Kronaveter z bele točke osrečil navijače Maribora

CB24 Tabor Sežana : Maribor 0:1 (0:0) Stadion Rajka Štolfe, sodniki: Mertik, Smej, Herženjak.

Strelec: 0:1 Kronaveter (61./11 m). CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Salkić, Briški, Nemanič, Kosi (od 69. Gotter), Mihaljević, Grobry Doukoure, Mavretič (od 89. Seliškar), Tolić (od 62. Ndzengue), Bongongui (od 69. Kljun), Stančič.

Maribor: Jug, Mutavčić (od 22. Sellouki), Mitrović, Voloder, Sikošek, Vrhovec, Makoumbou, Milec, Alvir (od 69. Požeg Vancaš), Kronaveter (od 81. Repas), Mudrinski (od 81. Sirk). Rumeni kartoni: Tolić, Stančič, Bongongui, Mavretič; Jug.

Rdeči karton: /.

Čeprav so pred tem Sežanci dobili štiri od šestih domačih tekem proti Mariboru, pa je slednji tokrat prišel do polnega izkupička. Kraševci so drugič zapovrstjo igrišče zapustili s porazom, zmagali niso že na zadnjih petih tekmah. Na drugi strani so Štajerci niz nepremaganosti podaljšali na pet tekem in s tem obdržali vez z vrhom lestvice, zdaj imajo 24 točk, dve manj od Olimpije in tri od Kopra. Tabor je sedmi.

Alvir zadel vratnico ...

Marko Alvir je v prvem polčasu natresljal okvir vrat češnjic. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor, ki je med drugimi pogrešal kaznovanega Nina Žuglja, hitro pa je zaradi poškodbe igro zapustil tudi Mirko Mutavčić, je odločneje začel tekmo, v 11. in 13. minuti sta neuspešno streljala Ognjen Mudrinski in Rok Kronaveter. V 27. minuti se je po kotu z desne priložnost ponudila še Blažu Vrhovcu, ki pa je z glavo žogo poslal malce čez gol.

V 32. minuti so bili Štajerci zelo blizu vodstvu, ko je Marko Alvir zadel vratnico z nizkim diagonalnim strelom malce z desne strani, domači, ki so pogrešali Marka Krivičića, pa posebej nevarni niso bili, v 37. minuti je iz ugodnega položaja slabo streljal Rodrigue Bongongui. Izbranci Dušana Kosića so bili sicer v polju povsem enakovreden tekmec.

... Kronaveter z bele točke za zmago

V 53. minuti so si najlepšo priložnost dotlej priigrali Kraševci, na koncu je Bongongui s strelom znotraj kazenskega prostora žogo poslal mimo vrat. Je pa ravno Bongongui zakrivil najstrožjo kazen s prekrškom nad Mudrinskim, to pa je v 61. minuti zelo zanesljivo izvedel Kronaveter za vodstvo z 1:0.

Dušan Kosić je doživel prvi domači prvenstveni poraz na klopi Tabora. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pozneje gledalci niso videli posebej razburljive predstave, v 87. minuti so sicer domači zadeli, a so sodniki pred tem prekinili igro zaradi domnevnega prepovedanega položaja. Ob koncu je za malo zgrešil cilj še Kevin Doukoure Grobry.

Tabor bo v 15. krogu v soboto gostil Radomlje, Maribor pa dva dni pozneje Koper.