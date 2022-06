Vijoličasti vlagajo v prihodnost

Kot so Mariborčani zapisali, gre za obetavnega vezista, ki je uporaben na različnih položajih. "Naša naslednja poteza je naložba za prihodnost. Med osrednjimi cilji prihodnjega delovanja ostaja vključevanje fantov iz naše nogometne šole k članskemu moštvu, ki so si nabirali nove, dragocene izkušnje tudi med uvodnim delom priprav," je ob tem povedal športni direktor Maribora Marko Šuler.

"Verjamem, da sem povlekel pravo potezo. Za menoj je deset prijetnih let pri Dinamu in zdaj je čas za nov izziv. Zavedam se, kaj pomeni Maribor v tukajšnjem prostoru, ocenil sem, da je slovenska liga zelo dobra naslednja stopnica na razvojni poti. Prišel sem v urejen, uspešen klub, vsi so me lepo sprejeli," pa je dejal Dizdarević, ki lahko še eno sezono igra pri mladincih.

Klub so sicer v tem prestopnem roku okrepili še Marko Zalokar, Sven Šoštarič Karić, Marko Božić, Roko Baturina in Ivan Brnić.

