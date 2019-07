V živo: parada napak v Stožicah voda na mlin napadalcem #video

Na zadnji tekmi drugega kroga Prve lige Telekoma Slovenije se na derbiju v Stožicah pravkar merita Olimpija in Domžale. Pred tem je Mura s 4:3 odpravila Bravo. Sobotni spored sta sklenila Rudar Velenje in Maribor. V izjemno zanimivem obračunu sta se ekipi razšli z remijem (1:1). Pred tem sta se pomerila novinec Tabor iz Sežane in Celje, prve zmage v prvoligaški konkurenci pa so se veselili Sežanci, ki so slavili z 1:0. Na uvodni tekmi kroga je Aluminij v petek z 2:1 premagal Triglav in vknjižil še drugo zmago.

Olimpija : Domžale 2:2* (2:2)

Konec izjemno razburljivega prvega polčasa v Stožicah. GOOOL! Olimpija je izenačila na 2:2. Velikansko napako v obrambi Domžal je storil Tilen Klemenčič, žogo mu je ukradel Asmir Suljić, ki je nato preigral še vratarja Sorčana in žogo poslal v prazno mrežo. Video: gol Suljića:





36. minuta: nova priložnost za Olimpijo. Asmir Suljić je v kazenskem prostoru našel Luka Menala, ki je močno streljal, a se je z izjemno obrambo izkazal Grega Sorčan, pred vrati pa je razčistil Tilen Klemenčič. Video: poskus Menala:

GOOOL! Olimpija je znižala zaostanek. Pred vrata Domžal je predložek poslal Luka Menalo, kjer je nespretno posredoval Gaber Dobrovoljc in dosegel avtogol. Video: avtogol Dobrovoljca:

28. minuta: zdaj so bili v priložnosti nogometaši Olimpije. Stefan Savić je po podaji Valenčiča našel pot do gola, a je stranski sodnik David Gabrovec označil prepovedan položaj. Vsekakor je bila odločitev zelo na meji. Video: prepovedani položaj Savića:

Je bil Stefan Savić ob podaji Valenčiča v prepovedanem položaju? Da 38,89% +

Ne 50,00% +

Ne vem/me ne zanima 11,11% + GOOOL! Domžale so eskpresno podvojile vodstvo. Z roba kazenskega prostora je proti vratom Olimpije močno sprožil Sven Šoštarič Karič, znova pa se je žoga odbila od enega izmed obrambnih igralcev ljubljanske ekipe in končala v golu. video: gol Šoštarič Kariča:

GOOOL! Domžale vodijo z 1:0. V 19. minuti je Tonči Mujan žogo na vrhu kazenskega prostora namestil Senijadu Ibričiću, ki je po preigravanju močno sprožil z levico. Žoga je na poti do gola zadela enega od domačih branilcev, presenetila vratarja Vidmarja in končala v spodnjem desnem kotu domačih vrat. Video: gol Ibričića:

13. minuta: vroče v kazenskem prostoru Domžal. Podaja Asmirja Suljića je branilca Domžal Branka Ilića zadela v roko, a je sodnik Damir Skomina takoj pokazal, da ne bo najstrožje kazni za Olimpijo, saj je imel Ilić roko ob telesu. Video: posredovanje Ilića:

7. minuta: priložnost za Olimpijo. Do strela je po odbiti žogi prišel Luka Menalo, a je žoga zletela mimo desne vratnice gola vratarja Domžal Grege Sorčana. Video: strel Menala:

Začetek tekme v Stožicah. Pred tekmo je prišla informacija, da bo tekma tretjega kroga prve lige med Domžalami in Muro prestavljena na september. Domžalčane namreč v prihodnjih dveh tednih čakata tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo Europa proti švedski ekipi Malmö, zato bodo imeli prihodnji vikend prost za pripravo na povratno srečanje. Koga sta trenerja uvrstila v začetni enajsterici? Začetna postava proti Domžalam!#verjamemvzmaje pic.twitter.com/Mh9wixywi9 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 21, 2019 👆🏻| V začetni enajsterici beležimo tri spremembe!



Ćorluka, Käit, Sikošek 🔄 Rom, Ilić, Karič#skupajdovrha #plts #OLIDOM pic.twitter.com/scdOof5SlN — NK Domžale (@NKDomzale) July 21, 2019 Drugi krog se bo končal z nedeljskim derbijem med Olimpijo in Domžalami. Olimpija je v prvem krogu dosegla zmago, medtem ko so Domžale remizirale z Rudarjem. Obe moštvi sta se v četrtek prebili v drugi krog kvalifikacij za igranje v skupinskem delu lige Europa. Varovanci Safeta Hadžića so izločili latvijski Rigas, Domžale pa so bile dvakrat boljše od malteškega Balzana.

