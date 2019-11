V živo: izenačenje v Sežani, izenačeno za zdaj tudi v Celju

Celje : Mura 0:0* (-:-)

ZAČETEK TEKME! Kaj nas čaka v Celju, kjer se merita ekipi, ki sta v zadnjih dveh krogih osvojila vsaka zgolj po točko.



Javljamo se še iz Celja, kjer nas čaka obračun ekip, ki sta na petem in četrtem mestu, torej tudi derbi za mesta, ki ob koncu sezone vodijo v Evropo. Mura v to tekmo vstopa s štirimi točkami prednosti pred Celjani.

Tabor : Aluminij 1:1* (1:0)

GOOOL! V 58. minuti izenačenje v Sežani. Z nekaj sreče, po strelu Nikola Leke se je žoga odbila od Klemna Nemaniča odbila v gol in premagala vratarja Tabora. Zdaj je 1:1.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Sežani čaka v drugih 45 in še nekaj minutah?



POLČAS! Aluminij je pritiskal in si priigral nekaj priložnosti, a potem so domači nogometaši s spektakularnim zadetkom tik pred odhodom na odmor prišli do vodstva. V Sežani se obeta zanimiv drug polčas, o tem ni dvoma.



VIDEO: gol Maria Babića:





GOOOL! No, zdaj pa v 44. minuti evrogol na drugi strani. S prostega strela s kakšnih 18 metrov je Tabor v vodstvo popeljal Mario Babić. Mojstrovina, ni kaj.



36. minuta: Aluminij je vse bolj nevaren. Zdaj je z 18 metrov poizkusil še Matic Vrbanec, a je njegov strel za las zgrešil vrata Sežančanov.



VIDEO: dve priložnosti Aluminija v eni akciji:





31. minuta: no, zdaj pa je bilo v Sežani prvič zares vroče. Zelo spektakularen gol bi skorajda uspel mlademu slovenskemu reprezentantu v vrstah Aluminija Dejanu Petroviću. Njegov zares atraktiven strel je vratar Tabora odbil, do žoge in tudi strela pa je na drugi strani prišel Mihael Klepač, a ni zadel cilja. Ostaja pri 0:0.



30. minuta: v Sežani je za nami pol ure igre, rezultat na semaforju pa še vedno 0:0. Za zdaj se na Primorskem ne dogaja kaj prav zanimivega.



17. minuta: v priložnosti je bil Aluminij, do strela je prišel Nemanja Jakšić, a nastreljal enega od domačih navijačev in iztržil le kot.



ZAČETEK TEKME! Kdo bo po njej srečnejši? Aluminij, ki je v zadnjem krogu izgubil proti Mariboru, pred tem pa nanizal dve zmagi, ali Tabor, ki na novo prvenstveno zmago čaka štiri tekme?



Sobotno dogajanje začenjamo v Sežani, kjer sedmouvrščeni novinec v ligi Tabor gosti Aluminij, ki je na visokem tretjem mestu.

Brez rekorda Handanovića, Maribor po maščevanje

Zaradi poškodbe Jasmina Handanovića se med vratnici vijolic vrača Kenan Pirić. Foto: Vid Ponikvar Dvoboj med Mariborom in Triglavom bi moral predstavljati enega izmed vrhuncev kroga zaradi nastopa Jasmina Handanovića, ki bi s tem popravil starostni rekord Amela Mujčinovića in postal najstarejši nastopajoči igralec v 1. SNL. Ker pa izkušenega vratarja zaradi poškodbe kolena na bo na zelenici, se bo dolgoletni vratar, zdaj pa trener vratarjev, lahko še nekaj časa pohvalil s starostnim mejnikom. Vijolice se bodo hotele maščevati Gorenjcem, ki so jih v Ljudskem vrtu presenetili v prvem krogu, nato pa so bili Mariborčani kritični še do sojenja.

Niz zaporednih zmag je vrnil mir v slačilnico 15-kratnih prvakov, v polno je začel zadevati tudi povratnik Amir Dervišević, tako da bi bilo vse kaj drugega kot zmaga Maribora veliko presenečenje. Tudi zato, ker bodo gorenjski orli v mestu ob Dravi pogrešali tri kaznovane igralce. Najboljši strelec in kapetan Luka Majcen, ki bo v soboto gost Sportalovega izdatnega sobotnega intervjuja, se bo zaradi pretepa z Alenom Krcićem hladil še kar pet tekem, poleg njega bosta manjkala še Žan Kumer in Gašper Udovič.

