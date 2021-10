Peti gol Božića za peto zmago Celja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Aluminija so v 14. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Celju z 0:1 (0:1). Petič v sezoni je zadel Ivan Božić.

Športni park, gledalcev 100, sodniki: Matoša/Šmajc, Kasapović, Salkić.



Strelec: 0:1 Božić (43.).



Aluminij: Janžekovič, Krefl, Martić (od 46. Brest), Azemović, Bolha, G. Pečnik (od 89. Bizjak), Đerlek, Nkama, Marinšek, Matjašič (od 83. T. Pečnik), Kidrič (od 83. Kadrić)



Celje: Raduha, Marandici, Zec, Zaletel, Brecl, Majevski (od 88. Mittendorfer), Benedičič (od 68. Kerin), Begić (od 61. Šporn), Svetlin, Božić (od 88. Flis), Medved (od 68. Sokler).



Rumeni kartoni: Đerlek, Nkama; Majevski, Božić, Benedičič, Šporn, Raduha.

Rdeči karton: /.

Aluminij je Celjane pričakal z nizom treh tekem brez zmage, ta pa se je danes še podaljšal. Gol Ivana Božića ob koncu prvega polčasa je Celjanom prinesel zmago in četrto tekmo v nizu brez poraza. Izbranci Simona Sešlarja so se vsaj začasno povzpeli na šesto mesto, izbranci Oskarja Drobneta pa so po sedmem porazu predzadnji.

V Kidričevem so maloštevilni gledalci v prve pol ure videli bore malo razburljivega dogajanja, vseeno pa so za oba omembe vredna trenutka poskrbeli domači nogometaši, ko sta streljala Rok Kidrič in Jure Matjašič v uvodu tekme, a njuna strela nista povzročila nobenih težav Florijanu Raduhi v celjskih vratih.

Celjani so šele v 40. minuti resneje ogrozili tekmečeva vrata, Žan Medved je v dotlej najlepši priložnosti stekel v kazenski prostor in malce z leve žogo poslal mimo nasprotne vratnice.

Tri minute pozneje pa je bil natančnejši Ivan Božić. Ta se je sam znašel pred vratarjem po dolgi podaji Žana Zaletela za hrbet domače obrambe in na koncu rutinirano premagal Luko Janžekoviča za 1:0. Zanj je bil to peti gol sezone.

Drugi polčas, ki ga je namesto Martina Matoše sodil David Šmajc, so odločneje odprli domači in imeli v 50. minuti priložnost prek Klemna Bolhe, toda Raduha je bil na mestu po strelu iz bližine. Malce pozneje je na drugi strani Janžekovič posredoval po Božićevem strelu.

Pozneje se je dogajanje umirilo, podjetnejša pa je bila razumljivo domača zasedba, ki je iskala pot do izenačenja. Toda blizu povišanja vodstva je bila celjska zasedba v 81. minuti, ko je Janžekovič dobro posredoval po strelu Esterja Soklerja.

Aluminij bo v 15. krogu prihodnjo nedeljo gostoval v Domžalah, Celje pa bo gostilo Muro.