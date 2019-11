Milanič si ne sme privoščiti spodrsljaja, Olimpija napada črno-belo trdnjavo

Prvoligaška karavana se bo najprej ustavila v Ljubljani. Teden dni po tem, ko sta ljubljansko-štajerski spopad uprizorila Olimpija in Aluminij, zmaga pa je ostala doma, bosta zgodovino pisala Bravo in Maribor. Prvič se bosta za prvoligaške točke potegovala v slovenski prestolnici. V Spodnji Šiški sta se udarila že v prejšnji sezoni, ko so vijolice za svojo usodo v pokalu trepetale do zadnjih minut, nato pa s skrajnimi močmi prišle do preobrata za končno zmago s 3:2.

Bravo se nahaja v rezultatski krizi. Foto: Grega Valančič/Sportida V tej sezoni so Mariborčani zlahka upravičili vlogo favorita v Ljudskem vrtu, vse kaj drugega kot zmaga Milaničeve čete pa bi bila veliko presenečenje tudi v soboto. Mladi ljubljanski klub se nahaja v rezultatski krizi. Na zadnjih šestih tekmah je osvojila le dve točki in na lestvici padla na predzadnje mesto. ''Moramo biti čvrsti in predrzni. Igralci bodo zaupali drug drugemu in načrtu za tekmo. Mariboru bomo dovolili malo, obenem pa bomo izzvali njihovo obrambno linijo,'' poudarja strateg Dejan Grabić, prepričan, da lahko njegovi izbranci ostanejo neporaženi proti branilcem naslova.

Maribor se zaveda, da za vodilno Olimpijo zaostaja pet točk, zato si ne sme privoščiti spodrsljaja. V Ljubljani je v tej sezoni že zmagal. V velikem derbiju je pokvaril načrte zmajem, zdaj pa namerava po Stožicah zmagati še v Šiški. ''ŽAK je specifičen teren, zelo ozek. Bravo se zapre in ne omogoča veliko prostora. Zadnja gostujoča tekma ni bila dobra z naše strani in moramo popraviti vtis. Pomemben bo pristop, dober začetek. Bravo ima nekaj dobrih posameznikov, nevarni so iz prekinitev in tekmo bo treba oddelati na najboljši način,'' opozarja Nemanja Mitrović, eden izmed številnih Ljubljančanov v vrstah državnih prvakov, ki dobro pozna igrišče na stadionu ŽAK.

Nekdanji kapetan zmajev postaja obrambni steber vijolic. Po Celju (1:0) želi zadržati mrežo nedotaknjeno tudi proti novincu v prvi ligi. Maribor si je med tednom dvignil samozavest tudi z visoko zmago v Dravogradu, kjer je drugoligaša iz Koroške nadigral kar s 7:0, na seznam strelcev pa se je vpisalo kar sedem strelcev, med njimi tudi rekorder 1. SNL Marcos Tavares, ki je edini prvoligaški zadetek v tej sezoni dosegel prav proti Bravu.

Ko sta se srečala zadnjič, je bilo neverjetnih 6:0

Celjani so v 7. krogu pomendrali Kranjčane s 6:0. Foto: Vid Ponikvar Ranjeno Celje, ki je med tednom nepričakovano ostalo brez polfinala pokala Slovenije, v prvenstvu pa zaostalo za vrhom in padlo na peto mesto, bo v soboto doma pričakalo Triglav. Kranjčani so jim v tej sezoni priredili veliko veselja, saj so Celjani na Gorenjskem uprizorili eno najbolj prepričljiv predstav sezone in nebogljene orle odpravili z rekordno visoko razliko. Bilo je kar 6:0, a je bil takrat strateg gorenjskih orlov še Dejan Dončić, zdaj pa je položaj drugačen, saj Kranjčani pod vodstvom Vlada Šmita prejemajo manj zadetkov, hkrati pa tudi osvajajo več točk.

''Čaka nas zahtevna tekma, Triglav se je v zadnjem obdobju dvignil,'' sporoča napadalec eden izmed številnih Hrvatov v vrstah Celja Ivan Božić in napoveduje boj za zmago. Celjani so za dalj časa ostali brez Denija Štrausa, ki si je na tekmi z Domžalami strgal sprednjo križno vez kolena. V ponedeljek bo v Zagrebu opravil operacijo, pred njim pa je dolgotrajno okrevanje, tako da se je sezona zanj že končala. Dvoboj se bo začel ob 16.15, neposredni prenos bo na Planet 2.

Sulejmanović proti klubu, ki ga nosi v srcu

Almir Sulejmanović je bil dolga leta kapetan Rudarja. Foto: Vid Ponikvar Nedeljski spored bosta odprla Tabor in Rudar. Trener češnjic Almir Sulejmanović bo v dvoboj vstopil zelo čustveno. Poln bo mešanih občutkov, saj ne skriva, da kot dolgoletni branilec, kapetan, nazadnje pa tudi trener Velenjčanov goji posebno ljubezen do knapov. Pri srcu ga boli, ko spremlja rezultate Rudarja, ki mu v tej sezoni ne gre prav nič od rok.