Posebna čustva bodo oblivala Aleša Mertlja. Dolgoletni član Maribora bo nastopil pred navijači, ki ga zelo spoštujejo. Če bo Maribor upravičil vlogo favorita, bo na lestvici prehitel Olimpijo, zaradi poškodbe mišice je nastop Roka Kronavetra na zadnji domači tekmi vijolic v tem letu pod vprašajem.

Olimpija želi dokazati, da je gospodar Ljubljane

Bravo prvo sezono nastopa v elitni družbi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Zmaji bodo v tem krogu na delu v času nedeljskega kosila, ko se bosta ob 13. uri v Ljubljani, kjer bi bile lahko tribune osrednjega objekta v Športnem parku Šiška polne do zadnjega kotička, udarila Bravo in Olimpija. Mladi ljubljanski klub v zgodovinski sezoni – prvič se druži s prvoligaško elito – še čaka na prve točke proti slovitemu mestnemu tekmecu.

Bravo je v zadnjem krogu v derbiju začelja premagal Rudar in se mu na lestvici oddaljil na visoko prednost devetih točk, tudi tokrat pa bo pogrešal kaznovanega Alena Krcića. ''Imamo najslajše skrbi, kar zadeva sestavo ekipe, ker manjkajo samo še Krcić, Kirm in Klemenčič, vsi ostali pa so na voljo, tako da bomo imeli veliko možnosti,'' zagotavlja trener Dejan Grabić.

Pri gostih bo lahko trener Safet Hadžić ponudil najmočnejšo postavo, s katero želi do konca jesenskega dela dobiti še preostali tekmi (Bravo in Domžale), postati jesenski prvak, nato pa se dobro pripraviti na pomlad, ki bo poleg izzivov na igrišču omogočala tudi druge klubske spremembe, saj bi lahko predsednik Milan Mandarić klub v zameno za zahtevani znesek predal v roke nasledniku.

Olimpija pred mestnim derbijem (video: Planet):

''To bo težka tekma, saj ima mestni derbi svoj čar, igralci pa bodo morali biti osredotočeni do konca. Težava je tudi teren, saj je težek in majhen. Bravo je kakovostna ekipa, ki se zna braniti, igrati in napadati,'' opozarja strateg zeleno-belih in si želi, da bi njegovi izbranci ponovili predstavo iz Celja. Najboljši strelec 1. SNL Ante Vukušić bo skušal še izboljšati izjemno strelsko statistiko (15 zadetkov), kar bo poseben izziv za obrambno vrsto Brava, zaradi zdravstvenih težav pa ne bosta nastopila Mario Jurčević in Bojan Knežević, ki je že končal letošnje nastope.

Slovenski Andrej proti hrvaškemu Andreju

Arnel Jakupović je dosegel prvi hat-trick v tej sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Predzadnji jesenski krog se bo sklenil v Domžalah. V Športnem parku, ki je bil med tednom zelo dobro zapolnjen, ko je več kot dva tisoč gledalcev spremljalo izpad mladincev Domžal v evropski ligi prvakov proti sovrstnikom Porta (0:3), se bosta pomerili četi Andreja Razdrha in njegovega hrvaškega soimenjaka Andreja Panadića.

Rumena družina, ki je v zadnjem nastopu na krilih Arnela Jakupovića, strelca kar treh zadetkov, kar je bil tudi prvi hat-trick v tej prvoligaški sezoni, nadigrala Triglav, bo gostila zadnjeuvrščene knape. ''Tako proti Rudarju kot tudi Olimpiji (v sredo v zadnjem jesenskem krogu, op. p.) si želimo zmage,'' ciljev ne skriva mladi avstrijski napadalec.

Velenjčani za devetim mestom zaostajajo kar devet točk, še vedno pa pogrešajo prvo zmago v tej sezoni. V mesto ob Kamniški Bistrici se bodo podali brez kaznovanega branilca Elvedina Džinića. Zadnji klub, ki je jesenski del končal brez zmage, je bil leta 2016 Radomlje. Knapi se trudijo, da ne bi ponovili njihove usode, saj so nato Radomljani tudi zapustili elito.

