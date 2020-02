Olimpija jezna na sodnika, Maribor si mane roke! #video

Vodilna Olimpija je v uvodni tekmi 23. kroga Prve lige Telekom Slovenija znova razočarala svoje navijače. Zmaji so le remizirali proti zadnjeuvrščenem Rudarju in tako ponudili priložnost Mariboru, da se z zmago nad sežanskim Taborom zavihti na prvo mesto. V Spodnji Šiški sta se Bravo in Aluminij razšla brez zadetkov. V nedeljo se bo za točke igralo še v Kranju in Domžalah.

Rudar : Olimpija 1:1 (0:1), Bravo : Aluminij 0:0

Konec tekme v Ljubljani! Ostalo je pri 0:0. 90. minuta: V zadnjih sekundah je nevarno zapretil tudi Aluminij. S prostega strela je močno sprožil Nik Marinšek, a vratar Brava Igor Vekić je bil dovolj priseben, da je žogo odpil v kot. VIDEO: zadnja priložnost na tekmi: 83. minuta: Nova velika priložnost za Bravo, ki je vnovič stresel okvir vrat Aluminija. Po predložku Kirma je z glavo sprožil Mustafa Nukić, ki je že premagal Kovačića, veselje pa mu je preprečila vratnica. VIDEO: nova smola za Bravo: Konec tekme v Velenju! Olimpija je prišla le do točke. To je bila šele druga na zadnjih štirih ligaških tekmah, za knape, ki ostajajo trdno na zadnjem mestu, pa so še devetič remizirali. Ostajajo brez zmage. 74. minuta: Sporna situacija v Velenja. V ugodnem položaju se je znašel tokrat rezervist Olimpije Luka Menalo, spustil se je v preigravanje in po posredovanju Pušaverja padel kot pokošen. Vsi si mislili, da bo Olimpija dobila enajstmetrovko, glavni sodnik Mihael Antić pa je Menalu pokazal rumeni karton za domnevno simulacijo. VIDEO: prekršek ali ne? Je bila Olimpija oškodovana? Da. 27,27% +

