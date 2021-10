NK Olimpija odpira novo poglavje v zgodovini, začenja se v Šiški

Bravo prvoligaški trn v peti Domžal

Bravo je na devetih medsebojnih srečanjih premagal Domžale že štirikrat, izgubil pa le enkrat. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila v Ljubljani. Bravo, moštvo, ki v prvi ligi prejema z naskokom najmanjše število zadetkov, bo ob 15. uri gostilo Domžalčane. Šiškarji so v tej sezoni prejeli zgolj šest zadetkov, na lestvici zaostajajo zgolj za vodilnim Koprom. Na zadnji tekmi so ostali praznih rok v Celju, mreža Renata Josipovića se je zatresla prvič po 451 minutah (0:1), a je bil trener Dejan Grabić vseeno zadovoljen s prikazanim. Mladi ljubljanski klub je glede na položaj na lestvici favorit proti dvakratnemu državnemu prvaku, ki pogreša zmago že mesec dni.

Na zadnjih petih tekmah so Domžale osvojie le tri točke, mesta, ki vodijo v Evropo, se vse bolj oddaljujejo. "Ni več prostora za napake. Proti Bravu moramo nastopiti bolj odločno," sporoča branilec Damjan Vuklišević. Domžalčani bodo zaradi poškodbe pogrešali Mateja Podlogarja, statistika pa pred gostovanjem v Ljubljani ni njihova zaveznica. Rumena družina je namreč v 1. SNL odigrala z Bravom devet srečanj, zmage se razveselila le enkrat. Pred dvema letoma, pa še to na domačem igrišču. Na stadionu ŽAK v štirih nastopih še niso premagali Šiškarjev. Današnjo uverturo 14. kroga bo sodil Dejan Balažič.

Aluminij pogreša srečo, Celjani samozavestni

Simon Sešlar je v prejšnjem krogu dočakal prvo zmago kot trener Celja. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 17. uri se bo dogajanje v prvi ligi preselilo na Štajersko. Aluminij, ki je kot zadnji v prvoligaški druščini premagal vodilni Koper, je po senzaciji na Bonifiki nadaljeval s skromnimi rezultati. Na naslednjih treh tekmah je kljub štirim doseženim zadetkom (2:2 v Radomljah in 2:3 v Murski Soboti) osvojil le točko in se na lestvici utaboril na predzadnjem mestu. Dragocene točke v boju za obstanek bo lovil proti Celjanom. Kidričani bodo zaradi kazni pogrešali Hrvata Roka Pršo. "Na zadnjih dveh tekmah smo vodili, a nam je na koncu zmanjkalo sreče. Zdaj je pravi čas, da dokažemo, kdo smo," Klemen Bolha napoveduje boj za zmago. Če bi Aluminij prekrižal načrte Celjanom, bi se jim na lestvici približal na vsega točko zaostanka.

Gostje prihajajo v Kidričevo samozavestni. V zadnjem nastopu so dočakali prvo zmago pod vodstvom Simona Sešlarja, z 1:0 so ugnali Bravo, zdaj želijo zmagoviti niz nadaljevati še v gosteh. "S pravim pristopom lahko pridemo do polnega izkupička," napoveduje moldavski reprezentant Denis Marandici, ki bi se rad s Celjani čimprej zavihtel v zgornjo polovico razpredelnice. Glavni sodnik bo Martin Matoša.

Olimpija v Kopru ni izgubila že sedem let

Najboljši strelec 1. SNL Maks Barišić ne skriva želje, da bi s Koprom osvojil naslov prvaka. Foto: Ana Kovač Derbi 14. kroga bo v Kopru. Bonifika bi bila lahko zvečer še kako polna, saj se bosta na Obali udarila vodilni Koper in ljubljanska Olimpija, ki z današnjim dvobojem tudi uradno vstopa v novo obdobje. V zgodovini 1. SNL je vrsto let veljala tradicija, da je Bonifika neosvojljiva trdnjava za zmaje. V zadnjih letih se je tradicija spremenila, zdaj gre Olimpiji na Primorskem odlično. Na zadnjih šestih tekmah je nepremagana. Štirikrat je premagala Koprčane, dvakrat remizirala, kanarčki pa na domačo zmago nad Olimpijo čakajo že kar sedem let!

Če pa Kopru proti Olimpiji ne gre najbolje doma, jim povzročajo obilico težav v Stožicah. V jesenskem delu so jim prizadejali hud udarec z zmago s 3:1, na kateri je z dvema zadetkoma izstopal Maks Barišić. Najboljši strelec 1. SNL in gost današnjega sobotnega intervjuja na Sportalu, poln hvale na račun trenerja Zorana Zeljkovića in koprskih navijačev, je v odlični formi. Na zadnjih treh tekmah se je vselej vpisal med strelce in dosegel štiri gole, skupno pa je že pri devetih. Danes bo na igrišču pogrešal kaznovanega soigralca Ivana Borno Jelića Balto.

