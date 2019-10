Domžalčani predstavljajo novo okrepitev

Matic Fink se po letu 2016 vrača v Slovenijo. Nekdanji branilec Olimpije in Interblocka je nova okrepitev Domžal, so sporočili v klubu. Fink je nazadnje igral na Poljskem, od tega poletja pa je bil brez kluba.

🤝 | Novo moč v obrambi predstavlja Matic Fink! Dobrodošel! Več kmalu. pic.twitter.com/qxicxoELn9 — NK Domžale (@NKDomzale) October 3, 2019

Devetindvajsetletni nekdanji nogometaš Olimpije, kjer ga je vodil tudi zdajšnji trener Domžal Andrej Razdrh, je od leta 2016 igral v tujini za Caykur Rizespor, Cracovio in Boluspor.

Domžale sicer sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije niso začele po željah in pričakovanjih, po 12 krogih imajo zgolj deset točk in so na osmem mestu lestvice. Več zadetkov od njih sta prejela le zadnjeuvrščena Triglav in Rudar.

