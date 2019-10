Mariborčani odločeni, da končno strejo prekmurski urok #video

Pred nami je že 13. krog Prve lige Telekom Slovenije, v katerem bo zagotovo najbolj zanimivo na obračunu med vodilnim Mariborom in Muro, ki za vijoličastimi zaostaja le eno točko in po vrnitvi med prvoligaše z aktualnim slovenskim prvakom še ni izgubila.

Šest ligaškim tekem, šest zmag. To je odlična popotnica Maribora pred obračunom z Muro, ki je v zadnjem obdobju največji trn v peti vijoličastih. "Ko vidim, da so fantje končno zadihali, me to pred prihodnjimi tekmami navdaja z velikim optimizmom. Igramo dobro, zato na to, kar je bilo pred mesci, niti ne gledam," pred vročim štajersko-prekmurskim derbijem sporoča trener Maribora Darko Milanič.

Mariborčani Mure na petih ligaških tekmah po vrnitvi v prvo ligo sploh še niso premagali. "Če pogledate naše tekme proti Muri, ne boste našli veliko zmag. Napočil je čas za domačo zmago," odločno pove romunski vezist Alexander Cretu.

Alexandru Cretu meni, da je napočil čas za zmago nad Muro. Foto: Reuters

Mura je nekaj povsem drugega kot Olimpija

Čeprav se vsi strinjajo, da bo obračun z Muro še ena tekma na evropski ravni, Milanič pričakuje precej drugačen obračun kot z Olimpijo. "Predvsem zato, ker mogoče ne bo toliko individualne kakovosti pri nasprotniku, bodo pa prisotni moštveni duh, strategija, odrekanje in taktična disciplina, zato bo srečanje zelo zahtevno," opozarja Milanič.

Za pravi nogometni derbi bodo zagotovo poskrbeli tudi navijači. V velikem številu znova prihajajo tudi iz Murske Sobote. Do četrtka so pokupili 600 vstopnic, do sobotnega obračuna jih bodo še veliko več. "Super, da bo tako. Verjamem, da bomo v večini vseeno navijali za NK Maribor, tako da se veselim tekme, tako kot fantje," trenerja Maribora ne skrbijo gostujoči navijači. Še več, poln štadion je želja vsake ekipe.

