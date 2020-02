Olimpija vabi navijače, Maribor navija za Triglav

Prvoligaški nogometaši v Sloveniji spomladi ne poznajo počitka. Danes bosta odigrani uvodni tekmi 22. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Najprej bo vodilna Olimpija pričakala nepredvidljivi Triglav, ki se lahko pohvali z najvišjo zmago v letu 2020, nato pa se bosta spoprijela največja dolžnika uvodnega spomladanskega kroga, Aluminij in Rudar. V sredo se bodo točke delile v Sežani, Murski Soboti in Celju, največjega zanimanja je deležen derbi v Fazaneriji, kjer bo gostovanje Maribora napolnilo tribune do zadnjega mesta.

Jesenski prvak Olimpija je v soboto uresničil cilj in ostal neporažen v Ljudskem vrtu (1:1), tri dni pozneje pa bo zaigral prvič na domačem stadionu v tem koledarskem letu in pričakal kranjski Triglav. Gorenjski orli so v uvodnem spomladanskem delu odpravili velenjski Rudar kar s 3:0 in tako vknjižili najvišjo zmago kroga, tokrat pa se podajajo v zmajevo gnezdo, kjer nimajo kaj izgubiti, saj bi bilo vse kaj drugega kot zmaga zmajev veliko presenečenje.

"Poznamo ekipo Olimpije, enkrat sem celo igral proti njej. Dokazali smo, da znamo igrati zelo dobro in smo odlično pripravljeni. Zato gremo v torkovo tekmo polni samozavesti," je pred gostovanjem v Ljubljani optimističen Berat Beciri. Triindvajsetletni Danec albanskih korenin je v soboto debitiral v 1. SNL z zadetkom v mreži Rudarja.

Berat Beciri se je proti Rudarju razveselil strelskega prvenca v prvi slovenski ligi. In to že v krstnem nastopu. Foto: Grega Valančič / Sportida

Proti Olimpiji je že nastopil lani, ko jo je s Škendijo v Lescah na prijateljski tekmi premagal z 1:0. Z njim bi lahko imel danes opravka Miral Samardžić, ki se po odsluženi kazni vrača v enajsterico zmajev. "Vabimo vse navijače, da pridejo na tekmo in nam kot dvanajsti igralec pomagajo do želenega rezultata," je izkušeni Jeseničan poslal sporočilo privržencem vodilnega prvoligaša.

Zaradi kazni bo v obrambi pogrešal Mackyja Bagnacka, Kranjčani pa bodo morali ponovno nastopiti brez kapetana in najboljšega strelca Luke Majcna, na tribunah pa bi si lahko obračun ogledal tudi legendarni Belgijec Marc Wilmots in spremljal nastopa sinov na prvem gostovanju v Ljubljani.

Vrnitev Kapuna in Črnica

Nik Kapun se je po dolgem času vrnil na treninge Olimpije. Foto: Žiga Zupan/Sportida Zeleno-beli so izraziti favoriti, trener Safet Hadžić pa je prepričan, da njegovi izbranci ne bodo podcenjevali tekmeca. ''Razen tega, da ni bilo veliko časa za počitek, nimamo večjih težav s poškodbami in manjkajočimi igralci. Ta tekma je za nas zelo pomembna, Triglav je kakovostna ekipa in mi nikogar ne podcenjujemo. Prvi smo na lestvici, a do konca je še kar nekaj težkih in pomembnih tekem, zato od igralcev pričakujem maksimalno zalaganje in zmago,'' je dal ljubljanski strateg vedeti, da od dvoboja v Stožicah pričakuje zmago, s katero bi Olimpija (s tekmo več) največjemu tekmecu Mariboru na lestvici ušla +7.

Navijače Olimpije je po derbiju v Mariboru razveselila novica, da sta se po daljšem času na trening vrnila Matic Črnic in Nik Kapun. Igralcema, ki sta se v preteklosti že družila s člansko izbrano vrsto, je zdravje v zadnjem letu povzročalo ogromno preglavic. Za dvoboj s Triglavom še ne bosta prišla v poštev, bi pa lahko okrepila konkurenco na svojih igralnih položajih pozneje.

Rudarju teče voda pošteno v grlo

Luka Štor bi lahko danes prvič nastopil za Aluminij kot posojen nogometaš Dynama iz Dresdna. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V Kidričevem se bosta spopadla tekmeca, ki v uvodnem spomladanskem krogu kot edina nista dosegla zadetka in vpisala prepričljiva poraza v Kranju oziroma Celju. Aluminij je kot jesenski podprvak od dvoboja v knežjem mestu pričakoval bistveno več, a po neprepričljivi igri in dveh zadetkih Mitje Lotriča ostal brez točk. Zdaj bo nastopil na domači zelenici, kjer je jeseni pogosto paral živce tekmecem.

''Zavedamo se, da je pred nami naporen ritem, ampak tako kot za nas, je naporen ritem za vse. Komaj čakam, da se tekma z Rudarjem začne, da popravimo bled vtis, ki smo ga pustili na uvodni tekmi proti Celju. Zagotovo nas čaka naporna tekma, ampak verjamem, da bodo tri točke ostale v Kidričevem,'' sporoča Nemanja Jakšić, ki je podobno kot Ivan Kontek odslužil kazen zaradi kartonov in se vrača na igrišče. Za razliko od tekme v Celju bo na voljo tudi povratnik Luka Štor, ki mu je nastop v Celju preprečila bolezen, pod vprašajem pa je nastop Anteja Živkovića, ki se je poškodoval na tekmi v knežjem mestu (0:2). Zaradi kazni bo manjkal Tilen Pečnik.