Koprčani v zadnjih sezonah pogosteje osvajajo točke proti Olimpiji v Ljubljani kot na Bonifiki. Foto: Urban Meglič/Sportida

Gostje prihajajo v Koper po zmago, s katero bi se vodilnemu klubu približali na vsega točko zaostanka. Dino Skender bo prvič po vrnitvi na vroči stolček vodil zeleno-bele v gosteh. Poleti se ga je povezovalo z morebitnim prihodom na Bonifiko, zdaj pa se bo mladi Slavonec spopadel z nalogo, da na zgodovinskem srečanju za zmaje, prvem, odkar je Nemec Adam Delius na položaju predsednika nasledil Milana Mandarića, prekriža načrte v tej sezoni najboljšemu slovenskemu prvoligašu. Na zadnji tekmi je z zadetkom madžarskega novinca Marka Futacsa premagal Tabor (1:0), zdaj želi nedotaknjeno mrežo ohraniti tudi proti Koprčanom, ki znajo tekmecem povzročati silovite težave zlasti prek protinapadov. "Na trenerjeve zahteve se skušamo kar se da hitro prilagoditi, a seveda to ne gre čez noč. Zagotovo bomo iz tekme v tekmo rasli kot ekipa," je mladi reprezentant Michael Pavlović prepričan, da bo Olimpija pod vodstvom novega trenerja vedno boljša.

Glavni sodnik bo Matej Jug, novi koprsko-ljubljanski obračun pa sledi že v sredo, ko sta bosta spopadla kluba v četrtfinalu pokala v Stožicah. Ker bo vstop za gledalce brezplačen, se na tribunah pričakuje veliko gledalcev tudi v sredo.

Mariborčani na Kras po zmago

Radovan Karanović do nadaljnjega ostaja prvi trener Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored bosta ob 15. uri začela Tabor in Maribor. Sežančani so doma izrazito neugoden tekmec 15-kratnim državnim prvakom, ki v zadnjih dveh sezonah niso osvojili niti ene lovorike. Na šestih tekmah so na stadionu Rajko Štolfa zmagali kar štirikrat, je pa vseeno zadnji dvoboj, odigran pred osmimi meseci, prepričljivo pripadel vijolicam, ki so ponižale češnjice kar s 4:0 in nakazale, da bi bilo lahko konec mučnih neuspehov na Krasu. "Ekipa si ustvarja veliko število priložnosti, vendar še nismo dosegli želene učinkovitosti," je dal začasni trener Radovan Karanović vedeti, kako so Mariborčani na zadnjih treningih posvečali velik poudarek zaključku napadov. Gostje, ki pod vodstvom 53-letnega strokovnjaka, rojenega v Bosni in Hercegovini, še niso izgubili, bodo zaradi kazni pogrešali Nina Žuglja, zaradi zdravstvenih težav pa je vprašljiv nastop Ilije Martinovića.

Če Karanović še ni izkusil grenkobe poraza, jo je na klopi Tabora prejšnji konec tedna prvič Dušan Kosić. Na srečanju v Stožicah, ki je postregel tudi s sporno sodniško odločitvijo, ko so Kraševci pričakovali, da bo sodnik po padcu Dina Stančića v kazenskem prostoru Olimpije pokazal na belo točko, so izgubili z 0:1. Takrat je sodil Asmir Sagrković, v nedeljo pa bo delil pravico Bojan Mertik.

Mura po viteški bitki z Rennesom k najslabšemu klubu 1. SNL

Mura je v četrtek namučila Rennes. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 14. kroga bosta ob 17. uri v Športnem parku ob Kamniški Bistrici uprizorila Radomlje in Mura. Zadnjeuvrščeni prvoligaški klub je okrepil svoje vrste. Mlinarjem se je pridružil 22-letni Francoz Jonathan Bumbu, ki igra najraje na položaju zadnjega zveznega igralca. Po tesnem porazu v Ljudskem vrtu (0:1) jih čaka nov zahteven izziv, saj v Domžale prihaja Mura.

Slovenski prvaki so v četrtek v naporni evropski bitki namučili favorita iz Francije (Rennes) in skoraj prišli do zgodovinske prve točke v konferenčni ligi (1:2), v nedeljo pa se pričakuje rotacije v zasedbi Anteja Šimundže, ki bi lahko zaradi napornega urnika, že med tednom sledijo namreč pokalni spopadi, spočil nekaj prvokategornikov. Glavni sodnik bo Aleksandar Matković.

1. SNL, 14. krog: Sobota, 23. oktober:

15.00 Bravo – Domžale

17.00 Aluminij - Celje

20.15 Koper – Olimpija Nedelja, 24. oktober:

15.00 Tabor – Maribor

17.00 Radomlje – Mura