Naporen vikend za Koper, Celjani igrajo že peto

Danes bosta izmed slovenskih prvoligaških nogometnih klubov na delu Koper in Celje. Slovenski podprvak in pokalni zmagovalec se bo v Slovenskih Konjicah pomeril s srbsko Vojvodino, Celjane, ki so to poletje odprli vrata številnim odmevnim okrepitvam, pa čaka v knežjem mestu obračun z banjaluškim Borcem iz BiH.

Trener Kopra Zoran Zeljković je v soboto, ko so kanarčki v ''istrskem'' spopadu na Bonifiki ugnali hrvaškega prvoligaša iz Pulja z 2:0, podal priložnost številnim varovancem. V polno sta zadela Bede Osuji in Dario Kolobarić. Tako je strelski prvenec v dresu Kopra dočakal tudi nekdanji napadalec Domžal, ki bi lahko v napadu zapolnil praznino, ki je nastala po odhodu Lamina Colleyja na Madžarsko.

Čas za peto tekmo pripravljalnega obdobja. 👑⚽️



Ob 19. uri na Stadionu Z'dežele gostuje Borac Banja Luka. Tekma bo zaprta za javnost.#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/gMKAWwHsQK — NK Celje (@NKCelje) June 26, 2022

Celjani, ki so zelo dejavni v poletnem prestopnem roku, za zdaj pa so najbolj ponosni na prihod občasnega slovenskega reprezentanta Nina Kouterja, se bodo pomerili z banjaluškim Borcem, ki se je pred nekaj dnevi pomeril s povratnikom v 1. SNL Gorico in izgubil z 1:3. Celjani nameravajo v pripravljalnem obdobju odigrati kar 10 tekem, največ izmed vseh članov 1. SNL. Po dveh uvodnih zmagah so remizirali proti Čukaričkemu in zagrebški Lokomotivi. Kako se bodo odrezali danes? Srečanje se bo v knežjem mestu začelo ob 19. uri, a bo potekalo brez prisotnosti gledalcev.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11. 6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18. 6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 22. 6. Maribor : Spartak Trnava (Slk/1) 2:2 Baturina, Brnić 25. 6. Maribor : Tuzla City (BiH/1) 1:1 Pihler

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18. 6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 21. 6. Koper : Radnički Niš (Srb/1) 3:2 Ikwuemesi 2, Šušnjara 25. 6. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:0 Osuji, Kolobarić 26. 6. Koper - Vojvodina (Srb/1) 30. 6. Koper - Crvena zvezda (Srb/1) 9. 7. Rijeka (Hrv/1) - Koper 10. 7. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22. 6. Olimpija : Bačka (Srb/1) 2:0 Prtajin, Crnomarković 25. 6. Olimpija : Čukarički (Srb/1) 2:3 Špehar, Prtajin 30. 6. Olimpija - Šibenik (Hrv/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18. 6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22. 6. Mura : Napredak (Srb/1) 3:1 Šroler, Kous, avtogol 24. 6. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 2:3 Maruško, Klepač 30. 6. Mura - Vojvodina (Srb/1) 1. 7. Mura - Floridsdorfer (Avt/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24. 6. Bravo : Crvena zvezda (Srb/1) 1:2 Kramarič 28. 6. Bravo – Čukarički (Srb/1) 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 8. 7. Bravo – Luton Town (Ang/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 22. 6. Domžale : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 3:1 Martić, Podlogar, Georgijević, 27. 6. Domžale – Crvena zvezda (Srb/1) 1. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2) 2. 7. GAK Gradec (Avt/2) – Domžale 9. 7. Aluminij (Slo/2) – Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11. 6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15. 6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19. 6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 / 23. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Celje 1:1 Begić 26. 6. Celje - Borac Banja Luka (BiH/1) 1. 7. Celje - Gorica (Hrv/1) 2. 7. Celje - Bistrica (Slo/2) 5. 7. Celje - Sarajevo (BiH/1) 8. 7. Celje - Nafta (Slo/2) 9. 7. Celje - Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 Čuić 2 25. 6. Radomlje : Radnički Niš (Srb/1) 3:5 Cerar 2, Ibishi 3. 7. Radomlje – Slask Vroclav (Pol/1) 6. 7. Radomlje – Triglav Kranj (Slo/2) 9. 7. Radomlje – Gorica (Hrv/1)

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29. 6. Tabor – Gorica (Slo/1) 2. 7. Tabor - Partizan Beograd (Srb/1)? 6. 7. Tabor - Primorje Ajdovščina (Slo/2) 10. 7. Tabor - Aris Limassol (Cip/1)

Gorica