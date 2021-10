Domžale prvič zmagale v Spodnji Šiški

Stadion Žak, sodniki: Balažič, Gabrovec, Mežnar.



Strelec: 0:1 Georgijević (41.).



Bravo: Josipović, Jakšić, Drkušić, Križan, Španring, Nsana, Trdin (od 78. Kavčič), Trontelj (od 78. Sever), Kramarič, Ogrinec (od 66. Memić), Bajde (od 66. Maružin).

Domžale: Mulalić, Šoštarič Karič, Vuklišević, Klemenčič, Žinič, Husmani, Pišek, Ibričić, Jurilj (od 90. Martinović), Jakupović (od 79. Vuk), Georgijević (od 68. Alić).



Rumena kartona: Trdin; Pišek.

Rdeči karton: /.

Bravo, ki je v prejšnjem krogu izgubil v Celju, je tokrat gostil Domžale. Slednje niso zmagale že dober mesec oziroma pet tekem, toda izbranci Dejana Djuranovića so tokrat z golom ob koncu prvega polčasa prekinili negativno serijo ter se s četrto zmago malce oddaljili od nevarnih mest pri dnu lestvice. Bravo, ki je ob koncu tekme zapravil najstrožjo kazen, po tretjem porazu za zdaj ostaja drugi.

Uvod tekme je bil miren, brez posebnega dogajanja, v 12. minuti pa je z volejem s sedmih, osmih metrov cilj zgrešil Arnel Jakupović. Domači so prvič resneje ogrozili Ajdina Mulalića v 19. minuti, ko je poskusil Gregor Bajde, toda domžalski vratar je brez posebnih težav ukrotil žogo.

V polčasu, ki ni ponudil veliko priložnosti, so imeli več od igre domači, ki so znova nase opozorili v 37. minuti, ko je s strelom z glavo poskusil Vanja Drkušić in za malo žogo poslal mimo gola.

V 41. minuti pa so gosti, ki so med drugim zaradi zdravstvenih težav pogrešali Mateja Podlogarja, Benjamina Markuša in Tiborja Gorenca Stankovića, presenetili domačo obrambo, z leve strani je podal Jakupović, pred golom pa se je dobro znašel Dejan Georgijević in premagal Renata Josipovića za 1:0.

Uvod drugega polčasa je spet ponudil igro brez pravih priložnosti, domači so se sicer trudili pri iskanju vrzeli v domžalski vrsti, a je ta disciplinirano opravljala svoje naloge in preprečevala vse potencialne nevarnosti.

Ljubljančanom niso pomagale niti menjave, te so sicer pripomogle k terenski pobudi, toda strnjena domžalska zasedba je dobro varovala svoja vrata. Že v sodniškem dodatku pa so domači prišli do najstrožje kazni, ko je prekršek naredil Sven Šoštarič Karič nad Markom Španringom.

Za strel z bele pike se je odločil Martin Kramarič, ki pa je žogo poslal mimo vrat, tako da so se zmage veselili gosti.

Bravo bo v 15. krogu v soboto gostoval pri Olimpiji, Domžale pa bodo dan pozneje gostile Aluminij.