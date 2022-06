Spremembe v Kopru, nad Črnogorci se je znesla tudi Gorica

Novopečeni slovenski prvoligaš Gorica je v uvodni pripravljalni tekmi napolnil mrežo črnogorskemu prvoligaškemu Rudar Pljevlja. Vrtnice so zmagale s 5:0, na seznam strelcev pa sta se vpisala tudi brata Marinič. Podprvak in pokalni zmagovalec Koper se bo danes na Štajerskem pomeril z Radničkim iz Niša. Kanarčke čaka najtežji pripravljalni izziv pred julijskimi nastopi v Evropi konec meseca, ko se bodo udarili s srbskim prvakom Crveno zvezdo. Koper je predstavil dve okrepitvi strokovnega vodstva.

Črnogorski prvoligaš Rudar Pljevlja niza visoke poraze proti slovenskim tekmecem. Domžalčani so ga nadigrali kar z 8:0, Celjani s 6:1, prepričljivo pa ga je premagala tudi Gorica. Vrtnice so v Kranjski Gori ''odvrgle petardo'', tekmeca iz Črne gore so odpravile kar s 5:0. V prvem polčasu so v polno zadeli Nejc Mevlja (brat dvojček slovenskega reprezentanta Mihe Mevlje je dosegel zadetek z bele točke), Luka Vekić in Alen Krajnc, v drugem delu pa sta bila strelsko uspešna brata Leon in Amadaj Marinič. Strateg Gorice Miran Srebrnič je začel dvoboj z enajsterico Likar, Širok, Mevlja, Cerovec, Urbančič, Ahmetaj, Hrka, Baruca, Leban, Krajnc in Vekić, v nadaljevanju so dočakali priložnost še Dajčar, Zeriali, Andrejašič, Korošec, Žejen, A. Marinič, Hodžić, Marc, Gomizelj, L. Marinič, Biggs in Obi.

Gorica bo sicer prvoligaško sezono odprla doma, ko se bo pomerila z ljubljanskim Bravom, že v drugem krogu pa jo čaka zahtevno gostovanje pri prvaku Mariboru. Takrat bo Ljudski vrt zaradi kazni prazen.

Koper začenja "srbski niz"

Koprčani bodo danes pod taktirko Zorana Zeljkovića, ki je dobil okrepitve v strokovnem vodstvu, odigrali drugo pripravljalno poletno tekmo. Foto: Grega Valančič/Sportida Danes bo na delu Koper. Slovenski podprvak in pokalni zmagovalec je poletne priprave, kar zadeva pripravljalne tekme, začel s porazom proti zelo močnemu tekmecu, romunskemu prvaku CRF Cluj (0:2), pri katerem nastopa donedavni branilec kanarčkov Karlo Bručić, danes pa se bo na Štajerskem pomeril s srbskim prvoligašem Radnički Niš. V dresu Kopra bi lahko debitiralo kar nekaj poletnih novincev, med njimi tudi Dario Kolobarić, Žan Benedičič in Klemen Hvalič. Michael Pavlović je že nastopil proti Cluju. Na preizkušnji so Francoz Omar Correia, Hrvat Marin Belančić in Slovak Milan Šimčak.

Strokovnemu vodstvu sta priskočila na pomoč še Jaka Štromajec in Ben Gasser. Nekdanji napadalec kanarčkov bo pomagal glavnemu trenerju Zoranu Zeljkoviću, nekdanji nogometaš Olimpije, ki je svojo srečo preizkušal v številnih državah (Izrael, Hrvaška, Slovaška, Nizozemska ...), pa je postal analitik koprskega kluba.

Nova člana strokovnega vodstva Kopra:

Koprčani se bodo pred evropskim uvodom, ko jih v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo čakata obračuna s predstavnikom Liechtensteina, švicarskim drugoligašem Vaduzom, pomerili še z dvema srbskima kluboma, Vojvodino iz Novega Sada in prvakom Crveno zvezdo. Koprčani bodo v novo prvoligaško sezono vstopili s primorskim obračunom na Bonifiki. V goste bo prišel sežanski Tabor.

Proti Crveni zvezdi kar trije slovenski klubi

Kmalu čakajo slovenske klube zelo atraktivni tekmeci. Bravo, Domžale in Koper bodo drug za drugim izzvali srbskega prvaka Crveno zvezdo, Tabor se bo najverjetneje pomeril proti beograjskemu Partizanu, Muro čaka obračun s strateškim partnerjem Sturmom iz Gradca, za katerega igra tudi Tomi Horvat, ljubljanski Bravo se bo pomeril tudi z Rijeko in članom angleškega championshipa Luton Townom …

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11. 6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18. 6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 23. 6. Maribor - Spartak Trnava (Slk/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18. 6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 21. 6. Koper - Radnički Niš (Srb/1) 26. 6. Koper - Vojvodina (Srb/1) 30. 6. Koper - Crvena zvezda (Srb/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22. 6. Olimpija - Bačka (Srb/1) 25. 6. Olimpija - Čukarički (Slo/1) 30. 6. Olimpija - Šibenik (Hrv/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18. 6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22. 6. Mura - Napredak (Srb/1) 24. 6. Mura - Sturm Gradec (Avt/1) 30. 6. Mura - Vojvodina (Srb/1) 1. 7. Mura - Floridsdorfer (Avt/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24. 6. Bravo – Crvena zvezda (Srb/1) 28. 6. Bravo – Čukarički (Srb/1) 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 8. 7. Bravo – Luton Town (Ang/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 27. 6. Domžale – Crvena zvezda (Srb/1) 1. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2) 2. 7. GAK Gradec (Avt/2) – Domžale 9. 7. Aluminij (Slo/2) – Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11. 6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15. 6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19. 6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 / 23. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) - Celje 26. 6. Celje - Borac Banja Luka (BiH/1) 1. 7. Celje - Bistrica (Slo/2) 8. 7. Celje - Nafta (Slo/2) 9. 7. Celje - Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 Čuić 2 25. 6. Radomlje – Radnički Niš (Srb/1) 3. 7. Radomlje – Slask Vroclav (Pol/1) 6. 7. Radomlje – Triglav Kranj (Slo/2) 9. 7. Radomlje – Gorica (Hrv/1)

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29. 6. Tabor – Gorica (Slo/1) 2. 7. Tabor - Partizan Beograd (Srb/1)? 6. 7. Tabor - Primorje Ajdovščina (Slo/2) 10. 7. Tabor - Aris Limassol (Cip/1)

Gorica