Triglav v zadnji minuti do pomembne zmage

Kranjčani so pod taktirko Vlada Šmita prišli do osmih točk na petih tekmah, s čimer so se še dodatno odlepili od dna lestvice in skromnega Rudarja. Hkrati so se Sežancem, ki jih je pokopal Luka Majcen v 90. minuti, oddolžili za poraz na prvi medsebojni tekmi. Obenem pa so sploh prvič v dvobojih s Sežanci, ki so prejšnji teden visoko premagali Maribor, zatresli njihovo mrežo.

Kraševci so odlično odprli tekmo in povedli že po slabi minuti in pol, ko je po podaji z desne strani in slabem izbijanju Predrag Sikimić z glavo žogo oddal na približno 15 metrov od gola, kjer je bil Leon Sever in žogo poslal v mrežo.

V nadaljevanju posebej nevarnih akcij ni bilo vse do 22. minute, ko je iz prve sprožil David Tijanić s približno 20 metrov, izkazal pa se je David Adam. Že v 25. minuti pa so domači izenačili. Protinapad je začel Tijanić, oddal žogo na levo do Gabra Petrica, ta pa jo je nato vrnil v sredino do vtekajočega Luke Majcna, ki jo je z nizkim strelom z roba kazenskega prostora poslal v mrežo. Za Majcna je bil to osmi zadetek v sezoni.

Tabor je na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni premagal Triglav, tokrat pa v Kranju izgubil. Foto: Grega Valančič/Sportida

Malce vroče je bilo tudi v 27. in 30. minuti v enem in drugem kazenskem prostoru, a brez nevarnejšega zaključka. Zato pa so domači povedli v 33. minuti, ko je po kotu z leve in slabo odbiti žogi do strela z glavo prišel Milan Milanović in dosegel svoj prvenec v slovenski prvoligaški konkurenci.

Vodstvo pa je bilo kratkotrajno, saj so gosti izid poravnali že v 35. minuti, ko je po podaji Ivorja Horvata z desne strani, zanj je bila to peta asistenca, Predrag Sikimić zadel v osrčju kazenskega prostora. Za 37-letnega napadalca je bil to deseti gol sezone, s čimer je tik pod vrhom strelske lestvice.

Po poskusih Tijanića in Stjepana Babića od daleč pa je imel v 41. minuti izjemno priložnost pri gostih Mario Zebić, ki je iz bližine sprožil z glavo, Jalen Arko pa je izvrstno reagiral.

V drugem polčasu je najprej nase opozoril Goran Brkić s strelom od daleč, Adam pa je bil na mestu. Sledila je kar dolga pavza, kar zadeva resnejše priložnosti, v 76. minuti pa so spet nevarneje zagrozili domači, ko je Majcen prišel do strela z leve strani iz bližine, Adam pa je žogo preusmeril v kot.

Ko je že kazalo, da se bosta ekipi razšli brez zmagovalca, pa je Filip Janković slalomiral do kazenskega prostora, oddal na desno do Majcna, ki je rutinirano dosegel svoj deveti gol sezone ter domačim priigral zmago.

Kranjčani bodo v 16. krogu v soboto gostovali v Celju, Kraševci pa bodo dan pozneje gostili Velenjčane.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Triglav : Tabor 3:2 (2:2)

Športni center, sodniki: Glažar, Salkić in Šprah.



Strelci: 0:1 Sever (2.), 1:1 Majcen (25.), 2:1 Milanović (33.), 2:2 Sikimić (35.), 3:2 Majcen (90.).



Triglav: Arko, Rogelj (od 56. Kuhar), Šalja, Milanović, Mlakar, Kryeziu, Brkić (od 83. Hasanaj), Udovič, Tijanić, Majcen, Petric (od 67. Janković).

CB 24 Tabor Sežana: Adam, Ristić, Azinović, Zebić, Horvat, S. Babić, Krivičić (od 85. Stančič), Sever, Mihaljević (od 65. Stevanović), Bongongui (od 78. M. Babić), Sikimić.



Rumeni karton: S. Babić.

Potek tekme v živo: