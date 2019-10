Olimpija spet zlahka odpihnila Aluminij

Vodilni Ljubljančani so na drugi zaporedni domači tekmi še drugič zanesljivo zmagali. Če so prejšnji teden igrali proti razglašenemu zadnjeuvrščenemu Rudarju, jih je tokrat na papirju čakala težja naloga, saj je v goste prišel drugouvrščeni Aluminij. Toda izbranci Safeta Hadžića, ki ga zaradi kazni še vedno ni bilo na klopi, so dobršen del tekme prevladovali, eden ključnih igralcev pa je bil spet prvi strelec lige Ante Vukušić, ki je dodal še dva gola v svojo strelsko bero.

Ljubljančani so tekmo začeli bolje in povedli v 12. minuti. Takrat je Stefan Savić z desne na kratko podal do Maria Jurčevića, Matija Kovačić je žogo odbil, a le do Luke Menala, ki je nato iz prve dosegel svoj šesti gol sezone.

V 18. minuti so prvič na tekmi zagrozili tudi gosti, ko je bil povsem sam na robu kazenskega prostora Jure Matjašič, a je žogo poslal točno v naročje Nejca Vidmarja. Na drugi strani je v 21. minuti po Menalovi podaji z desne iz bližine Ante Vukušić zadel prečko.

Olimpija je še 13. v nizu v Stožicah premagala Aluminij. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

V 31. minuti je Aluminij, ki se je malce otresel pritiska Ljubljančanov, znova zagrozil, takrat je od daleč sprožil Nikola Leko, Vidmar pa je žogo odbil. Isti Aluminijev igralec je poskusil tudi v 45. minuti, takrat pa je bil premalo natančen.

V 50. minuti pa so gostitelji podvojili prednost. Menalo je prodrl v kazenski prostor, kjer ga je podrl Renato Pantalon, sodnik je pokazal na belo piko, zanesljiv strelec pa je bil Vukušić, ki je dosegel svoj 12. gol sezone in je prvi strelec lige. V 57. minuti je imel Vukušić še eno priložnost, a zgrešil s strani.

Hrvaški napadalec pa je svojo bero zadetkov povečal v 59. minuti, ko je v mrežo iz bližine pospravil odbito žogo po Savićevem poskusu. Ljubljančani so nato zmanjšali ritem, kar je dalo nekaj več elana Aluminiju, to pa je Aluminij unovčil v 78. minuti, ko je najprej Mihael Klepač zadel prečko, odbito žogo pa je nato s prsmi v mrežo spravil Nemanja Jakšić.

Pred tem je na drugi strani Menalo zapravil veliko priložnost Olimpije, v 89. minuti pa je zgrešil še Savić iz ugodnega položaja.

Ljubljančani bodo v 16. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Murski Soboti, Kidričani pa bodo gostili Domžale.

Olimpija : Aluminij 3:1 (1:0)

Stadion Stožice, sodniki: Vinčić, Vukan in Klančnik.



Strelci: 1:0 Menalo (12.), 2:0 Vukušić (50./11 m), 3:0 Vukušić (59.), 3:1 Jakšić (78.).



Olimpija: Vidmar, Jurčević (od 87. Maksimenko), Samardžić, Bagnack, Boakye, Tomić, Knežević, Menalo (od 90. Petrović), Savić, Čekiči (od 75. Valenčič), Vukušić.

Aluminij: Kovačić, Pantalon, Martinović, Vrbanec (od 62. Čermak), Krajnc (od 17. Klepač), Petrovič, Jakšić, Ploj, Matjašič (od 67. Pečnik), Leko, Živković.



Rumeni karton: Martinović.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Olimpija je zasluženo prišla do nove zmage, že 13. v nizu proti Aluminiju na štadionu v Stožicah.



VIDEO: gol Nemanje Jakšića:





GOOOL! V 78. minuti je lepo preigraval rezervist Aluminija Mihael Klepač in po strelu stresel okvir vrat, do odbite žoge pa je prišel Nemanja Jakšić in zabil gol upanja za Kidričane.



78. minuta: še ena priložnost za Olimpijo, po akciji Anteja Vukušića je do strela prišel Luka Menalo in le za las zgrešil cilj.



VIDEO: drugi gol Anteja Vukušića:



GOOOL! No, pa je Ante Vukušić v 59. minuti prišel še do drugega gola na tekmi in že 13. prvenstvenega v tej sezoni. Po levi strani je prodiral Stefan Savić in streljal, do odbite žoge je prišel hrvaški napadalec in jo zlahka spravil v nebranjeno mrežo.



57. minuta: nova priložnost za Anteja Vukušića, ki je pred gol gostov prišel z leve strani, a ni bil dovolj natančen. Zgrešil je okvir vrat.



VIDEO: enajstmetrovka in gol Anteja Vukušića:





GOOOL! Po prekršku nad Lukom Menalo je sodnik pokazal na enajstmetrovko v 49. minuti. Z nje je zadel Ante Vukušić in Olimpijo z 12. prvenstvenim golom sezone popeljal v vodstvo z 2:0.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas čaka v Stožicah v drugem delu igre?



POLČAS! Prvi polčas v Stožicah je končan. Ljubljančani po prvih 45 minutah zasluženo vodijo, a se Kidričani zagotovo ne bodo predali.



39. minuta: zdaj je bila spet nevarna Olimpija. Spet je bil v akciji Ante Vukušić, a iztržil samo kot.



30. minuta: po uvodni premoči Olimpije je Aluminij vzpostavil ravnotežje in je vse bolj nevaren.



VIDEO: vratnica Anteja Vukušića:





21. minuta: ni veliko manjkalo in Olimpija bi vodila z 2:0. Do strela je prišel najboljši strelec Ljubljančanov Ante Vukušić, a je njegov 12. prvenstveni gol sezone preprečil okvir vrat Kidričanov.



16. minuta: zdaj pa prva priložnost za goste. Pred gol Olimpije je z leve strani prišel Jure Matjašič in imel lepo priložnost, a se ni izkazal. Njegov strel je bil za vratarja Ljubljančanov Nejca Vidmarja lahek zalogaj.



VIDEO: gole Luka Menala:





GOOOL! Olimpija vodi. Ljubljančani so bolje začeli tekmo in v 12. minuti unovčila premoč. Po levi strani je prodiral Luka Savić, podal v sredino proti Mariu Jurčeviću, ki je streljal, a je vratar Aluminija njegov poizkus obranil, potem pa je do žoge prišel Luka Menalo in jo spravil v mrežo.



ZAČETEK TEKME! Olimpija lovi novo zmago, ki bi bila zanjo tretja prvenstvena v nizu. Aluminij, ki ima na drugem mestu dve točki manj, je v podobnem položaju. Če bo zmagal, mu bo to uspelo tretjič zapored. Zanimivo, zadnji dve medsebojni tekmi je dobil Aluminij. Obe z 1:0. Toda obakrat so Kidričani zmagali doma. V Stožicah je statistika precej bolj na strani Ljubljančanov. Olimpija je na zadnjih desetih tekmah pred domačimi navijači vselej premagala Kidričane!



Javljamo se iz Stožic, na sporedu je derbi kroga, v katerem se bosta udarila vodilna Olimpija in Aluminij. To je tudi tekma ekip z najboljšim napadom v ligi (Olimpija) in najboljšo obrambo v ligi. Kaj nas čaka?