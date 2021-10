V živo: noro, kakšna mojstrovina Božića! Mura v hudih težavah.

V 14. krogu 1. SNL so se v uvodnih štirih tekmah vselej veselili zmage gostje. Prav vsi so zmagali z 1:0. V soboto je tako Olimpija na prvi tekmi v "Deliusovem" obdobju v derbiju kroga na Bonifiki prekrižala načrte vodilnemu Kopru, Domžale so premagale Bravo, Celje Aluminij, v uvodni nedeljski tekmi pa je Maribor z 1:0 v Sežani spravil v slabo voljo Tabor. Pravkar se v zadnji tekmi kroga merita Radomlje in Mura.

Radomlje : Mura 2:0 (1:0)

Gooooooool! 2:0! 60. minuta. Radomljani so podvojili prednost. Avstrijec Marko Božić je z redno videnim projektilom z okrog 18 metrov spektakularno premagal Matka Obradovića in povišal rezultat na 2:0. Gostje iz Murske Sobote so se znašli v hudih težavah, Radomljani, ki navdušujejo svoje navijače, pa so se vse bližje zelo pomembni zmagi v boju za obstanek. Božić je v tej sezoni dosegel v 1. SNL tri zadetke. 45. minuta. Velika priložnost za Radomlje. Sodnik Aleksandar Matković je po prekršku Jana Gorenca nad Ivanom Šarićem pokazal na belo točko. Najstrožjo kazen je izvedel mladi slovenski reprezentant Mark Zabukovnik, nato pa se je izkazal vratar Mure Matko Obradović. Dalmatinec je prebral namero igralca Radomelj in preprečil podvojitev vodstva gostiteljev na 2:0. Gooooooool! 1:0! 24. minuta. Radomljani so poskrbeli za prvi domači zadetek v 14. krogu, s tem pa tudi preprečili, da bi se lahko vse tekme kroga končale z rezultatom 0:1 v prid gostov. Izbranci Roka Hanžiča so povedli po zadetku Marka Božića, ki je zatresel mrežo slovenskih prvakov z neposredne bližine in izkoristili nezbranost obrambe Mure. Podajo je prispeval Ivan Šarić, avstrijski napadalec je dosegel drugi zadetek v tej sezoni, branilci naslova pa so se nenadejano znašli v zaostanku. Začetek dvoboja v Domžalah, kjer se merita zadnjeuvrščene Radomlje in prvak Mura. Stratega Radomelj Rok Hanžič in Mure Ante Šimundža v Domžalah nastopata z začetnima postavama: Kdo se bo veselil ob Kamniški Bistrici, nogometaši @NKRadomlje ali @nsmura_ms? #PrvaLigaTelemach pic.twitter.com/DiwrBiT6Wy — Prva liga Telemach (@PrvaLigaSi) October 24, 2021

Maribor osvojil Sežano in se približal Kopru na -3

Uvodna nedeljska tekma 14. kroga je postregla s ponovitvijo sobotnih scenarijev. Tudi na dvoboju v Sežani so se namreč zmage z rezultatom 1:0 veselili gostje. Maribor je uresničil načrt in osvojil tri točke, s katerimi se je vodilnemu Kopru približal na tri točke zaostanka. Edini zadetek je v 61. minuti dosegel Rok Kronaveter. Izkušeni zvezni igralec se je znašel prvič v udarni enajsterici vijolic po skoraj šestih mesecih, nato pa po najstrožji kazni, ki jo je dosodil sodnik Bojan Mertik po prekršku Rodrigueja Bongonguija nad Ognjenom Mudrinskim, z natančnim strelom premagal nemočnega Jana Koprivca.

Pred tem je bil Maribor najbližje zadetku v 32. minuti, ko je vratnico zadel Marko Alvir. Sežančani so skušali do konca srečanja izenačiti na 1:1, a je mariborska obramba zadržala mrežo nedotaknjeno. Začasni strateg Maribora Radovan Karanović tako ostaja nepremagan na vročem stolčku vijolic, njegov stanovski kolega Dušan Kosić pa je doživel prvi domači prvenstveni poraz s češnjicami.

Z evrogolom Ziljkića Olimpija samo še točko za vodilnim Koprom

Olimpija se že sedem let z gostovanja v Kopru vrača neporažena in tako je bilo tudi po derbiju 14. kroga. Vodilno ekipo lige so z golom Almedina Ziljkića v soboto premagali z 1:0.

Reprezentant BiH Almedin Ziljkić je odločil derbi v Kopru v korist Ljubljančanov s prekrasnim zadetkom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zeleno-beli so zapretili že v četrti minuti, ko je Marko Futacs stresel prečko. V 17. minuti je nato po podaji Timija Maxa Elšnika s kakšnih 25 metrov streljal Ziljkić in dosegel izjemen gol. Ob koncu prvega polčasa in tudi začetku drugega je pritisnil Koper, a je vse poizkuse prvega strelca lige Maksa Barišiča ubranil Nejc Vidmar. V zaključku tekme je imela več moči ljubljanska ekipa, a so streli Ziljkića, Aldairja, Nika Kapuna in Mustafe Nukića ostali neizkoriščeni.

Tekmo je na Bonifiki spremljalo dva tisoč gledalcev. Olimpija je z novim starim trenerjem tako še stoodstotna: dve tekmi, dve zmagi, brez prejetega gola. Za Koper je to šele tretji poraz v sezoni, pred zdaj drugouvrščeno Olimpijo ima samo še točko prednosti.

Pomembni zmagi Domžal in Celja, Kramarič zapravil 11-metrovko

Bravo - Domžale Foto: Grega Valančič/Sportida Domžale so si priigrale četrto zmago v sezoni. Sploh prvič v zgodovini 1. SNL so premagale Šiškarje v gosteh. Bravo je imel sicer v prvem polčasu več od igre. Gregor Bajde se je nekajkrat znašel v prepovedanem, po prostem strelu Sandija Ogrinca pa je imel izvrstno priložnost z glavo Vanja Drkušić. A so ob izteku polčasa do gola prišli Domžalčani: podal je Arnel Jakupović, zadel pa Dejan Georgijević. V drugem polčasu so gostje stopili na žogo in domači niso prišli do pravih priložnosti za izenačenje. Nato pa je sledila drama v sodnikovem dodatku, ko je v kazenskem prostoru Mark Španring izsilil 11-metrovko. A je Martin Kramarič strel z bele točke zapravil. Drugi zaporedni poraz Brava.

Celjani osvojili trdnjavo v Kidričevem

Ob Domžalah se po slabšem začetku sezone pobirajo tudi nogometaši Celja, ki so prišli do druge zaporedne zmage. Z golom Hrvata Ivana Božića so z 1:0 premagali Aluminij. Za Kidričane, ki so v drugem polčasu pritiskali na gol gostov in zapravili kar nekaj zrelih priložnost, je to drugi zaporedni poraz oziroma četrta zaporedna tekma brez zmage, trener Celja Simon Sešlar pa je nadaljeval zmagoviti niz, s katerim so Celjani vse bližje vstopu v zgornjo polovico razpredelnice. Kidričani ostajajo na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice.