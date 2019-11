Maribor srečno do zmage, Celjani napolnili mrežo Triglava #video

Celjski nogometaši so se po presenetljivem izpadu v pokalu vrnili na zmagovita pota. Brez kaznovanega kapetana Mitje Lotriča so visoko s kar 4:0 premagali Triglavane. Junaka sta bila Tadej Vidmajer, ki se je kot bočni branilec precej vključeval v napad in dosegel dva gola, ter Ivan Božić z golom in dvema podajama. Celje po sedmi zmagi ostaja peto, a ima le točko zaostanka za Muro in Aluminijem, Triglav pa po desetem porazu ostaja osmi.

Tadej Vidmajer je bil zelo razpoložen:

Niso navdušili, a šteje le zmaga

Izbranci Darka Milaniča so v Ljubljani prišli do svoje devete zmage v sezoni in so tako po zaslugi zadetka Roka Kronavetra ostali v stiku z vrhom lestvice. Štajerci so povedli že v prvem polčasu, ko so po izgubljeni žogi domačih gostje stekli v bliskovit protinapad ter brez težav zadeli za 1:0.

Zadetek, ki je odločil srečanje na Žaku:

V drugem polčasu so bili bolj nevarni nogometaši Brava ter prek Mustafe Nukića kar trikrat nevarno zapretili. Enkrat mu je strel blokiral Martin Milec, drugič je že premagal Jasmina Handanovića, a za malo zgrešil cilj, tretji poskus pa mu je vratar Maribora ubranil in poskrbel, da je zmaga odšla v štajersko prestolnico. Bravo je še na sedmi zaporedni tekmi ostal brez zmage.

Sulejmanović proti klubu, ki ga nosi v srcu

Almir Sulejmanović je bil dolga leta kapetan Rudarja. Foto: Vid Ponikvar Nedeljski spored bosta odprla Tabor in Rudar. Trener češnjic Almir Sulejmanović bo v dvoboj vstopil zelo čustveno. Poln bo mešanih občutkov, saj ne skriva, da kot dolgoletni branilec, kapetan, nazadnje pa tudi trener Velenjčanov goji posebno ljubezen do knapov. Pri srcu ga boli, ko spremlja rezultate Rudarja, ki mu v tej sezoni ne gre prav nič od rok.

V prvi ligi v 15 nastopih sploh še niso zmagali. Osvojili so le pet točk in grozi jim izpad med drugoligaše. Opravili so že četrto trenersko menjavo, novi strateg je Andrej Panadić, a je takoj naletel na težave, saj je z Rudarjem izpadel iz pokalnega tekmovanja. Zdaj ga čakajo nove težave, saj bo na drugi strani stal samozavestni Tabor, ki v domači sežanski trdnjavi težko izpušča točke. Napadalec Predrag Sikimić bo velika nevarnost za premalo usklajeno obrambo knapov, ki na Krasu ne bodo mogli računati na kaznovanega Rijada Kobiljarja.

Poslastica v Fazaneriji, Hadžić še zadnjič na tribunah

Jucie Lupeta se vrača v ekipo Olimpije. Foto: Morgan Kristan / Sportida Ob 16.45 se bo v nedeljo začel spektakel kroga v Fazaneriji. Črno-beli vstopajo v dvoboj pod vplivom naporne, a toliko slajše sredine drame, ko so po izvajanju kazenskih udarcev v četrtfinalu pokala izločili Domžalčane. Mura je tako edini aktualni polfinalist, ki se v klubski zgodovini že lahko pohvali z osvajanjem pokala. Aluminij, Radomlje in Nafta - prvič v zgodovini državne samostojnosti sta v polfinalu pokala kar dva drugoligaša - se v nasprotju z Muro ne morejo pohvaliti s pokalno lovoriko.

Tribune Fazanerije bodo na derbiju 16. kroga polne. Vodilna Olimpija je velik magnet za gledalce, Ante Šimundža pa bo poskušal izkoristiti pozitiven trenutek po pokalnem slavju in pridobiti dodatno energijo, s pomočjo katere bi lahko njegovi varovanci premagali Ljubljančane. Mura na domačem igrišču v tej sezoni še ni izgubila. Petkrat je zmagala, dvakrat pa remizirala.

Olimpijo bo še zadnjič s klopi vodil pomočnik trenerja Nikica Milenković, glavni trener Safet Hadžić pa zaradi kazni spremljal dvoboj s tribun. "Vemo, da je Mura kvalitetna in agresivna ekipa. Če bomo igrali slabo, nas lahko premaga. Je pa tudi res, da smo v vzponu in željni, da jesenski del prvenstva končamo na prvem mestu," trener zeleno-belih pričakuje zanimivo in gledljivo tekmo z veliko zadetki.

Mura bo v nedeljo računala na pomoč 12. igralca, glasnih navijačev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Konkurenco v napadu zmajev je okrepil Portugalec Jucie Lupeta, ki se vrača po odsluženi kazni, posebno motivacijo pa bo imel tudi Luka Menalo, ki se je znašel na reprezentančnem seznamu Bosne in Hercegovine. Prvi strelec tekmovanja Ante Vukušić bo poskušal izboljšati strelski izkupiček, a bo na drugi strani ekipa, ki v nasprotju z Olimpijo še vedno tekmuje v obeh domačih tekmovanjih. Glavni sodnik bo Damir Skomina.

Aluminij tam, kjer so želele biti Domžale

Obramba Aluminija je na zadnjih dveh tekmah prejela kar šest zadetkov. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Zadnja tekma kroga bo v Kidričevem med Aluminijem in Domžalami. Štajerci so med tednom uresničili cilj in se po "sladkem" porazu v Kopru z 2:3 veselili preboja v polfinale pokala, Domžalčani pa so doživeli ogromno razočaranje. V pokalu so ostali praznih rok, čeprav jih je od napredovanja delilo le nekaj minut (za nameček so že na prvi tekmi v izdihljajih srečanja dopustili Muri, da zniža na 3:2), nato pa se je pri izvajanju kazenskih strelov noga zatresla kapetanu Senijadu Ibričiću, ki ni vajen zapravljati najstrožjih kazni.

Rumeni so ostali brez polfinala pokala, kjer so iskali bližnjico do Evrope. Zdaj jih čaka zahtevno gostovanje pri Aluminiju, katerega obramba je vedno manj jeklena. Proti Olimpiji in Kopru je bila premagana trikrat, a se je vseeno veselila napredovanja v polfinale pokala, pozitivna energija po preboju med štiri najboljše pa ji bo na nedeljskem srečanju proti tekmecu, ki nujno potrebuje točke za naskakovanje višjih mest v prvenstvu, še kako pomagala. Dvoboj si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2.

Najboljši strelci: 13 – Ante Vukušić (Olimpija),

10 – Predrag Sikimić (Tabor), Dario Vizinger (Celje),

9 – Luka Majcen (Triglav),

7 – Luka Bobičanec (Mura), Rok Kronaveter (Maribor), Amadej Maroša (Mura),

6 – Mitja Lotrič (Celje), Aljoša Matko (Bravo), Luka Menalo (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale),

