V živo: Olimpija v Stožicah na derbiju kroga vodi in napada. V Kranju je bilo razburljivo.

V derbiju 15. kroga Prve lige Telekom Slovenije se v Stožicah pravkar merita vodilna prvoligaša, Olimpija in Aluminij. V prvi tekmi kroga je Triglav v Kranju s 3:2 premagal Tabor iz Sežane. Danes nas čaka še štajerski derbi med Mariborom in Celjem. V nedeljo se bodo za točke merili v Velenju in Domžalah, kjer bosta se bosta mudila Mura in Bravo.

39. minuta: zdaj je bila spet nevarna Olimpija. Spet je bil v akciji Ante Vukušić, a iztržil samo kot.



30. minuta: po uvodni premoči Olimpije je Aluminij vzpostavil ravnotežje in je vse bolj nevaren.



VIDEO: vratnica Anteja Vukušića:





21. minuta: ni veliko manjkalo in Olimpija bi vodila z 2:0. Do strela je prišel najboljši strelec Ljubljančanov Ante Vukušić, a je njegov 12. prvenstveni gol sezone preprečil okvir vrat Kidričanov.



16. minuta: zdaj pa prva priložnost za goste. Pred gol Olimpije je z leve strani prišel Jure Matjašič in imel lepo priložnost, a se ni izkazal. Njegov strel je bil za vratarja Ljubljančanov Nejca Vidmarja lahek zalogaj.



VIDEO: gole Luka Menala:





GOOOL! Olimpija vodi. Ljubljančani so bolje začeli tekmo in v 12. minuti unovčila premoč. Po levi strani je prodiral Luka Savić, podal v sredino proti Mariu Jurčeviću, ki je streljal, a je vratar Aluminija njegov poizkus obranil, potem pa je do žoge prišel Luka Menalo in jo spravil v mrežo.



ZAČETEK TEKME! Olimpija lovi novo zmago, ki bi bila zanjo tretja prvenstvena v nizu. Aluminij, ki ima na drugem mestu dve točki manj, je v podobnem položaju. Če bo zmagal, mu bo to uspelo tretjič zapored. Zanimivo, zadnji dve medsebojni tekmi je dobil Aluminij. Obe z 1:0. Toda obakrat so Kidričani zmagali doma. V Stožicah je statistika precej bolj na strani Ljubljančanov. Olimpija je na zadnjih desetih tekmah pred domačimi navijači vselej premagala Kidričane!



Javljamo se iz Stožic, na sporedu je derbi kroga, v katerem se bosta udarila vodilna Olimpija in Aluminij. To je tudi tekma ekip z najboljšim napadom v ligi (Olimpija) in najboljšo obrambo v ligi. Kaj nas čaka?

Triglav je z golom v 90. minuti prišel do pomembnih treh točk proti Taboru iz Sežane. Foto: Grega Valančič/Sportida

Luka Majcen v 90. minuti za zmago Triglava

V prvi tekmi kroga sta se v Kranju udarila Triglav in Tabor, ki je v prejšnjem krogu močno opozoril nase z zmago s 4:1 nad prvakom Mariborom. Tudi tekmo v Kranju je začel silovito in že po manj kot dveh minutah z golom Leona Severa prišel do vodstva. Potem smo videli popoln preobrat in dva gola Kranjčanov, še pred koncem prvega polčasa pa je najboljši strelec Sežančanov Predrag Sikimić z desetim prvenstvenim golom poskrbel za izenačenje. Drugi del igre je bil precej bolj miren in zdelo se je, da zmagovalca ne bomo videli, a potem je kapetan Kranjčanov Luka Majcen v 90. minuti po izjemni solo akciji Filipa Jankovića z drugim golom na tekmi in osmim v tej sezoni poskrbel za pomembne točke Triglava.



Zmagoviti gol Luke Majcna:



Štajerska poslastica v Ljudskem vrtu

Rudi Požeg Vancaš v dresu Maribora še čaka na prvo zmago nad nekdanjimi soigralci iz Celja. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Izjemno pestra nogometna sobota bo po obračunu vodilnih v Ljubljani ponudila še štajerski derbi v Ljudskem vrtu. Maribor bo pričakal Celjane in se poskušal navijačem opravičiti za nenadejano nedeljsko sramoto v Sežani (1:4).

