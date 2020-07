Novogoričani verjamejo, da jim bo v Kranju lažje kot doma

Po prvem polčasu obračuna, po katerem bomo dobili odgovor na vprašanje, kdo bo v sezoni 2020/21 deseti slovenski nogometni prvoligaš, bolje kaže Triglavu, ki je upravičil vlogo in prišel do ugodnega rezultata. Remi z doseženim zadetkom to zagotovo je, a je Kranjčanom hkrati jasno, da je to le prvi korak na poti do obstanka med prvoligaši.

Pred četrtkovo povratno tekmo so nogometaši Triglava zato previdni. Drugega jim niti ne preostane. Kako tudi ne bi bili, ko pa v zadnjih osmih prvenstvenih tekmah, ki so jih odigrali na svojem stadionu, niso zmagali niti enkrat. Resda proti prvoligašem, a dva remija in kar šest porazov ob razliki v zadetkih 9:27 ni statistika, ki bi vzbujala optimizem.

Bo Borivoje Lučić štirikratne slovenske prvake iz Nove Gorice ekspresno vrnil v prvo ligo? Foto: Grega Valančič/Sportida

Toliko bolj zaradi tega, ker bo Gorica, ki je bila pred prvo tekmo s Triglavom več kot štiri mesece brez prvenstvenega obračuna, vsaj malce bolje pripravljena na zahteven izziv. Toliko je namreč minilo od gostovanja pri Dobu, po katerem se je drugoligaška sezona zaradi pandemije novega koronavirusa končala. Novogoričani, ki se ponašajo s kar štirimi naslovi slovenskega prvaka in so lani sploh prvič v klubski zgodovini izpadli iz prve lige, verjamejo v uspeh.

Novogoričanom manjkajo tekme. V Kranju bo lažje.

Rok Grudina Foto: Žiga Zupan/Sportida "Tekma je bila dobra. Imeli smo več priložnosti, a jih nismo izkoristili. Vidi se, da je Triglav v tekmovalnem ritmu. Za nami je prvi polčas obračuna. Zdaj nas čaka še drugi. Naš cilj je bil, da ne prejmemo gola. Ni nam uspelo, a imamo še vedno aktiven rezultat. V četrtek moramo odigrati še bolje in izkoristiti kakšno od priložnosti, ki jih bomo imeli," pravi trener Gorice Borivoje Lučić.

"Manjkajo nam tekme, a bo to treba preseči in na povratni tekmi odigrati bolje. Morali bomo izkoristiti kakšno luknjo več v nasprotnikovi ekipi. Nič, treba bo zmagati," je bil kratek in jasen nogometaš Gorice Rok Grudina.

"Mislim, da nam bo na drugi tekmi lažje. Za nami je prva tekma. Verjamem, da se bomo po njej malo zbudili in se privadili na tekmovalni ritem. V prednosti smo tudi zaradi tega, ker bo Triglav pod večjim pritiskom. Ko braniš, je vedno težje, kot če napadaš," pa pravi Leon Marinič.

Kranjčani niso bili pravi. Verjamejo, da v četrtek bodo.

Kristjan Arh Česen Foto: Žiga Zupan/Sportida Kaj pa so po prvi tekmi povedali v kranjskem taboru? "Za nami je težka tekma, kar smo tudi pričakovali. Čvrsta Gorica. Vedeli smo, kaj nas čaka. Nismo bili stoodstotni. Kot da bi se fantje malo ustrašili. Gorica je bila na drugi strani dobra, a je je na koncu malo zmanjkalo. Malo nas je ustavila psihološka blokada v glavah fantov. Nismo bili pravi. Zdaj imamo na voljo tri dni, da se spočijemo in na drugi tekmi zaigramo bolje," je povedal pomočnik glavnega trenerja Triglava Boštjan Miklič.

"Želeli smo si boljšega rezultata na prvi tekmi, saj bi nam bilo potem v Kranju lažje, a mislim, da nam bo vseeno uspelo. Gorica je dobra. Je blizu prve lige. To je bila prava prvoligaška tekma, a mislim, da smo mi vendarle kakovostnejši. Vidi se tudi, da smo bili mi v tekmovalnem ritmu, medtem ko Gorica ni. Verjamem, da bomo v Kranju uspešnejši," pa je napovedal strelec edinega gola za Triglav v Novi Gorici, Kristjan Arh Česen.

Gorica je do zdaj sicer odigrala kar 28 od 29 prvoligaških sezon od nastanka samostojne Slovenije in bila štirikrat prvak. Triglav jih je do zdaj zbral osem. Višje od sedmega mesta ni bil.