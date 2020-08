Kdo pravi, da ni tekem? Danes na delu polovica slovenskih prvoligašev!

Ko je vodstvo Prve lige Telekom Slovenije po potrjenih treh okužbah z novim koronavirusom v vrstah Olimpije začetek prvenstvene sezone prestavilo na 22. avgust, so se klubi znašli v zagati. V pomanjkanju srečanj – drugoligaši medtem brez prekinitev nadaljujejo tekme prvega kroga – so se nekateri dogovorili za medsebojne dvoboje, s katerimi bodo lovili pot do želene forme, Bravo pa odhaja v Avstrijo!

Z izjemo Olimpije, katere nogometaši so do nadaljnjega v karanteni, ter Aluminija, ki bodo testiranje za novi koronavirus izvedli prihodnji ponedeljek, do takrat pa ostali v samoizolaciji, lahko slovenski prvoligaši še naprej izvajajo treninge in se na (prestavljeni) začetek sezone pripravljajo brez pretiranih omejitev. Ko je Nogometna zveza Slovenije (NZS) sprejela odločitev, da se bo prvi krog Prve lige Telekom Slovenije zamaknil na 22. avgust, so se nekateri klubi dogovorili kar za medsebojno srečanje.

Prvak Celje, ki bi moral danes v ''superpokalnem'' srečanju gostiti pokalnega zmagovalca Muro, je tako našel skupen jezik s Koprom. Povratnik v prvoligaško družbo se bo danes ob 18. uri pomeril z najboljšim slovenskim klubom, dvoboj pa bo potekal pred praznimi tribunami stadiona Z'dežele. To bo dobrodošla tekma zlasti za izbrance Dušana Kosića, saj jih že prihodnjo sredo čaka evropska preizkušnja, obračun 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov z irskim Dundalkom.

Mura v Ljudskem vrtu

Ko Mura gostuje v Ljudskem vrtu, vlada med navijači črno-belih izjemno zanimanje za ogled srečanja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na Štajerskem se bosta danes odigrala dva prvoligaška dvoboja. V Celju bo gostoval Koper, v Mariboru pa Mura. Črno-beli bodo v Ljudskem vrtu gostovali ob 19. uri, vijolice pa bodo dejavne tudi v soboto, ko se bodo v mestu ob Dravi pomerile še z Gorico. Vrtnice, ki bi morale vrnitev v prvo ligo začeti v četrtek v Stožicah, bodo tako priča zelo zahtevnemu prijateljskemu obračunu, saj se Mariborčani pripravljajo tudi na začetek evropske sezone.

''Gre za višjo silo, na katero nimamo vpliva. Moramo se prilagoditi. Žal mi je, da se je to zgodilo in da na takšen način kroji naš program. Večkrat sem že omenil, da v nobenih knjigah ali priporočilih ni zapisano, kako se pripraviti na takšne razmere. To zdaj spreminja vse, kar smo predvideli, znašli smo se pred novim izzivom. Škoda, ker smo pripravljeni in smo že z nestrpnostjo čakali otvoritev prvenstva. Predvsem pa zaradi spoznanja, da nam s to preložitvijo pred začetkom evropskih kvalifikacij odpadeta dve pomembni tekmi,'' je o prestavljenem začetku Prve lige Telekom Slovenije spregovoril trener Maribora Sergej Jakirović.

Ljubljančani proti Gorencu Stankoviću

Danes bodo dejavni tudi nogometaši Brava. Mladi ljubljanski klub se ponovno podaja v Avstrijo, kjer je nedavno v pripravljalnem dvoboju namučil serijskega prvaka Red Bull Salzburg (2:2). Tokrat bo Grabićeva četa okusila moč graškega Sturma, ki je v zadnji sezoni osvojil šesto mesto, po novem pa njegov dres nosi tudi občasni slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković. Sosedski obračun v Bad Waltersdorfu, kraju v okolici Gradca, se bo začel ob 11. uri.

Jon Gorenc Stanković se je poleti iz Anglije preselil v Avstrijo, kjer nosi dres Sturma. Foto: Sportida

Z Avstrijci bodo imeli kmalu opravka tudi Domžalčani, saj se bo v soboto ob 18. uri na slovenskih tleh mudil Kapfenberger.