Pri Olimpiji težava ob težavi #video

Poraz na derbiju z Mariborom, brez lastnega igrišča za trening, vse bolj prazna klubska blagajna, predsednik Milan Mandarić ne najde svojega naslednika ... To so ključne težave Nogometnega kluba Olimpija, a trener Safet Hadžić in igralci zatrjujejo, da to ne vpliva na njihovo delo in igre.

V zadnjem mesecu se je prednost Olimpije pred Mariborom povsem stopila. Boleč poraz z aktualnimi prvaki je pozabljen, pravijo v Ljubljani, a ga ni bilo lahko preboleti.

"Še dva, tri dni smo vsi, tudi jaz, razmišljali o tem porazu. Kako smo izgubili. Iz rok smo izpustili točko. Sami smo si bili krivi," je za Planet dejal napadalec Olimpije Ante Vukušić. S prstom niso kazali na vratarja Nejca Vidmarja, ki je v zaključku derbija naredil veliko napako in omogočil Mariboru, da je dosegel zmago.

"Pravi karakter je, profesionalec. On nima težav s tem. Jaz vem, da bo v Kranju spet dal vse od sebe. To je pač dogodek, ki je mene znerviral in preprosto tudi njega," pravi trener Safet Hadžić.

Vse več je temnih oblakov okoli kluba. Plače zamujajo, klub se prodaja, a Vukušić in Hadžić poudarjata, da to ne vpliva na igro.

"V vsakem klubu se zgodi, da plača zamuja. To je običajno. Mi se s tem ne smemo obremenjevati. Ukvarjati se moramo z igrami, da na terenu kažemo čim boljše," pravi Vukušić, Hadžić pa dodaja: "Ne bi zdaj govoril o tem. To ni tema zame. Osredotočen bom na teren. Bistvo mi je, da ekipo motiviram in da dobro treniramo. Da nekako igramo in smo favoriti za prvenstvo."

Zeleno-beli ne trenirajo več v Šiški, nova igrišča pri Stožicah še niso dokončana, zato so zadnji mesec vadili na Kodeljevem.

V nedeljo igrajo proti Triglavu, ki so ga na prvi tekmi premagali s 4:2. Kranjčane bo po odhodu Dončića še na tretji tekmi vodil njegov pomočnik Šmit, glavni trener pa bo znan prihodnji teden.