Velenjčani so na zadnjem gostovanju v Kranju prejeli tri zadetke, največ izmed vseh slovenskih prvoligašev v 21. krogu. Foto: Grega Valančič / Sportida

Velenjski Rudar se spopada s silovitimi težavami. Še nikoli, odkar nastopa v 1. SNL, ni tako dolgo čakal na prvo zmago. Po novem neuspehu, visokem porazu v Kranju, za devetouvrščenim Taborjem zaostaja kar 11 točk. Čeprav je trener Andrej Panadić napovedal, da bodo knapi predstavljali eno izmed presenečenj spomladanskega dela in se aktivno vključili v boj za obstanek, novih točk, s katerimi bi se približali tekmecem, kar ni in ni.

Hrvaški strateg je bil v Kranju zadovoljen z izvedbo v prvem polčasu, pri zaostanku z 0:1 so Velenjčani zadeli še okvir vrat, nato pa je sledil rezultatski potop. Lahko danes presenetijo Kidričane, ki so v soboto v Celju ponudili eno najslabših predstav v tej sezoni? Rudar nujno potrebuje točke, saj bo nato konec tedna v naslednji tekmi gostil vodilno Olimpijo.

Vrnitev Razdrha in Sikimića v Sežano

Tabor je v leto 2020 vstopil s porazom v Ljubljani. Foto: SPS/Sportida V sredo se bo prvoligaška karavana najprej ustavila v Sežani, kjer se bo prvič, odkar je trener Tabora, na tekmi, ki šteje za točke, predstavil Mauro Camoranesi. Nekdanji italijanski reprezentant in svetovni prvak je trenerski debi pri češnjicah začel s porazom v Ljubljani, kjer je ostal brez točke proti Bravu v zadnjih minutah. Rdeče-črni so padli na predzadnje mesto, zato dvoboj proti Domžalam prinaša velik vložek.

Rumene vodi Andrej Razdrh, ki je lani senzacionalno popeljal Tabor v prvo ligo, z njim se bo prvič v dresu Domžal v Sežani predstavil tudi najboljši strelec Kraševcev Predrag Sikimić. Tako bo na stadionu Rajka Štolfe zelo čustveno, na tribunah pa velja zaradi domačega debija Camoranesija pričakovati tudi večje število nogometnih radovednežev iz Italije, ki je v zadnjih dnevih zaradi širjenja koronavirusa ostala brez številnih športnih spektaklov.

Fazanerija v pričakovanju spektakla

V Fazaneriji bodo tribune v sredo popoldan malodane polne do zadnjega kotička. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Derbi 22. kroga bo v Fazaneriji, kjer se bosta spopadla velika tekmeca. Ante Šimundža je z Muro velik trn v peti vijolic, ki branijo naslov, a zaostajajo za vodilno Olimpijo, hkrati pa so pred gostovanjem v Prekmurju ostale še brez poškodovanega napadalca Luke Zahovića. Črno-beli želijo s pomočjo polnih tribun spraviti na kolena gorečega tekmeca iz Maribora. Zaradi kartonov pri gostiteljih ne bosta mogla nastopiti Luka Bobičanec in novinec Staniša Mandić, ki je na zadnji tekmi v Domžalah prejel rdeči karton, a so njegovi soigralci, čeprav so skoraj uro igrali z igralcem manj, vseeno osvojili vse tri točke.

Maribor si ne sme privoščiti spodrsljaja, saj na lestvici lovi Olimpijo, Mura pa je z zmago nad Domžalami nakazala, da jo v prvenstvu še kako zanima skok na mesta, ki vodijo v Evropo. Derbi bo zaznamoval tudi obračun bratov Gajser, ki pomagata strategom Mure in Maribora. Starejši Damjan Gajser pomaga Anteju Šimundži, Saša Gajser pa je tesen sodelavec Darka Milaniča.

Celjani po nadaljevanje velikega niza

Roko Baturina je za Bravo debitiral s hitrim zadetkom. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida V sklepnem dejanju 22. kroga se bosta v knežjem mestu pomerila Celje in Bravo. Celjani, edini slovenski prvoligaš, ki v tem letu tako na prijateljskih kot tudi uradnih tekmah ni vpisal poraza, želijo všečno predstavo proti Aluminiju nadgraditi še z uspehom proti Bravu.

Dvoboj bi lahko potekal v znamenju hrvaških napadalcev. Pri gostiteljih bosta nevarna Dario Vizinger in Ivan Božić, pri gostih pa je dragoceno zmago le nekaj minut po krstnem vstopu v igro v Prvi ligi Telekom Slovenije dosegel 19-letni Roko Baturina. Ljubljančani bodo zelo pozorni na kapetana Celja Mitjo Lotriča, ki je zaznamoval uvodni spomladanski krog kot edini dvakratni strelec. Dvoboj z začetkom ob 18. uri si boste lahko ogledali na Planet 2.