Mura do prve zmage, Bravo še brez točk

Mura je zmagala prvič v sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na prvi nedeljski tekmi drugega kroga sta se na deževni Fazaneriji srečala Mura in Bravo. Prvi so povedli gostje, v 20. minuti je Matka Obradovića premagal Aljoša Matko, a Bravo je vodil le dobro minuto, saj je na drugi strani ekspresno zadel Luka Šušnjara, vodstvo Mure pa je v 34. minuti povišal še Luka Bobičanec. Takoj na začetku drugega polčasa se je med strelce še drugič vpisal Šušnjara, a mu je na drugi strani z enako mero hitro vrnil Matko. A to še ni bil konec, v 74. minuti je evrogol za povišanje vodstva Mure dosegel Žan Karničnik, končni izid 4:3 pa je devet minut pozneje postavil Žan Kancilija.

Mura je tako po dveh krogih pri štirih točkah, Bravo pa ostaja na zadnjem mestu brez točk.

Drama v Velenju

Izjemno zanimivemu obračunu so bili priča gledalci na tekmi med Rudarjem in Mariborom. Mariborčani so po porazu v prvem krogu odločno odprli srečanje proti Velenjčanom, že 11. minuti je evrogol dosegel izjemno razpoloženi Dino Hotić. Mariborski nogometaši so v nadaljevanju prvega polčasa vse niti igre držali v svojih rokah, v nadaljevanju pa je znova prišlo do nekaj spornih odločitev. V 70. minuti je bil po ugovarjanju sodniku izključen Rok Kronaveter, zato so aktualni slovenski prvaki tekmo končali z igralcem manj. Pravi šok pa se je za Mariborčane zgodil v sodnikovem podaljšku, ko je v 91. minuti za remi zadel Dominik Radić.

Gol Radića za izenačenje:

Mariborčani so tako po dveh krogih le pri točki, že v naslednjem krogu pa jih čaka večni derbi z Olimpijo. Rudar je s štirimi točkami trenutno na petem mestu prvenstvene lestvice.

Presenečenje v Sežani

Nogometaši Tabora Sežane so na drugi tekmi v tej sezoni vknjižili prvo zmago. Na domačem štadionu so presenetili precej nerazpoloženo ekipo Celja, ki je po dveh krogih pri osvojeni točki. Pritisk Tabora v prvem polčasu je v 37. minuti z golom kronal Leon Sever, ki je najprej zadel prečko, nato pa je odbito žogo pospravil za hrbet vratarja Celja in s tem postavil tudi končni izid. Grofje v nadaljevanju niso resneje ogrozili vrat domačega moštva, v 58. minuti so ostali še brez Daria Vizingerja, ki je prejel dva rumena kartona in je moral predčasno končati srečanje.

Aluminij po preobratu do novih treh točk, mojstrovina Mlakarja

Aluminij po dveh krogih nove sezone prve lige še ne pozna poraza. Kidričani so tokrat po začetnem zaostanku in preobratu z 2:1 v petek odpravili Triglav. Mrežo v Kidričevem je sicer prvi zatresel Tilen Mlakar, ki je z mojstrskim zadetkom s kakšnih 25 metrov šokiral domače gledalce in Triglav popeljal v vodstvo. V 56. minuti je z enajstmetrovke izenačil Matic Vrbanec, končni izid pa je v sodnikovem podaljšku postavil Luka Štor, ki se je med strelce vpisal v 91. minuti.

Mojstrovina Tilna Mlakarja:

Kranjčani s tekmami v Kidričevem tako še naprej nimajo pretirano dobrih izkušenj, saj so s sedmih prvoligaških gostovanj prinesli vsega točko, Aluminiju pa sta pripadli tudi obe tekmi prejšnje sezone na domačem igrišču.

Prva liga Telekom Slovenije, 2. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 2 - Luka Štor (Aluminij), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Luka Bobičanec (Mura), Luka Šušnjara (Mura), Aljoša Matko (Bravo), Senijad Ibričić (Domžale), Asmir Suljić (Olimpija)

...

Poročilo s tekme:

Fotogalerija s tekme:

Mura : Bravo, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 41 2 / 41 3 / 41 4 / 41 5 / 41 6 / 41 7 / 41 8 / 41 9 / 41 10 / 41 11 / 41 12 / 41 13 / 41 14 / 41 15 / 41 16 / 41 17 / 41 18 / 41 19 / 41 20 / 41 21 / 41 22 / 41 23 / 41 24 / 41 25 / 41 26 / 41 27 / 41 28 / 41 29 / 41 30 / 41 31 / 41 32 / 41 33 / 41 34 / 41 35 / 41 36 / 41 37 / 41 38 / 41 39 / 41 40 / 41 41 / 41

Videovrhunci tekme:

Tabor Sežana : Celje 1:0