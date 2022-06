Ljubljančan Safet Hadžić je v 90-ih igral za Olimpijo, od leta 2010 do 2020 pa je bil večkrat glavni ali začasni trener Olimpije, tudi pomočnik ali pa je delal v klubski nogometni šoli. Čeprav je Olimpijo vedno vrnil na zmagovalno pot, pa nikoli ni dobil dolgoročne priložnosti. Bil je ljubljenec zahtevne ljubljanske publike, ki je takratnemu predsedniku Milanu Mandariću zamerila, da ni vztrajal z njim. Poleti 2020 se je tako Hadžić poslovil iz Stožic. Že takrat se je ustno dogovoril za prevzem Triglava. Če bi Kranjčani ostali v prvi ligi. A so izgubili dvoboj dodatnih kvalifikacij.

Safet Hadžić je bil pred prevzemom Triglava že poleti 2020, zdaj se je to vendarle zgodilo. Moral sem se vrniti, pravi. Foto: Grega Valančič/Sportida To se jim je zgodilo tudi letos, a se je 53-letni trener vendarle odločil za nov izziv. V Triglavu bo nasledil Boštjana Mikliča. "Ker je ambiciozen klub. Mislim, da sem dovolj časa čakal. Preprosto sem se moral vrniti. Nimam predsodkov, ali je to velik ali majhen klub. Tudi v majhnih klubih dobro delajo in imajo dobre igralce," je odločitev za vrnitev k trenerskemu poslu pojasnil v pogovoru za Sportal. Zadnji dve leti v nogometu ni delal. "Gledal pa sem veliko tekem."

V ponedeljek je že spoznal svoje nove varovance. "Predvsem so mladi igralci. Vsekakor je treba z njimi delati, da so oni zadovoljni, da uživajo in da napredujejo," o ekipi Triglava pove priljubljeni "Hadžo". Cilj je jasen: "Poskušali bomo narediti vse, da pridemo že v prvi sezoni v prvo ligo. Če se bo le dalo." Naloga pa ne bo lahka. Vsaj še Aluminij ima enak načrt. In tudi ta ima novo ime v trenerskem štabu, ki ga navijači Olimpije zelo dobro poznajo. Pomočnik Roberta Pevnika je postal Boban Jović. "Ni samo Aluminij, vsaka ekipa ima 11 igralcev na terenu. Vsaka je po svoje dobra. Favorita ni. Moraš vse spoštovati, predvsem pa gledati sebe in narediti dobro igro, s katero boš lahko dosegal dobre rezultate," nam je še povedal Hadžić.