Ne. 72,73% + 65. minuta: GOOOL! 1:1! Rudar je po slabem izbijanju predložka Olimpijnih branilcev, nato pa še po napaki Vidmarja razveselil izenačenja. V polno je zadel Marko Ćosić. VIDEO: napaka zmajev privedla do izenačenja: Začetek drugega polčasa v Ljubljani! Konec prvega polčasa v Ljubljani! V prvem polčasu tekme med Bravom in Aluminijem nismo videli zadetka. 30. minuta: Velika priložnost za Bravo! Rumeni so odločno krenili pred vrata Kidričanov in stresli vratnico! Preigraval je Baturina, nato podal do Žana Trontlja, ta pa do Andraža Kirma, ki je močno sprožil, a zadel le vratnico. VIDEO: bomba Kirma, a stresel je le vratnico: Začetek drugega polčasa v Velenju! 9. minuta: V Spodnji Šiški je završalo. V protinapad se je spustil hrvaški napadalec Roko Baturina, tik pred kazenskih prostorom pa ga je zrušil njegov rojak Renato Pantalon. Trener Brava Dejan Grabić je zahteval celo rdeči karton, Pantalon pa jo je odnesel le z rumenim opozorilom. VIDEO: bi moral Pantalon dobiti rdeč karton? Konec prvega polčasa v Velenju! 38. minuta: GOOOL! 0:1! Olimpija je prebila obramba Rudarja. Savić je na desni strani lepo preigral Aljaža Krefla, potem pa zaposlil Endrija Čekičija, ki je brez težav premagal vratarja knapov Mateja Radana. VIDEO: lepa akcija za vodstvo Olimpije: 33. minuta: Ljubljančani so vse nevarnejši. Nevarno je z razdalje sprožil še Vitja Valenčič, a je njegov strel ravno tako kot Savićev za malo zgrešil okvir vrat. Super poskus, a ostaja pri 0:0. VIDEO: lep poskus mladeniča Olimpije: Začetek tekme v Ljubljani! Bravo gosti Aluminij! 25. minuta: Tudi Olimpija je bila blizu zadetka. Po lepi podaji s peti Bojana Kneževića se je v odličnem položaju znašel Sefan Savić, njegov poskus pa je za las zgrešil cilj.Tako kot prej Ljubljančani so si tokrat lahko oddahnili domači. VIDEO: poskus Savića le za las švignil mimo vrat: 14. minuta: Velika priložnost za Rudar, ki pa je mladi Velenjčani niso izkoristili. Trener Andrej Panadić se je drži za glavo. Lepo je prodrl Mićo Kuzmanović in ko so vsi mislili, da bo sprožil, se je ne razumljivo odločil za podajo. To je storil zelo slabo, vseeno pa je za Velenjčane poskušal še Robert Pušaver, a sta vratar Nejc Vidmar in Macky Bagnack s skupnimi močmi poskus odbila in poskrbela, da je ostalo 0:0. VIDEO: velika priložnost za Rudar: Prvi postavi v Ljubljani: 3,2,1 gremo. Bravo nogometna izkušnja se je začela, tekma proti NK Aluminij pa se začne ob 14:30. #MiSmoBravo pic.twitter.com/XtcV1rgCmM — NK Bravo (@NKBravo) February 29, 2020 Začetek tekme v Velenju. Začetno postavo za dvoboj z Olimpijo je razkril tudi trener knapov Andrej Panadić. Začetna enajsterica @NKRudarVelenje za tekmo z Olimpijo! #RUDOLI #PLTS pic.twitter.com/r3IhHySi62 — #PLTS (@PrvaLigaSi) February 29, 2020 Kakšno enajsterico je izbral Safet Hadžić? Prvič se je v njej znašel 19-letni up Michael Pavlović, ki bo zaigral na položaju levega bočnega branilca, kjer ponavadi igra Mario Jurčević. V obrambno vrsto se je po odsluženi kazni vrnil Macky Bagnack. Roman Bezjak po na priložnost čakal na klopi za rezervne igralce, kjer bo danes tudi zimski novinec Timi Max Elšnik. Začetna enajsterica proti Rudarju. 🐉#verjamemvzmaje pic.twitter.com/nsAg6JlLGO — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 29, 2020 Knapi kar ne morejo verjeti, da jim gre v tej sezoni vse narobe. Po 22 nastopih so še vedno brez zmage, zaostanek za najbližjim sosedom je 11 točk, tako da v Velenju vedno bolj "diši" po drugi ligi. Izbranci Andreja Panadića tako danes ob 14. uri lovijo enega izmed zadnjih vlakov, s katerim se še lahko vključijo v boj za obstanek, a bi morali presenetiti vodilno Olimpijo, ki si v prestolnici lignita ne sme dovoliti spodrsljaja. Zmaji so med tednom odigrali nerazumljivo slabo in doma ostali praznih rok proti Triglavu, s tem pa ponudili Mariboru priložnost, da se jim je približal na vsega točko zaostanka. Knapi še verjamejo v čudež, napadali ga bodo z okrepljeno zasedbo, saj se je Velenjčanom pridružil Sanjin Lelić. Nekdanji mladi reprezentant BiH je nazadnje igral v drugi belgijski ligi (Roeselare), v Slovenijo pa je prišel kot prost igralec. Olimpija ima na stadion Ob jezeru prekrasne spomine, saj je tu leta 2016 proslavljala prvi državni naslov v obdobju, ko je zmajem predsedoval Milan Mandarić. Foto: Vid Ponikvar Pri Olimpiji se v ekipo vrača Macky Bagnack, ki je odslužil kazen, trener Safet Hadžić pa od igralcev pričakuje veliko več izkazane želje. Proti Triglavu jo je pogrešal, razočaran je bil tudi predsednik Milan Mandarić, najbolj pa navijači, ki so od zeleno-bele zasedbe pričakovali bistveno več. Ko sta se Olimpija in Rudar nazadnje srečala v prvenstvu, so knapi prejeli kar šest zadetkov. Drugače je bilo v pokalu, kjer je krajšo sredi Ljubljane potegnila Olimpija. ''Tekma vsekakor ne bo lahka, kljub njihovi poziciji na lestvici. Imajo neko kakovost, ki se je v preteklih tekmah že pokazala. Mi bomo poskusili priti do zmage prek igre, na silo tukaj ne bo šlo,'' pred srečanjem opozarja Hadžić.