V prvi ligi v 15 nastopih sploh še niso zmagali. Osvojili so le pet točk in jim grozi izpad med drugoligaše. Opravili so že četrto trenersko menjavo, novi strateg je Andrej Panadić, ki pa je takoj naletel na težave, saj je z Rudarjem izpadel iz pokalnega tekmovanja. Zdaj ga čakajo nove težave, saj bo na drug strani stal samozavestni Tabor, ki v domači sežanski trdnjavi težko izpušča točke. Napadalec Predrag Sikimić bo predstavljal veliko nevarnost premalo usklajeni obrambi knapov, ki na Krasu ne bodo mogli računati na kaznovanega Rijada Kobiljarja.

Poslastica v Fazaneriji, Hadžić še zadnjič na tribunah

Jucie Lupeta se vrača v ekipo Olimpije. Foto: Morgan Kristan / Sportida Ob 16.45 se bo v nedeljo začel spektakel kroga v Fazaneriji. Črno-beli vstopajo v dvoboj pod vplivom naporne, a toliko slajše sredine drame, ko so po izvajanju kazenskih udarcev v četrtfinalu pokala izločili Domžalčane. Mura je tako edini aktualni polfinalist, ki se lahko v klubski zgodovini že lahko pohvali z osvajanjem pokala. Aluminij, Radomlje in Nafta, prvič v zgodovini državne samostojnosti sta v polfinalu pokala kar dva drugoligaša, se za razliko od Mure ne morejo pohvaliti s pokalno lovoriko.

Tribune Fazanerije bodo na derbiju 16. kroga polne. Vodilna Olimpija predstavlja velik magnet za gledalce, Ante Šimundža pa bo skušal izkoristiti pozitiven trenutek po pokalnem slavju in pridobiti dodatno energijo, s pomočjo katere bi lahko njegovi varovanci premagali Ljubljančane. Mura na domačem igrišču v tej sezoni še ni izgubila. Petkrat je zmagala, dvakrat pa remizirala.

Olimpijo bo še zadnjič s klopi vodil pomočnik trenerja Nikica Milenković, glavni trener Safet Hadžić pa zaradi kazni spremljal dvoboj s tribun. ''Vemo, da je Mura kvalitetna in agresivna ekipa. Če bomo igrali slabo, nas lahko premaga. Je pa tudi res, da smo v vzponu in željni, da jesenski del prvenstva končamo na prvem mestu,'' trener zeleno-belih pričakuje zanimivo in gledljivo tekmo z veliko zadetki.

Mura bo v nedeljo računala na pomoč 12. igralca, glasnih navijačev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Konkurenco v napadu zmajev je okrepil Portugalec Jucie Lupeta, ki se vrača po odsluženi kazni, posebno motivacijo pa bo imel tudi Luka Menalo, ki se je znašel na reprezentančnem seznamu Bosne in Hercegovine. Prvi strelec tekmovanja Ante Vukušić bo skušal izboljšati strelski izkupiček, a bo na drugi strani ekipa, ki za razliko od Olimpije še vedno tekmuje v obeh domačih tekmovanjih. Glavni sodnik bo Damir Skomina.

Aluminij tam, kjer so želele biti Domžale

Obramba Aluminija je na zadnjih dveh tekmah prejela kar šest zadetkov. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Zadnja tekma kroga bo v Kidričevem med Aluminijem in Domžalami. Štajerci so med tednom uresničili cilj in se po ''sladkem'' porazu v Kopru z 2:3 veselili preboja v polfinale pokala, Domžalčanom pa so doživeli ogromno razočaranje. V pokalu so ostali praznih rok, čeprav jih je od napredovanja delilo le nekaj minut (za nameček so že na prvi tekmi v izdihljajih srečanja dopustili Muri, da zniža na 3:2), nato pa se je pri izvajanju kazenskih strelov ''noga zatresla'' kapetanu Senijadu Ibričiću, ki ni vajen zapravljati najstrožjih kazni.

Rumeni so ostali brez polfinala pokala, kjer so iskali bližnjico do Evrope. Zdaj jih čaka zahtevno gostovanje pri Aluminiju, katerega obramba je vedno manj jeklena. Proti Olimpiji in Kopru je bila premagana trikrat, a se je vseeno veselila napredovanja v polfinale pokala, pozitivna energija po preboju med štiri najboljše štiri pa ji bo na nedeljskem srečanju proti tekmecu, ki nujno potrebuje točke za naskakovanje višjih mest v prvenstvu, še kako pomagala. Dvoboj si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2.

