Mura osrečila Olimpijo, Maribor ni uresničil cilja #video

Evropa se oddaljuje od Kopra, v Celju zvoni alarm

V nedeljo zvečer se bosta na Bonifiki pomerila Koper in Celje. Spadata v elitno skupino šestih klubov, ki se lahko pohvalijo z naslovom državnega prvaka. V njej so še Maribor, Olimpija, Gorica in Domžale. Kanarčki so bili najboljši v Sloveniji leta 2010, Celjani pa deset let pozneje. Po zgodovinskem uspehu rumeno-modrih pa je sledil strm padec. V jesenskem delu so pristali v spodnji polovici razpredelnice, po menjavi trenerja, knežje mesto je razočarano zapustil Dušan Kosić, pa gre branilcem naslova še slabše. Novi strateg Jiri Jarošik, nekdanji as češkega nogometa, razprodaja ugled.

Trener Celja Jiri Jarošik se zaradi skromnih rezultatov v letu 2021 zelo pogosto drži za glavo. Foto: Vid Ponikvar

Na sedmih tekmah je osvojil le tri točke, najmanj izmed vseh v letu 2021. Nanizal je štiri poraze, Celjani niso zatresli mreže že tri tekme zapored. Nezadovoljstvo je vse večje, zdaj pa jih do reprezentančnega premora čakata še dve tekmi. Najprej zelo zahtevno gostovanje na Primorskem pri Kopru, ki v boju za Evropo potrebuje točke, nato pa še pokalni spopad osmine finala, ko bodo v četrtek gostovali pri drugoligašu Triglavu. Prednost Celja pred Aluminijem in Gorico je vse manjša, navijače vse bolj skrbi, da bi se Celjani lahko vpisali v zgodovino kot prvi, ki so v prvi sezoni po državnem naslovu ostali brez prvoligaškega statusa.

Odkar je Koper prevzel Rodolfo Vanoli, zbirajo njegovi varovanci točke v ritmu toplo-hladno. Po dveh zmagah sta nastopila dva zaporedna poraza, zaostanek za četrtouvrščenimi Domžalami pa se je povzpel na -4. Če se bo nadaljevalo v podobnem ritmu, na Bonifiki, ki se pripravlja na dvoboje Eura do 21 let, poleti zagotovo ne bo evropskih tekem. Zato želijo gostitelji prekrižati načrte Celjanom in na krilih prvega strelca tekmovanja Nardina Mulahusejnovića, ki lahko zaradi preložene tekme Olimpije na lestvici najboljših strelcev še malce uide Đorđetu Ivanoviću, prizadejati prvaku novo bolečo zaušnico.