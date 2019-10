Mitja Viler odločil derbi v Ljudskem vrtu

Maribor, pri katerem je zaradi kazni Aleksa Pihlerja od začetka tekme mesto v zvezni vrsti prvič po pokalnem finalu zavzel Amir Dervišević, si je v prejšnjem krogu privoščil blamažo v Sežani, tako da so si izbranci Darka Milaniča tokrat želeli popraviti vtis proti Celjanom, ki so zmagali na prvi medsebojni tekmi.

Če jim v prvem polčasu to popravljanje vtisa ni uspelo, pa so ga vsaj malce izboljšali v drugem, ko so prevladovali na igrišču in že kmalu v uvodu tudi odločili tekmo prek Mitje Vilerja. Maribor je tako zmagal prvič po dveh krogih, Celje pa je prekinilo niz neporaženosti na zadnjih štirih tekmah.

Prvi polčas je minil brez zadetkov. Konkretnejši pa so bili Celjani, ki so bili kar nekajkrat nevarni. Nekajkrat pa so domači, ki so jih gledalci v slačilnice ob polčasu pospremili z žvižgi, tudi nekaj sreče, da so se gostom prikradle napake ob zaključnih podajah, saj je obramba domačih delovala vse prej kot zanesljivo.

So pa imeli gostitelji prvi resnejšo priložnost, v šesti minuti je sprožil Dino Hotić z desne in zadel bližnjo vratnico ob posredovanju Matjaža Rozmana. Pri Celjanih, ki so večkrat streljali, pa je bil dvakrat nevaren Dario Vizinger.

V deveti minuti mu je strel obranil Jasmin Handanović, ki se je vrnil v vrata po 2. krogu v Velenju, v 19. pa je zgrešil cilj. Mariborski čuvaj mreže je moral posredovati tudi v 20. minuti, ko je odbil žogo čez prečko po močnem strelu Žana Benedičiča od daleč.

Zmago Mariboru je s prvim golom sezone prinesel izkušeni branilec Mitja Viler. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Uvod drugega polčasa je le pripadel domačim, najprej je Rudi Požeg Vancaš v 47. minuti prišel do strela v kazenskem prostoru, a iztržil le kot. Dve minuti pozneje pa so povedli, ko je Dervišević poslal dolgo žogo na levo stran, tam jo je sprejel Požeg Vancaš in oddal v sredino v kazenski prostor do vtekajočega Vilerja, ta pa jo je spravil pod prečko.

V 60. minuti je z roba kazenskega prostora streljal Rok Kronaveter, a Rozman ni imel težjega dela. Le malce zatem je neoviran z roba kazenskega prostora poskusil še Požeg Vancaš, Josip Ćalušić je strel blokiral, Hotićev strel pa je nato obranil celjski čuvaj mreže.

V 65. minuti je spet nase opozoril Vizinger s strelom od daleč, znova pa je bil na mestu izkušeni mariborski vratar. V 74. minuti je ne preveč nevarno z glavo poskusil Jasmin Mešanović, v 76. pa je prvi strel Kronavetra odbil Rozman, drugega pa je spet blokiral Ćalušić, tako kot v 85. minuti poskus Andreja Kotnika.

V 80. minuti je na drugi strani iz ugodnega položaja grdo zgrešil Ivan Božić, v 89. minuti pa so domači zahtevali še najstrožjo kazen zaradi igranja z roko Dušana Stojinovića, a neuspešno.

Mariborčani bodo v 16. krogu v soboto gostovali pri Bravu, Celjani pa bodo gostili Triglav.

Maribor : Celje 1:0 (0:0)

Stadion Ljudski vrt, gledalcev 3500, sodniki: Jug, Žunič in Kordež.



Strelec: 1:0 Viler (49.).



Maribor: Handanović, Milec, Mitrović, Peričić, Viler, Dervišević, Cretu, Požeg Vancaš (od 85. Kotnik), Hotić (od 69. Mešanović), Kronaveter, Zahović (od 88. Tavares).

Celje: Rozman, Ćalušić, Stojinović, Zaletel, Vidmajer, R. Štraus, Benedičič, Kerin (od 84. Štusej), Lotrič, Božić, Vizinger.



Rumeni kartoni: Mitrović; R. Štraus, Lotrič.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Maribor je dobil štajerski derbi in se tako Celjanom oddolžil za poraz v Celju z 1:2 z začetka sezone.



93. minuta: do strela v kazenskem prostoru Celja je prišel rezervist Jasmin Mešanović, a grdo zgrešil.



75. minuta: priložnost za Maribor. Do strela je prišel Rok Kronaveter, a ni zadel.



VIDEO: obramba Jasmina Handanovića:





65. minuta: zdaj je s strelom od daleč poizkusil drugi najboljši strelec lige, napadalec Celja Dario Vizinger, a se je z novo odlično obrambo izkazal Jasmin Handanović.



VIDEO: gol Mitja Vilerja:





GOOOL! Zdaj pa smo v Ljudskem vrtu le dočakali gol. Akcijo je začel Amir Dervišević, potem je do žoge prišel Rudi Požeg Vancaš, podal do Mitje Vilerja, ki je vtekel pred gol in neubranljivo zadel. Maribor od 49. minute vodi z 1:0.



47. minuta: prva priložnost prva priložnost za Maribor. V kazenskem prostoru je preigraval Rudi Požeg Vancaš, a ni zadel. Iztržil je le kot.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V prvih 45 minutah je bilo v Ljudskem vrtu bolj malo dogajanja. Kako bo v drugem?



POLČAS! Precej nezanimivo dogajanje na štajerskem derbiju v prvem delu igre ni ponudilo prav veliko. Upajmo, da bo v drugem drugače.



23. minuta: polovica prvega polčasa je za nami, zadetka v Ljudskem vrtu pa še nismo videli. V zadnjih minutah so vse bolj nevarni Celjani. Bodo svojo dobro igro unovčili?



9. minuta: zdaj so bili nevarni Celjani. S strelom od daleč je poizkusil Ivan Božić, a se je z obrambo izkazal Jasmin Handanović.



VIDEO: vratnica Dina Hotića:





6. minuta: oo strelu Dina Hotića bi Maribor skoraj prišel do vodstva. Novopečenemu reprezentantu Bosne in Hercegovine je veselje preprečil okvir celjskih vrat.



ZAČETEK TEKME! S sredine igrišča so krenili nogometaši Celja.



Javljamo se iz Ljudskega vrta, kjer nas čaka štajerski derbi med Mariborom in Celjem. Pri Mariboru se je po debaklu v Sežani, porazu z 1:4 proti Taboru v prejšnjem krogu, v začetni enajsterici zgodila ena velika sprememba. Sploh prvič v tej sezoni bo za Mariborčane zaigral eden najboljših posameznikov celotne lige v prejšnji sezoni, Amir Dervišević, ki je bil do tekme s Celjem le dvakrat v kadru Maribora. Enkrat je sedel na klopi, a ni dobil priložnosti, na derbiju v Stožicah konec septembra pa je na igrišče prišel v sodnikovem dodatku. Do spremembe je prišlo tudi med vratnicama. Kenana Pirića je zamenjal legendarni Jasmin Handanović.