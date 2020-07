Prepričani v recept za uspeh pred najpomembnejšo tekmo sezone

Manjšo prednost pred povratnim obračunom v Kranju so si priigrali nogometaši Triglava, ki so v nedeljo v Novi Gorici dosegli zadetek in si za malenkost olajšali delo pred povratnim domačim obračunom. V Novi Gorici je domače v vodstvo popeljal Bede Osuji, ki je tako poskrbel za kratkotrajno veselje Goričanov.

Bede Osuji je zadel na prvi tekmi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Le štiri minute kasneje je za Triglav izenačil Kristjan Česen in postavil končni izid prvega srečanja. Triglavu zdaj obstanek med elito prinese že remi brez zadetkov, medtem ko morajo Goričani za povratek med elito v Kranju dobiti dvoboj ali pa iztržiti remi z vsaj dvema doseženima zadetkoma.

Goričani z možnostjo za ekspresen povratek

"Čaka nas še zadnjih 90 minut v sezoni in vem, da bodo igralci pustili srce na igrišču," je pred obračunom prepričan športni direktor Gorice Miran Burgić. Foto: Vid Ponikvar "Počutimo se zelo samozavestno. Zdaj vemo, kako nasprotniki igrajo in kaj lahko v Kranju pričakujemo – ne glede na vse ima Kranj dobro ekipo. Kar mi potrebujemo, je vera v zmago, moramo pa tudi dati vse od sebe," je pred povratnim obračunom v Kranju povedal strelec zadetka za Gorico na prvi tekmi. Goričani so sicer v tej sezoni prvič v zgodovini nastopali v drugoligaški konkurenci, saj so po koncu prejšnje sezone prvič izpadli iz prve lige. Po skrajšani sezoni pa so si letos zagotovili mesto v kvalifikacijah in priborili možnost za ekspresen povratek med elito.

"Prvo tekmo smo odigrali dobro in iztržili aktiven rezultat. Recept za napredovanje je zelo preprost; potrebujemo zmago, tako da ne bomo kalkulirali. Fantje so motivirani in samozavestno pričakujejo povratno srečanje. Čaka nas še zadnjih 90 minut v sezoni in vem, da bodo igralci pustili srce na igrišču," je pred obračunom prepričan športni direktor Gorice Miran Burgić.

Kranjčani dobro razpoloženi pred tekmo sezone

Gorica je sicer zadnjo tekmo v drugi ligi odigrala pred prekinitvijo zaradi koronavirusa, ko je morala priznati premoč Dobu, Vrtnice pa so na 20 tekmah zmagale trinajstkrat in na lestvici končale na drugem mestu, tri točke za Koprom in točko pred Radomljami. Na drugi strani je Triglav brez zmage že na zadnjih sedmih zaporednih tekmah. Kranjčani so nazadnje slavili 26. junija, ko so z 1:0 ugnali Rudar. Hkrati na domačem igrišču po nadaljevanju sezone v prvi ligi sploh še niso zmagali. Na šestih tekmah na stadionu Stanka Mlakarja v Kranju so petkrat izgubili in enkrat remizirali.

"Pred nami je najpomembnejša tekma sezone, pričakujemo pa jo dobro razpoloženi in mirni. Močno verjamemo v svoje sposobnosti in kdorkoli bo v četrtek prišel na igrišče, bo dal vse in še več od sebe za uspeh kluba. Mislim, da lahko pričakujemo podobno tekmo kot v nedeljo. Gorica ne bo menjala sloga igre, mi pa smo naredili analizo in bomo skušali odpraviti napake iz prve tekme, da se nam ne bi ponovile nevšečnosti," pravi branilec Triglava Milan Milanović.

"Gorica ne bo menjala sloga igre, mi pa smo naredili analizo in bomo skušali odpraviti napake iz prve tekme, da se nam ne bi ponovile nevšečnosti," pravi branilec Triglava Milan Milanović. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Naša pot do uspeha leži v ekipni igri in agresivnem pristopu od začetka tekme do konca, k temu pa moramo dodati neusahljivo željo po zmagi. V tej sezoni se kaže, da smo dobri pri prekinitvah, in tudi na to moramo staviti v četrtek," je še dodal najboljši strelec med branilci v tej sezoni prvoligaškega tekmovanja. V tej sezoni je dosegel sedem prvenstvenih zadetkov.

Primorci so sicer v prvoligaški konkurenci odigrali 28 sezon, kljub dejstvu, da je Celje odigralo sezono več, pa "vrtnice" ostajajo na drugem mestu. Maribor ima s 1884 osvojenimi točkami občutno prednost, Gorica pa je zbrala 79 točk več kot Celjani. Magično mejo tisočih točk so sicer presegli še nogometaši Domžal, Kopra in Rudarja.

Povratna tekma: Četrtek, 30. julij:

17.00 Triglav – Gorica Prva tekma: Nedelja, 26. julij:

Gorica – Triglav 1:1 (1:1)

Osuji 27.; Česen 31.