''Popraviti moramo slab vtis iz Sežane, tega se dobro zavedamo. Jasno je, da znamo in moramo igrati boljše, to je treba pokazati že ob prvi naslednji priložnosti. Tekma proti Celju bo zahtevna, v tej sezoni imajo naši sobotni gostje manj nihanj. Toda zanima nas le zmaga," razmišlja Rok Kronaveter, eden najboljših nogometašev Maribora, poleg Celja edinega slovenskega kluba, ki v prvi ligi nastopa že od začetka državne samostojnosti.

Celjani so za razliko od vijolic med tednom igrali pokalno tekmo in v torek presenetljivo doma zgolj remizirali z Radomljami (1:1). Maribor si je na drugi strani lizal rane po polomu na Krasu, a v torek stežka v pripravljalni tekmi premagal tretjeligaša Videm pri Ptuju. Zdaj se bo nameril na grofe, ki so v zadnji sezoni dvakrat remizirali v Ljudskem vrtu.

Rudar išče pot iz krize

Velenjčani so v zadnjem nastopu v Stožicah prejeli kar šest zadetkov. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Nedelja, ki bo v Sloveniji tudi v znamenju množičnega maratonskega spektakla v Ljubljani, prinaša najprej dvoboj v Velenju. Rudar si prizadeva, da bi prvo zmago v tej sezoni pričakal prav proti Muri. V prvenstvu doživlja udarec za udarcem. Po 14 krogih sploh še ni okusil slasti zmage, za tekmeci pa zaostaja tako veliko, da mu že pošteno gori pod nogama.

Obeta se mu krčevit boj za obstanek. Stolček Nikole Jaroša nevarno poskakuje, igralci pa se sprašujejo, kje tičijo težave, da nogometaši dobrih predstav s treninga ne morejo prenesti na prvoligaške zelenice, ko gre zares in se šteje za točke.

Črno-beli, ki so v četrtek v dramatičnem pokalnem srečanju izgubili z Domžalami (2:3), a si tik pred zadnjim sodnikovim piskom z drugim zadetkom v gosteh izboljšali možnosti za napredovanje, prihajajo v Šaleško dolino po zmago, s katero bi ostali zelo konkurenčni v boju za Evropo. Pri gostiteljih zaradi kazni ne bo Leona Črnčiča, dvoboj pa se bo s prenosom na Planet TV začel ob 17. uri.

Bravo pri "utrujenih" Domžalah

Senijad Ibričić ni navajen z Domžalami zasedati tako nizkih mest na lestvici. Foto: Urban Meglič/Sportida Zadnje dejanje bosta v 15. krogu izvedla Domžale in Bravo. Rumeni zaradi skromne uvrstitve v prvenstvu vidijo določeno bližnjico do Evrope tudi v pokalu. V četrtek so tako na prvi pokalni četrtfinalni tekmi ugnali Muro s 3:2, Nikola Vujadinović je dosegel strelski prvenec za Domžale, a tudi prejel rdeči karton, tako da Razdrhovi četi ne bo mogel pomagati proti Bravu.

Mladi ljubljanski klub, ki prvič nastopa v prvoligaški druščini, je zaradi tega, ker je za razliko od Domžalčanov že izpadel iz pokala, bolje spočit od nedeljskih tekmecev. Pri sosedih bo poskušal popraviti bled vtis z zadnje tekme, ko so v Kidričevem prejeli kar pet zadetkov.

Lestvica:

Najboljši strelci: 11 – Ante Vukušić (Olimpija),

10 - Predrag Sikimić (Tabor),

9 – Luka Majcen (Triglav),, Dario Vizinger (Celje),

7 – Luka Bobičanec (Mura),

6 – Rok Kronaveter (Maribor), Mitja Lotrič (Celje), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo), Luka Menalo (Olimpija)

