Druga tekma Olimpije s Skenderjem, druga zmaga

Nogometaši Kopra so v 14. krogu prve lige Telemach izgubili proti Olimpiji z 0:1 in imajo zdaj na vrhu lestvice pred Ljubljančani samo še točko prednosti.

Stadion Bonifika, gledalcev 2000, sodniki: Jug, Žunič, Vukan.



Strelec: 0:1 Ziljkić (18.).



Koper: Golubović, Palčič, Žužek, Rajčević, Bručić, Vošnjak (od 82. Novoselec), Oštrek, Bešir (od 71. Varešanović), Osuji, Barišić (od 77. Simić), Colley.

Olimpija: Vidmar, Pavlović, Milović, Crnomarković, Boakye, Elšnik, Tomić, Aldair (od 90. Korun), Ziljkić (od 81. Breznik Kompan), Nukić, Futacs (od 62. Kapun).



Rumeni karton: Tomić.

Rdeči karton: /.

Koprčani so Ljubljančane pričakali kar dobro zdesetkani, saj so manjkali kaznovani Ivan Borna Jelić Balta ter poškodovani Kaheem Parris, Ivica Guberac, Luka Vešner Tičić, Rok Grudina in Nikola Krajinović. Pri Olimpiji je manjkal le Antonio Delamea Mlinar.

Podobno kot prva današnja obračuna (Bravo - Domžale, Aluminij - Celje) se je tudi obračun na Bonifiki končal z 0:1. Mož odločitve je bil Alemdin Ziljkić z lepim zadetkom v prvem polčasu. Kljub tretjemu porazu je Koper zadržal prvo mesto, a se mu je ljubljanska zasedba zdaj približala zgolj na točko. Tekmeca se bosta sredi tedna merila še v pokalnem tekmovanju.

Ljubljančani so hitro prišli blizu vodstvu, ko je v četrti minuti Marko Futacs s šestih, sedmih metrov zadel prečko. So pa povedli v 18. minuti, ko so domači Almedinu Ziljkiću pustili preveč prostora dobrih 20 metrov od gola, tako da se je reprezentant BiH odločil za strel, s katerim je žogo poslal v zgornji kot koprskih vrat za vodstvo z 1:0 in svoj šesti gol sezone.

Domači pa so prvič resneje ogrozili Nejca Vidmarja v 25. minuti, ko je poskusil Lamine Colley v osrčju kazenskega prostora, malce pozneje je bil s strelom z glavo neuspešen še prvi strelec lige Maks Barišić. To sta bili tudi zadnji nevarnejši akciji v sicer izenačenem prvem polčasu.

V drugem polčasu je Barišić v 53. minuti poskusil s strelom z desne strani, Vidmar pa je bil pozoren in žogo odbil v kot. Koprčani so bili pričakovano odločnejši v lovu na izenačenje, toda do pravih zaključkov niso prišli.

So pa v 70. minuti znova zagrozili gosti, a je Ziljkić za malenkost preveč časa odlašal s strelom v bližini gola, na koncu je iztržil le kot. Šest minut pozneje je Aldair Djalo žogo poslal malo mimo vrat, premalo natančen pa je bil tudi Nik Kapun v 84. minuti.

V 88. minuti je imel še Mustafa Nukić priložnost za potrditev zmage, toda tudi on je žogo poslal malo mimo vratnice, potem ko je streljal z leve strani. Na drugi strani je eno redkih koprskih priložnosti zapravil Bede Osuji.

Koper bo v 15. krogu 1. novembra gostoval v Mariboru, Olimpija pa bo dva dni prej gostila Bravo.