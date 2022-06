V ponedeljek sta se v Stožicah v prijateljskem obračunu pomerila Domžale in Crvena zvezda. Rumeni družini se je nasmihala odmevna zmaga, saj so po zaslugi zadetka mladega Hrvata Ivana Durdova vodili od 28. minute, nato pa je srbski prvak le kronal boljšo igro in v zadnjih minutah srečanja izenačil na 1:1.

Domžalčani so pod vodstvom Simona Rožmana skoraj premagali najboljši srbski klub Crvena zvezda, ki se na novo sezono, v kateri ima visoke cilje tudi v Evropi (liga prvakov), pripravlja v Sloveniji. Beograjčani so na prvi pripravljalni tekmi na sončni strani Alp v Stožicah premagali ljubljanski Bravo z 2:1, tokrat pa so na največjem slovenskem nogometnem objektu ostali brez zmage.

Dišalo je po uspehu dvakratnih slovenskih prvakov, ki jim po novem kot svetovalec pomaga tudi Slaviša Stojanović. Ljubljančan je pred leti popeljal Domžale do dveh, Crveno zvezdo pa do enega državnega naslova.

Za Domžalčane so od prve minute igrali Mulalić, Klemenčič, Dobrovoljc, Ilenič, Perc, Ja. Pišek, Jo. Pišek, Husmani, Strajnar, Jakupović in Durdov. Ivan Durdov, 21-letni hrvaški napadalec, ki je okrepil Domžalčane kot najboljši strelec druge hrvaške lige (Orijent), je v 28. minuti popeljal Rožmanovo četo v vodstvo. Premagal je izkušenega vratarja srbskih prvakov Milana Borjana, 34-letnega reprezentanta Kanade, ki bo letos nastopil na SP v Katarju.

''Želimo si tekem z nasprotniki kova lige prvakov. Zvezda je zagotovo najbolj kakovostna ekipa, ki se ji bomo zoperstavili med pripravami,'' je pred srečanjem poudarjal povratnik na trenerski stolček v Domžalah, Simon Rožman. Čeprav so si nogometaši Crvene zvezde priigrali kar nekaj priložnosti, je slovenski prvoligaš vodil vse do zadnjih minut srečanja. Od 58. minute so igrali Tratnik, Žinič, Markuš, Martić, Jovičević, Hodžić, Podlogar, Batarelo, Saitoski, Rešetar in Vuk, v 89. minuti pa je v igro vstopil še Topalović. Takrat je bil rezultat že izenačen, Gašperja Tratnika je premagal mladi up rdeče-belih Vladimir Lučić, ki bo dan po tekmi dopolnil okroglih 20 let.

Pritisk Crvene zvezde, ki je bila v drugem polčasu bistveno nevarnejši tekmec, je tako obrodil sadove. Končno razmerje strelov na gol je bilo 14:6 v korist nekdanjih evropskih prvakov (1991).

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11. 6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18. 6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 22. 6. Maribor : Spartak Trnava (Slk/1) 2:2 Baturina, Brnić 25. 6. Maribor : Tuzla City (BiH/1) 1:1 Pihler 29. 6. Maribor - Partizani Tirana (Alb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18. 6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 21. 6. Koper : Radnički Niš (Srb/1) 3:2 Ikwuemesi 2, Šušnjara 25. 6. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:0 Osuji, Kolobarić 26. 6. Koper : Vojvodina (Srb/1) 0:0 / 30. 6. Koper - Crvena zvezda (Srb/1) 9. 7. Rijeka (Hrv/1) - Koper 10. 7. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22. 6. Olimpija : Bačka (Srb/1) 2:0 Prtajin, Crnomarković 25. 6. Olimpija : Čukarički (Srb/1) 2:3 Špehar, Prtajin 30. 6. Olimpija - Šibenik (Hrv/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18. 6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22. 6. Mura : Napredak (Srb/1) 3:1 Šroler, Kous, avtogol 24. 6. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 2:3 Maruško, Klepač 30. 6. Mura - Vojvodina (Srb/1) 1. 7. Mura - Floridsdorfer (Avt/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24. 6. Bravo : Crvena zvezda (Srb/1) 1:2 Kramarič 28. 6. Bravo – Čukarički (Srb/1) 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 8. 7. Bravo – Luton Town (Ang/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 22. 6. Domžale : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 3:1 Martić, Podlogar, Georgijević 27. 6. Domžale : Crvena zvezda (Srb/1) 1:1 Durdov 1. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2) 2. 7. GAK Gradec (Avt/2) – Domžale 9. 7. Aluminij (Slo/2) – Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11. 6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15. 6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19. 6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 / 23. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Celje 1:1 Begić 26. 6. Celje : Borac Banja Luka (BiH/1) 0:0 / 1. 7. Celje - Gorica (Hrv/1) 2. 7. Celje - Bistrica (Slo/2) 5. 7. Celje - Sarajevo (BiH/1) 8. 7. Celje - Nafta (Slo/2) 9. 7. Celje - Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 Čuić 2 25. 6. Radomlje : Radnički Niš (Srb/1) 3:5 Cerar 2, Ibishi 3. 7. Radomlje – Slask Vroclav (Pol/1) 6. 7. Radomlje – Triglav Kranj (Slo/2) 9. 7. Radomlje – Gorica (Hrv/1)

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29. 6. Tabor – Gorica (Slo/1) 2. 7. Tabor - Partizan Beograd (Srb/1)? 6. 7. Tabor - Primorje Ajdovščina (Slo/2) 10. 7. Tabor - Aris Limassol (Cip/1)

Gorica