je prišel do vodstva v 29. minuti, ko je šestič v sezoni zadel Mustafa Nukić. V drugem polčasu je strelski šov v 56. minuti odprl Dario Kolobarić, ki je zadel desetič v tej sezoni, a veselje Domžal ni trajalo dolgo, le minuto kasneje je za drugo vodstvo Brava poskrbel Milan Tučić. Za končni izid 2:2 je v 69. minuti zadel še Matej Podlogar.

Fotogalerija iz Ljubljane (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Poročilo s tekme Bravo : Domžale in najlepše akcije:

Strelska suša v Murski Soboti

Fotogalerija s Fazanerije (fotograf: Blaž Weindorfer/Sportida):

Po suši zadetkov v Kidričevem smo na bolj razpoložene strelce upali v Murski Soboti, a tudi vsaj na papirju vroč obračun med Muro in prvakom Celja ni postregel z zadetki. Še najbližje zadetku je bil v 73. minuti Matic Vrbanec, ki je že premagal Murinega vratarja Matka Obradovića, zadetek in najbrž tudi zmago pa mu je preprečila vratnica.

Vratnica Matica Vrbanca:

Poročilo s tekme v Murski Soboti in najlepše akcije:

Mariboru spodrsnilo v Kidričevem, Tavares zgrešil enajstmetrovko

Simon Rožman poglavja v Mariboru ni začel tako, kot si je želel. Foto: NK Maribor Prvo dejanje 28. kroga Prve Lige Telekom Slovenija smo spremljali v Kidričevem, kjer so ljubitelji nogometa z nestrpnostjo pričakovali, kako bo videti Maribor pod vodstvom novega trenerja Simona Rožmana.

Treba je priznati, da nismo videli veliko, Aluminij bi lahko po hudi napaki vratarja Ažbeta Juga v prvem polčasu celo povedel, a je Mariborčane rešila vratnica. V drugem polčasu so bili več pri žogi gostje, a vse do 87. minute, ko je sodnik Rade Obrenović po prekršku nad Janom Mlakarjem pokazal na belo piko, si niso priigrali resnejše priložnosti.

Tavares je ob koncu tekme zgrešil enajstmetrovko:

Mariborčani so zapravili tudi enajstmetrovko, odgovornost je prevzel kapetan Marcos Tavares, a je strel po sredini uspešno ustavil vratar Aluminija Luka Janžekovič.

Aluminij bi v sodnikovem podaljšku lahko celo prišel do zmage, a je goste po strelu Tilna Pečnika z odličnim posredovanjem v obrambi rešil branilec Luka Uskoković.

Poročilo s tekme v Kidričevem in najlepše akcije:

Prva liga Telekom Slovenije, 28. krog: Petek, 16. april:

Aluminij : Maribor 0:0



Mura : Domžale 0:0

R. K.: Mandić 86./Mura Sobota, 17. april:

Bravo : Domžale 2:2 (1:0)

Nukić 29., Tučić 58.; Kolobarić 56., Podlogar 69. 17.15 Gorica – Olimpija

20.00 Koper - Tabor