Aluminij favorit v Ljubljani

Ko sta se Aluminij in Bravo pomerila zadnjič v tej sezoni, so Kidričani zmagali doma kar s 5:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ob 14.30 bo glavni sodnik Alen Borošak označil začetek tekme v Ljubljani. Bravo, ki je v spomladanskem delu ena najbolj uspešnih ekip (zmaga proti Taboru in remi s Celjem), se bo spoprijel z novim izzivom. V Spodnjo Šiško prihaja jesenski podprvak Aluminij, ki je s ''srečno'' zmago nad Rudarjem, ko je v izdihljajih srečanja v polno zadel Ante Živković, nakazal, kako se vrača v formo. Tudi pri Bravu izstopa hrvaški napadalec. To je mladi Roko Baturina, posojen igralec zagrebškega Dinama, ki je prišel v Ljubljano med zadnjimi, a se vpisal med strelce na obeh tekmah Brava.

Trener Dejan Grabić poudarja, da je vloga favorita na strani gostov iz Štajerske. Zaradi kazni ne bo mogel računati na pomoč Gala Primca, strelca častnega zadetka za Ljubljančane na zadnji medsebojni tekmi (1:5 v Kidričevem), Aluminij pa prihaja v polni zasedbi.''Bravo se bori za obstanek, takšne ekipe so vedno nevarne. Dobro jih poznamo, pripravili se bomo in v tekmo šli optimistično,'' je pred gostovanjem pri mladem ljubljanskem klubu povedal zvezni igralec Jure Matjašič, ki se lahko v karieri pohvali tudi z nastopom za člansko reprezentanco.

Milanič opozarja: Tabor je drugačen, kot je bil lani

Mariborčani so se v sredo razveselili dragocenih treh točk v Murski Soboti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Branilci naslova iz Maribora so med tednom osrečili privržence s težko prigarano, a toliko slajšo zmago v Murski Soboti. To je bila prva zmaga nad Muro, odkar jo je Ante Šimundža vrnil med elito. Vijolice so se približale vodilni Olimpiji, tokrat pa jih čaka neugoden tekmec, s katerim je imela ekipa v jesenskem delu veliko težav. V Ljudskem vrtu je po hudem boju zmagala s 4:2, trener Darko Milanič pa je bil po tekmi tako nezadovoljen, da je ponudil odstop. Vodstvo kluba ga ni sprejelo, Maribor pa je pozneje na gostovanju v Sežani 20. oktobra 2019 povsem pogorel in izgubil z 1:4. To je bil njegov zadnji poraz na gostovanjih.

''Nasprotnik je drugačen, kot je bil lani. Z novim načinom igre in nekaterimi novimi igralci, zato potrebujemo temeljito pripravo in gremo po tri nove točke," opozarja Milanič, ki zaradi kazni ne bo mogel računati na Blaža Vrhovca. Izoljan meni, da bo to najtežja tekma do zdaj, veliko težja od derbija. Martin Milec je imel nekaj zdravstvenih težav, a naj bi stisnil zobe in nastopil.

