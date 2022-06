Maribor brez Kronavetra, Olimpija proti staremu znancu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani se bodo ob 17.30 v Gornji Radgoni spopadli s podprvakom Bosne in Hercegovine, klubom Tuzla City. Zaradi zdravstvenih težav vijolicam ne bosta mogla pomagati Rok Kronaveter in Luka Uskoković, trener Radovan Karanović pa bo poskušal pred bližajočima se evropskima spopadoma v kvalifikacijah za ligo prvakov proti beloruskemu prvaku čim hitreje uigrati hrvaška novinca Roka Baturino in Ivana Brnića. Da sta na zelo dobri poti, sta dokazala že na zadnji pripravljalni tekmi, ko sta zatresla mrežo slovaškega Spartaka (2:2).

Istrski spopad na Bonifiki

Koprčane čaka spopad z Istro 1961. Foto: Grega Valančič/Sportida Koprčani se bodo ob 19. uri pomerili s hrvaškim prvoligaškim klubom Istra 1961. Dvoboj bo odigran na Bonifiki, a bo zaprt za javnost. Kanarčki morda ne bodo zaigrali s povsem najmočnejšo zasedbo, saj jih pripravljalno srečanje čaka tudi v nedeljo, ko se bodo v Slovenskih Konjicah udarili z Vojvodino iz Novega Sada. Istra ne bo edini hrvaški tekmec Koprčanov v tem pripravljalnem obdobju, 9. julija bo Zeljkovićeva četa gostovala tudi na Rujevici, kjer se bo spopadla z Rijeko, za katero nastopata tudi slovenska reprezentanta Adam Gnezda Čerin in Haris Vučkić.

Zmaji, ki so v petek v svoje vrste sprejeli novega člana, Hrvata Ivana Lagundžića, v tem pripravljalnem obdobju še niso prejeli zadetka.

Đorđe Ivanović je nekdaj navduševal v zeleno-belem dresu, danes pa bo poskušal postati prvi igralec, ki bo v pripravljalnem obdobju zatresel mrežo Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Niz bodo skušali nadaljevati ob 18. uri proti Čukaričkemu iz Beograda, za katerega igra tudi nekdanji napadalec Maribora in Olimpije Đorđe Ivanović. "Motivacije nam ne manjka, komaj čakamo četrto pripravljalno srečanje," sporoča Mario Kvesić, ki je na uvodni pripravljalni tekmi v Trbovljah dosegel dva zadetka.

Danes bodo na delu tudi Radomljani. Ob 18. uri se bodo pomerili s srbskim prvoligašem Radničkim iz Niša, ki je nedavno izgubil proti Koprčanom z 2:3.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11. 6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18. 6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 22. 6. Maribor : Spartak Trnava (Slk/1) 2:2 Baturina, Brnić 25. 6. Maribor - Tuzla City (BiH/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18. 6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 21. 6. Koper : Radnički Niš (Srb/1) 3:2 Ikwuemesi 2, Šušnjara 25. 6. Koper - Istra 1961 (Hrv/1) 26. 6. Koper - Vojvodina (Srb/1) 30. 6. Koper - Crvena zvezda (Srb/1) 9. 7. Rijeka (Hrv/1) - Koper 10. 7. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22. 6. Olimpija : Bačka (Srb/1) 2:0 Prtajin, Crnomarković 25. 6. Olimpija - Čukarički (Slo/1) 30. 6. Olimpija - Šibenik (Hrv/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18. 6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22. 6. Mura : Napredak (Srb/1) 3:1 Šroler, Kous, avtogol 24. 6. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 2:3 Maruško, Klepač 30. 6. Mura - Vojvodina (Srb/1) 1. 7. Mura - Floridsdorfer (Avt/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24. 6. Bravo : Crvena zvezda (Srb/1) 1:2 Kramarič 28. 6. Bravo – Čukarički (Srb/1) 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 8. 7. Bravo – Luton Town (Ang/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 22. 6. Domžale : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 3:1 Martić, Podlogar, Georgijević, 27. 6. Domžale – Crvena zvezda (Srb/1) 1. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2) 2. 7. GAK Gradec (Avt/2) – Domžale 9. 7. Aluminij (Slo/2) – Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11. 6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15. 6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19. 6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 / 23. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Celje 1:1 Begić 26. 6. Celje - Borac Banja Luka (BiH/1) 1. 7. Celje - Gorica (Hrv/1) 2. 7. Celje - Bistrica (Slo/2) 5. 7. Celje - Sarajevo (BiH/1) 8. 7. Celje - Nafta (Slo/2) 9. 7. Celje - Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 Čuić 2 25. 6. Radomlje – Radnički Niš (Srb/1) 3. 7. Radomlje – Slask Vroclav (Pol/1) 6. 7. Radomlje – Triglav Kranj (Slo/2) 9. 7. Radomlje – Gorica (Hrv/1)

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29. 6. Tabor – Gorica (Slo/1) 2. 7. Tabor - Partizan Beograd (Srb/1)? 6. 7. Tabor - Primorje Ajdovščina (Slo/2) 10. 7. Tabor - Aris Limassol (Cip/1)

Gorica