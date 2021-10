Radomljani vodili z 2:0 in zapravili 11-m, nato je sledil preobrat Mure

Nogometaši Kalcerja iz Radomelj in Mure so se v 14. krogu Prve lige Telemach v Domžalah razšli z 2:2 (1:0).

Kalcer Radomlje : Mura 2:2 (1:0) Športni park Domžale, sodniki: Matković, Pospeh, Burjan.

Strelci: 1:0 Božić (24.), 2:0 Božić (60.), 2:1 Lotrič (74./11 m), 2:2 Maroša (87.). Radomlje: Marjanović, Mužek, Guček, Žulj, Blaić, Zabukovnik, Nuhanović (od 90. Bumbu), Božić (od 81. Jazbec), Pogačar (od 81. Cerar), Šarić (od 90. Kregar), Guzina (od 74. Varga).

Mura: Obradović, Karamarko, Maruško, Gorenc (od 46. Karničnik), Pucko, Lorbek (od 61. Horvat), Ouro (od 78. T. Cipot), Mandić (od 46. Mulahusejnović), Klepač (od 46. Kous), Lotrič, Maroša. Rumeni kartoni: Pogačar, Mužek, Cerar; Mulahusejnović.

Rdeči karton: /.

Potem ko so se prve štiri tekme tega kroga končale z izidom 0:1, pa so Radomljani že v prvem polčasu proti državnemu prvaku poskrbeli, da se obračun v Domžalah ne bo končal s takšnim razpletom. Zadnjeuvrščena ekipa, ki jo je pred dnevi okrepil francoski vezist Jonathan Bumbu, je presenetila Prekmurce in vodila že z 2:0, zapravila tudi najstrožjo kazen, na koncu pa je vpisala "le" točko. Mura, ki je dolgo časa "visela", je že osem tekem brez poraza. Na petem mestu pa za vodilnim Koprom zaostaja za šest točk.

Radomlje povedle z 2:0, pred tem še zapravile 11-metrovko

Vratar Mure Matko Obradović je v izdihljajih prvega polčasa ubranil strel z bele točke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Radomljani so prvi na tekmi resneje zagrozili, ko je v šesti minuti s približno 20 metrov sprožil Sandi Nuhanović, izkazal pa se je Matko Obradović. Sledilo je obdobje Murine prevlade, ki pa ni prineslo kakšne posebne nevarnosti, zato pa so domači v 24. minuti povedli. Takrat je Ivan Šarić podal pred vrata z leve strani, do žoge se je ob zmedeni Murini obrambi dokopal Marko Božić in jo iz bližine poslal v mrežo.

Potem ko si Mura v prvem delu ni priigrala praktično nobene resne akcije, pa je Jan Gorenc ob koncu polčasa zakrivil najstrožjo kazen nad borbenim Šarićem, za strel z bele pike se je odločil Mark Zabukovnik, toda njegov nizek strel je Obradović ustavil, potem ko se je vrgel v svojo levo stran.

Ante Šimundža je takoj na začetku drugega polčasa vpoklical Žana Karničnika, Žigo Kousa in Nardina Mulahusejnovića, toda v 54. minuti je moral spet posredovati Obradović, potem ko je z glavo po kotu streljal Zabukovnik. Zato pa je v 60. minuti za podvojitev domačega vodstva spet poskrbel Božić, ko je s 17 metrov močno sprožil rahlo z desne strani in žogo poslal v bližnji zgornji kot Murinih vrat.

Božić je imel v 64. minuti priložnost za še tretji gol, a je takrat iz bližine z volejem zgrešil cilj oziroma je zadel zunanji del mreže. V 70. minuti je nase opozorila tudi Mura, toda Tomi Horvat je slabo končal akcijo, na drugi strani pa je Nuhanović po slalomu v kazenskem prostoru na koncu prešibko streljal.

Amadej Maroša je dosegel končni rezultat 2:2, pred tem je bil nad njim storjen prekršek za najstrožjo kazen Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 72. minuti pa so črno-beli prišli do najstrožje kazni po prekršku nad Amadejem Marošo, dve minuti pozneje pa je Mitja Lotrič izkoristil strel z bele pike za 1:2. Sacha Varga je pri gostih takoj po vstopu v igro poskrbel za novo Obradovićevo obrambo, v 83. minuti pa je Maroša streljal na drugi strani, Darko Marjanović pa je dobro posredoval.

So pa Prekmurci izenačili v 87. minuti, ko je z desne strani podal Žiga Kous, na drugi vrstnici je bil povsem sam Maroša, ki je z glavo brez težav zadel za 2:2.

Radomlje bodo v 15. krogu v soboto gostovale v Sežani, Mura pa dan pozneje v Celju.