Trener Tabora Mauro Camoranesi bo prvič gostoval v Mariboru. Z Italijo je leta 2006 postal svetovni prvak, dve leti pred tem pa je z Azzurri izgubil kvalifikacijsko tekmo v Celju in prvič spoznal Slovenijo, deželo, kjer se po novem dokazuje kot strateg. S češnjicami je najprej izgubil proti Bravu, nato pa je pred domačim občinstvom na Krasu spravil v slabo voljo Domžale. Zdaj je pred njim velikanski izziv, saj spada Maribor med osrednje kandidate za naslov državnega prvaka.

Čustvena tekma za Čerimagića

Armin Čerimagić se bo pomeril proti nekdanjim soigralcem, ki nosijo dres Mure. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo se bo prvoligaška karavana najprej ustavila v Kranju, kjer želijo nogometaši Triglava dokazati, da zmaga nad Olimpijo v Ljubljani ni bila le posledica slabe igre zmajev, ampak tudi odlične pripravljenosti gorenjskih orlov, ki jim poveljuje Vlado Šmit.

Srbski strateg bo še zadnjič pogrešal kaznovanega kapetana in prvega strelca Luko Majcna, s posebnimi čustvi pa bo v dvoboj vstopil Armin Čerimagić, strelec drugega zadetka proti zmajem. Na Gorenjsko se je namreč pozimi preselil iz Murske Sobote. Ocenil je, da bo pri Triglavu še bolj napredoval. Novo poglavje v karieri je začel odlično.

Črno-beli prihajajo v Kranj po bolečem porazu, ko so v zadnjih minutah derbija izgubili proti Mariboru, za dobro predstavo, zlasti v drugem polčasu, pa niso bili nagrajeni niti s točko. Zaradi kazni bosta v nedeljo odsotna Žiga Kous in Staniša Mandić.

Rumeni poleg Rudarja še edini brez spomladanskih točk

Celjani so med tednom na domačem igrišču stežka prišli do točke proti Bravu. Tokrat jih čaka gostovanje pri ranjenih Domžalah. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnja tekma 23. kroga bo v Domžalah. Rumeni so v spomladanski del vstopili ambiciozno. Napovedali so poskus preboja na mesta, ki vodijo v Evropo, po dveh zaporednih porazih pa so padli na lestvici, tako da so od predzadnjega Tabora oddaljeni le še štiri točke. Trener Andrej Razdrh ne more biti zadovoljen z rezultati, za nameček pa ga v nedeljo čaka spopad z ekipo, ki v tem koledarskem letu, bodisi na prvenstvenih ali pripravljalnih tekmah, sploh še ni izgubila. Kot edina v Sloveniji.

''Celje je ekipa, ki je v pripravljalnem obdobju delovala najbolje, dobro pa stojijo tudi v prvenstvu. Brez poraza so že kar nekaj časa, veljajo za živahno moštvo, vendar mi imamo svoje načrte. Jasno je, da bomo poskušali biti boljši, kot smo bili do zdaj. Imamo določene težave, ampak to je nekaj povsem normalnega, saj smo se tudi mi vnovič malce spremenili,'' je dejal trener, ki bo znova najbolj pogrešal kaznovanega kapetana Domžal Senijada Ibričića. Celjani prihajajo v mesto ob Kamniški Bistrici z veliko željo. So zelo blizu vrha, z novim uspehom pa bi še zaostrili boj za Evropo in najvišja mesta.

Prva liga Telekom Slovenije, 23. krog: Sobota, 29. februar:

Rudar : Olimpija 1:1 (0:1)

Ćosić 65.; Čekiči 39.



Bravo : Aluminij 0:0



18.00 Maribor – Tabor Nedelja, 1. marec:

14.00 Triglav – Mura

16.30 Domžale – Celje

Lestvica: 1. Olimpija 23 tekem - 44 točk

2. Aluminij 23 - 42

3. Maribor 22 - 42

4. Celje 22 - 38

5. Mura 22 - 36

6. Triglav Kranj 22 - 26

7. Domžale 22 - 25

8. Tabor Sežana 22 - 22

9. Bravo 23 - 22

10. Rudar Velenje 23 - 9